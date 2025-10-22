Les coulisses d’OPlibris : “Mutualiser, c’est gagner du temps” – Chloé Pathé

Chloé Pathé, fondatrice et directrice d’Anamosa, n’a pas découvert OPlibris au détour d’un communiqué, mais au cœur des Assises de l’édition indépendante, en février 2023 à Aix. Le nom s’est imposé dans les conversations, puis un proche, l’éditeur Charles-Henri Lavielle (Anacharsis), lui en a détaillé l’ambition avec une ferveur communicative. L’idée s’est ancrée : un outil commun pour des maisons qui refusent l’isolement et entendent structurer leurs pratiques sans renoncer à leur liberté.

« Ce qui m’a parlé tout de suite, c’est la dimension collective… et ce que ça dit de l’indépendance », confie-t-elle. Le souvenir revient aux tribunes de 2020, quand la crise sanitaire avait poussé éditeurs et éditrices à rappeler l’existence d’une chaîne du livre trop souvent “oubliée” des grandes mesures nationales. Mutualiser ne relève pas du slogan, mais d’un projet : fédérer des usages, partager des coûts, se donner des représentations communes. Bref, transformer l’entraide en politique éditoriale.

Le concret avant tout

OPlibris promet, dit-elle, du tangible : l’anti-paperasse chronophage. « Les relevés de droits d’auteur, je les fais à la main : chaque année, c’est compliqué. S’il y a un module qui fiabilise et évite les erreurs, je gagne du temps ». Après neuf ans d’activité (bientôt dix), la maison a empilé contrats, avenants, relevés : autant de pièces qu’un seul environnement peut enfin ordonner. Rassembler ce que des logiciels séparés éparpillent — droits, facturation, suivis — relève autant du gain d’efficacité que d’une hygiène professionnelle devenue nécessaire.

Reste l’écueil assumé : l’ingestion de l’historique. Pathé s’est fixé « une demi-journée par semaine » pour intégrer les données des neuf dernières années — une montagne, certes, mais pas rédhibitoire. « Ça me fait peur… mais je vais y arriver », sourit-elle.

Le plan n’a rien d’héroïque, il est tenable : méthode, persévérance, contrôles réguliers. À terme, par simple arithmétique du quotidien, l’éditeur y gagne des heures précieuses… et quelques soupirs en moins.

Apprendre à respirer

Le pragmatisme n’efface pas la perspective. Chloé Pathé pointe la concentration à l’œuvre (éditoriale, diffusion, distribution) et l’intérêt d’un cadre partagé pour des structures très diverses. « Le collectif, c’est aussi l’énergie : on est plus forts, on se marre, et on tient ». Elle évoque ces salons montés à plusieurs, où l’on découvre les catalogues des autres, où l’on sort la tête du guidon. Derrière OPlibris, insiste-t-elle, on trouve des acteurs du livre qui connaissent le terrain, pas un développement hors-sol.

Mesure et cadence

Côté volumes, Anamosa dispose d’un catalogue comptant « un peu plus d’une centaine de titres » (revues comprises), publie deux revues annuelles (Sensibilités et L’Irregulière) s’est stabilisée autour de 10-12 publications par an, collection à plus faible pagination Le mot est faible incluse. Autant de flux qui justifient la bascule vers un back-office mutualisé. « Sur les droits, un module fiable peut me faire gagner au moins une ou deux semaines par an », estime-t-elle, sans emphase, mais avec la précision des agendas saturés.

Des chiffres pour une voix

Le nerf du plaidoyer, pourtant, se situe ailleurs : dans la donnée. OPlibris doit permettre, au-delà des tâches de gestion, de produire un tableau socio-économique de l’indépendance. Les premières remontées, esquissées en 2023, donnaient une vue partielle ; en 2025, l’échantillon s’est élargi lors des Assises, affinant la lecture du paysage. L’enjeu ? « Parler d’une seule voix » aux pouvoirs publics et à la presse, avec des chiffres consolidés capables de montrer la diversité des statuts (associatifs, micro-structures, maisons pleinement diffusées) et des tailles.

Au bout du compte, OPlibris n’est ni baguette magique ni totem ; plutôt une boussole. On y lit un programme simple : gagner du temps, réduire les erreurs, fabriquer des communs. Et, surtout, nourrir ce souffle discret qui fait tenir une maison d’édition quand les vents contraires se lèvent — question de rigueur, de solidarité, et de patience actives. C’est modeste, mais décisif : de quoi continuer à publier, calmement, quand tout autour pousse parfois à l’abandon.

Mais d'ailleurs : OPlibris, c’est quoi ?

Plateforme coopérative pensée par et pour des éditeurs et éditrices indépendants, OPlibris vise à mutualiser des fonctions du quotidien éditorial : gestion des contrats et des droits d’auteur, suivi des parutions, tâches administratives, consolidation de données.

L’outil se veut double : opérationnel (fiabiliser les flux, limiter les erreurs, gagner du temps) et stratégique (produire des indicateurs socio-économiques utiles pour représenter la diversité de l’indépendance et dialoguer avec la presse ou les pouvoirs publics). Sa logique : un espace partagé, alimenté par celles et ceux qui l’utilisent, pour renforcer l’autonomie de chacun en misant sur la force du collectif.

