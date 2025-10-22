Au bonheur des livres met à l’honneur les héroïnes d’hier et d’aujourd’hui

Vendredi 24 octobre à 23h, Claire Chazal proposera un nouveau numéro d’Au bonheur des livres, placé sous le signe de l’imagination romanesque et de ses héroïnes. Deux invités pour célébrer cette veine littéraire : Adélaïde de Clermont-Tonnerre et Joseph Incardona.
Le 22/10/2025 à 15:53 par Dépêche
0 Réactions | 4 Partages
Publié le :
22/10/2025 à 15:53
0
Commentaires
4
Partages
Dans Je voulais vivre (Grasset), Adélaïde de Clermont-Tonnerre s’empare d’un personnage honni mais fascinant de l’univers d’Alexandre Dumas : Milady de Winter. Sous sa plume, la figure de la manipulatrice devient une femme complexe, réhabilitée avec éclat dans un récit d’une énergie romanesque rare.
À LIRE - Sur LCP, on parle de la fascination française pour les prix littéraires
Joseph Incardona, lui, publie Le monde est fatigué (Finitude), où il invente Ève, une femme-sirène mutilée qui entreprend une vengeance implacable. Derrière cette fable contemporaine aux accents de polar, plane l’esprit du Comte de Monte-Cristo : une intrigue menée avec souffle et panache, dans la grande tradition du roman d’aventures.
Une conversation passionnante, où Claire Chazal et ses invités interrogent la place des femmes dans la fiction et célèbrent une littérature à la fois populaire, exigeante et inspirante.
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 20/08/2025
480 pages
Grasset & Fasquelle
24,00 €
Paru le 22/08/2025
224 pages
Finitude Editions
21,00 €
Plus d'articles sur le même thème
Tournée en début d'année, la mini-série Désenchantées, supervisée par Claire Kanny et Solenn Le Priol, sera diffusée dès le jeudi 23 octobre sur france.tv et le mercredi 12 novembre à 21h10 sur France 2. La production est tirée du livre homonyme de Marie Vareille.
22/10/2025, 15:50
À Nuremberg, la fine fleur du journalisme et de la littérature a partagé pendant plusieurs mois le même château, celui de Faber-Castell, pour rendre compte de l’horreur des crimes nazis. Dans Au cœur de l'histoire, le procès de Nuremberg, l'auteur Alfred de Montesquiou propose un regard inédit sur le « procès du siècle ». Un documentaire en deux parties, diffusé sur Arte le mardi 18 novembre 2025 à 21h et sur arte.tv du 11 novembre 2025 au 17 mai 2026.
22/10/2025, 11:06
Anna Cabana et Gérard Holtz consacrent un numéro de l'émisson « Le Banquet » à un sujet emblématique de l’automne culturel français : les prix littéraires. Intitulée « Les prix littéraires, cette passion française », l’émission réunit Amélie Nothomb, Hervé Le Tellier, Muriel Beyer et Jules Stimpfling pour débattre de cette institution mêlant littérature, reconnaissance et médiatisation. Le programme sera diffusé les 7, 9, 11 et 14 novembre sur LCP, avant d’être disponible en replay jusqu’en 2027.
21/10/2025, 16:49
Comment écrire la France ? Cette semaine, dans la Grande Librairie, on s’interroge sur ce que veut dire être Français et on met la lumière sur des territoires qu’on n’a pas l’habitude de lire…
21/10/2025, 09:59
France 3 Occitanie diffusera, le jeudi 6 novembre prochain à 23h, L'éloge de la rature, un documentaire de Lucie Lahoute et Stéphane Miquel, produit par Keren Production et France Télévisions. En 52 minutes, il vient rappeler que la création flirte souvent avec l'échec, l'erreur, avant l'éventuelle correction...
16/10/2025, 09:42
Lundi 3 novembre à minuit, France 3, La1ere.fr et france.tv diffuseront un documentaire consacré à Loïc Léry, ancien braqueur devenu écrivain. Réalisé par Sonia Medina et Stéphane Krausz, ce film de 52 minutes retrace le parcours hors du commun de l’auteur du Gang des Antillais, passé de la criminalité à la littérature. À travers son récit, il évoque la prison comme une école de rédemption et de réflexion, et la manière dont l’écriture lui a offert une seconde vie.
15/10/2025, 17:33
Les créatures tachetées imaginées par André Franquin reviennent sur les écrans. Une nouvelle série d’animation 3D, coproduite par Ellipse Animation et Belvision avec la participation de Gulli, sera disponible à partir du 24 octobre 2025 sur M6+ et sur l’application Gulli. Intitulée simplement Les Marsupilami, la série met en scène trois jeunes marsupilamis, Hope, Punch et Twister, dans un décor urbain inspiré d’une métropole sud-américaine.
15/10/2025, 11:32
Le tournage du téléfilm Les justicières de Saint-Flour, adaptation du roman homonyme de Sylvie Baron, a commencé le 14 octobre dernier en région Auvergne-Rhône-Alpes. Réalisé par Anne Péjean et produit par Delante Productions, la production a confié à Cécile Bois et Léonie Simaga ses rôles principaux. Le téléfilm sera diffusé sur France Télévisions. Le tournage se poursuivra jusqu’au 7 novembre.
15/10/2025, 10:45
Diffusé le 3 novembre 2025, à la veille de la remise du Prix Goncourt 2025, un documentaire de 54 minutes, écrit et réalisé par Myrtille Serre et Jérémy Frey, se penchera sur sa déclinaison pour les personnes détenues. Depuis 2022, un Prix Goncourt des détenus est en effet décerné, chaque année.
15/10/2025, 09:34
Cette semaine dans La Grande Librairie, de l’amour, du rire et du lien. D'Alain Mabanckou à John Fante, en passant par Sarah Chiche, Louis-Henri de La Rochefoucauld, Patrick Modiano et Christian Mazzalai, Camille Bordas et Thomas VDB
13/10/2025, 15:55
France Télévisions annonce le début du tournage du téléfilm Notre fils, écrit par Vincent Robert et inspiré de son propre livre, L’île aux deux paons, récit d’une adoption homoparentale, paru en 2021 au Lys bleu et bientôt réédité chez StudioFact Éditions.
10/10/2025, 09:31
Une nouvelle série s'annonce, sur Lumni, la plateforme éducative numérique de France Télévisions. Dès le mardi 14 octobre prochain, les premiers épisodes de La Caravane Lumni seront disponibles : vingt enfants âgés de 8 à 12 ans y présenteront leurs coups de cœur littéraires du moment.
09/10/2025, 09:50
Ce vendredi 10 octobre à 23h, l’émission Au bonheur des livres, présentée par Claire Chazal en partenariat avec les Rendez-vous de l’Histoire de Blois, réunit deux écrivains majeurs de la littérature contemporaine : Rachid Benzine et David Diop.
08/10/2025, 17:25
France 3 Corse ViaStella inaugure un nouveau créneau consacré à l'histoire et au patrimoine avec l'émission Temps d'Histoire, proposée et présentée par Dominique Lanzalavi. Un vendredi par mois, il recevra des spécialistes en plateau pour échanger sur des périodes et des questions historiques. Avec, comme cadre, la bibliothèque Fesch d'Ajaccio.
08/10/2025, 12:15
Sur arte.tv dès le 27 octobre et à l’antenne du 3 au 5 novembre 2025, ARTE présente Mondes sauvages, une série documentaire en trois volets inspirée de la collection éponyme publiée chez Actes Sud.
07/10/2025, 17:21
Cette semaine, La Grande Librairie explore notre soif de lumière et de sens. De la foi à l’art, de la photographie à la littérature, cinq voix singulières interrogent la spiritualité sous toutes ses formes, entre croyance, résilience et quête d’absolu.
06/10/2025, 16:58
Vilipendés lors de leur publication avant d’être reconnus comme des chefs-d’œuvre, certains livres continuent de troubler, de diviser et d’inspirer. La collection documentaire Arte « Les grands romans du scandale » revient pour une sixième saison et explore trois histoires littéraires marquées par la transgression et l’engagement. Trois récits puissants qui, des décennies après leur parution, n’ont rien perdu de leur acuité.
02/10/2025, 14:33
France 3 annonce, à partir du dimanche 19 octobre, à 21h10, la diffusion de la saison 5 de la série Les enquêtes de Dan Sommerdahl, inspirée des livres de l'autrice danoise Anna Grue. Quatre épisodes d'une durée de 90 minutes sont prévus.
01/10/2025, 10:27
Okoo, l’offre jeunesse de France Télévisions, continue d’éveiller les plus jeunes aux enjeux environnementaux et au développement durable. À l’occasion des vacances scolaires, la plateforme met en avant une création 100 % française : Compostman et moi.
30/09/2025, 17:20
La série Les Détectives du Yorkshire, signée par Julia Chapman et publiée en France par les éditions Robert Laffont dans des traductions de Dominique Haas et Stéphanie Leigniel, fait son retour sur France 3. Tel épris (ira se faire pendre), nouvel épisode de Rendez-vous avec le crime, sera diffusé le mardi 14 octobre à 21h10.
30/09/2025, 09:31
Vous êtes-vous déjà dit qu’un classique faisait partie de votre vie ? Ces livres qui, un jour, nous ont bouleversés, éclairés ou accompagnés dans nos choix, ces voix du passé qui continuent de résonner aujourd’hui… Cette semaine, La Grande Librairie vous invite à redécouvrir ces textes intemporels qui n’ont rien perdu de leur puissance. Redonnons vie à nos classiques, relisons-les, partageons-les. Rendez-vous le mardi 1er octobre à 21h sur France 5, et en streaming sur le site de France TV.
29/09/2025, 13:49
Coproduction Ripley Films et Merlin Productions (Mediawan), la mini-série en quatre épisodes Le parfum du bonheur adapte le roman (presque) éponyme de Virginie Grimaldi, Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, paru chez Fayard en 2017. Déjà disponible sur france.tv, l'adaptation sera diffusée à la télévision à partir du 8 octobre, sur France 2.
26/09/2025, 10:50
Claire Chazal accueille pour ce nouveau numéro de « Au bonheur des livres », deux romanciers formidables et bien connus, Régis Jauffret et Justine Lévy, qui ont en commun, comme beaucoup d'écrivains de cette rentrée littéraire, de consacrer leur nouveau livre aux liens familiaux, et plus particulièrement à leur mère défunte.
25/09/2025, 12:34
France 2 diffusera le dimanche 12 octobre à 21h10 Sur les chemins noirs, adaptation du récit de Sylvain Tesson par Denis Imbert, porté à l’écran par Jean Dujardin. Inspiré d’une histoire vraie, ce voyage à travers la France raconte la reconstruction d’un écrivain explorateur après un grave accident.
24/09/2025, 16:36
Paru en 2018 dans la collection blanche, Le discours marquait le retour de Fabrice Caro aux éditions Gallimard, douze ans après Figurec. Le succès fut au rendez-vous, avec une déclinaison au cinéma (Laurent Tirard, 2020), mais aussi sur les planches. France 4 et france.tv diffusent une captation de cette pièce.
23/09/2025, 09:34
Particulièrement remarqué à l'occasion de la rentrée littéraire 2020, le récit autobiographique du rappeur Gringe, Ensemble, on aboie en silence (HarperCollins) est en cours d'adaptation par Maxime Cormier et Guillaume Scaillet. La diffusion est attendue sur France Télévisions.
22/09/2025, 10:26
Vendredi 19 septembre à 23h, l’émission Au bonheur des livres présentée par Claire Chazal accueillera Anne Berest et Vanessa Schneider. Les deux écrivaines viendront présenter leurs ouvrages respectifs, Finistère (Albin Michel) et La peau dure (Grasset), centrés sur la figure paternelle.
18/09/2025, 08:30
Goldorak U, nouvelle version contemporaine du célèbre anime japonais Goldorak (1975), débarque prochainement sur france.tv et sur la chaîne YouTube slah anim. 13 épisodes de 26 minutes forment la première saison.
17/09/2025, 11:26
L'autrice-réalisatrice de documentaires Flore-Anne D'Arcimoles, pour son portrait du poète Arthur Rimbaud, a choisi deux voix caractéristiques. D'un côté, l'autrice compositrice Zaho de Sagazan, pour déclamer les poèmes, de l'autre, l'acteur Félix Moati, pour retracer le vol du poète aux semelles de vents... La diffusion est prévue sur Arte le mercredi 15 octobre 2025 à 22h55.
17/09/2025, 08:35
Depuis 2008, chaque dernier vendredi du mois à 20h35, KTO invite ses téléspectateurs à un rendez-vous littéraire, l’émission L’Esprit des Lettres, proposée en partenariat avec Le Jour du Seigneur et la librairie La Procure, qui donne la parole à trois auteurs venus présenter leur ouvrage et partager leur vision du monde et de la foi aux côtés du journaliste Jean-Marie Guénois.
16/09/2025, 15:11
Vingt-deux ans après le succès planétaire de son « Da Vinci Code, Dan Brown revient avec un nouveau livre événement, Le secret des secrets. Il a accueilli les équipes de 20H30 le dimanche chez lui à Boston, dans sa maison remplie de mystères, pour une interview exclusive.
13/09/2025, 13:38
À l'occasion de la première émission d'une nouvelle saison d'Au bonheur des livres, Claire Chazal salue le travail de Betty Mialet et Bernard Barrault, en invitant deux auteurs publiés par leur maison d'édition, Lionel Duroy et Matthieu Niango. Sous-titré « Au commencement était le mensonge », l'épisode est à découvrir ce vendredi 12 septembre, à 23h, sur Public Sénat.
12/09/2025, 15:45
La saison 2025-2026 de la chaine Arte, sans oublier sa plateforme arte.tv, réserve quelques bonnes surprises aux amateurs et amatrices de littérature. Outre le retour de la collection « Les grands romans du scandale », des documentaires sur Edward Abbey, Hannah Arendt ou Arthur Rimbaud sont attendus.
08/09/2025, 15:03
Autres articles de la rubrique Médias
Radio France inaugure le Prix Clémentine Vergnaud, un concours inédit de podcasts de reportage dédié aux étudiants en école de journalisme reconnue. Créé en hommage à la journaliste de franceinfo décédée en décembre 2023, ce prix vise à perpétuer son engagement pour un journalisme humain et rigoureux. Le lauréat sera dévoilé à l’occasion d’une cérémonie organisée le 12 décembre 2025 à la Maison de la Radio et de la Musique.
21/10/2025, 11:54
Audrey Fleurot viendra concurrencer Pierre Niney, le chouchou du cinéma français, en proposant sa propre version du roman d'Alexandre Dumas. Le tournage de La Comtesse de Monte-Cristo, une mini-série en huit épisodes portée et produite par la star de HPI, vient de débuter.
21/10/2025, 10:51
Quels auteurs et autrices feront entendre leurs voix, cette semaine, sur France Culture ? La radio publique offre une fois encore une belle place à la littérature, sous toutes ses formes. Romans, essais, poésie, bande dessinée seront ainsi évoqués, à l'occasion de chroniques, d'entretiens, de lectures ou bien de fictions radiophoniques...
20/10/2025, 09:27
C’est une des sorties les plus intrigantes de la phase 6 du Marvel Studios Cinematic Universe (MCU) : Wonder Man, centré sur le personnage de Simon Williams, renversera les codes habituels du super-héros. La série, attendue pour décembre 2025 (une fenêtre récemment réajustée au 27 janvier 2026 dans certains médias) sur Disney +, s’annonce comme une sorte de satire hollywoodienne — tout en restant raccord avec l’univers Marvel.
19/10/2025, 10:39
Ce 17 octobre 2025, Netflix lance une nouvelle adaptation de Roald Dahl sur sa plateforme avec Les Deux Gredins (The Twits), rejoignant ainsi d’autres projets précédents comme les courts-métrages de Wes Anderson, tirés de l'oeuvre du Britannique.
17/10/2025, 13:33
Ce mercredi 15 octobre marquait la naissance d’une nouvelle venue dans la galaxie Radio France : Mon petit France Inter, une radio « joyeuse et ludique à partager en famille... ou à savourer seul comme un grand ! ». Disponible en direct sur l’application Radio France, elle s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans, mais promet d’enchanter aussi les adultes.
16/10/2025, 11:25
C’est une page de l’histoire du service public de la consommation qui s’apprête à se tourner. Le gouvernement a décidé de liquider l’Institut national de la consommation (INC), établissement public qui édite depuis plus d’un demi-siècle le magazine 60 millions de consommateurs. La mesure, inscrite dans le projet de budget du gouvernement Lecornu II, prévoit la dissolution de l’institution d’ici au 31 mars 2026, selon un document budgétaire consulté par l’AFP.
14/10/2025, 18:07
Le célèbre auteur jeunesse américain R.L. Stine, connu dans le monde entier pour ses séries Chair de poule (Goosebumps) et Fear Street, voit une nouvelle de ses œuvres adaptée à l’écran. Le studio canadien Limestone Animation développe actuellement une version animée de sa série Stinetinglers, une anthologie horrifique.
14/10/2025, 13:03
France Culture poursuit son exploration de la rentrée littéraire 2025, en invitant notamment Camille Bordas et Valérie Zenatti sur ses ondes. Au cours de la semaine du lundi 13 au dimanche 19 octobre, la station propose également des fictions radiophoniques et autres lectures du soir...
13/10/2025, 11:16
Après Fabrice Luchini, Sophie Marceau, François Sureau, Béatrice Dalle et Alain Mabanckou, c’est désormais Denis Podalydès qui rejoint France Inter pour incarner la série Les Admirations littéraires, diffusée le dimanche à 19h15. Il proposera deux émissions exceptionnelles, programmées les 19 et 26 octobre, consacrées à Pierre Corneille et Laurent Mauvignier.
10/10/2025, 12:52
Du lundi 6 au dimanche 12 octobre, la station France Culture poursuit son exploration de la rentrée littéraire 2025, avec les présences attendues de Laurent Mauvignier, Léonor de Récondo ou encore Nassera Tamer. Mais les ondes diffuseront aussi les échos du Prix Nobel de Littérature et des Rendez-vous de l’histoire à Blois.
06/10/2025, 15:12
François Civil sera à l'affiche d'une mini-série adaptée du roman de Charles Dickens Un Conte de deux villes (trad. Laure Terilli, Archipoche), dévoile Deadline. Il sera accompagné par Kit Harington et Mirren Mack. Créée et écrite par Daniel West (Top Boy) et réalisée par Hong Khaou, cette production, commandée par MGM+ et la BBC, est portée par Federation Stories et Thriker Films. Elle sera diffusée l’année prochaine.
01/10/2025, 12:58
La SCELF (Société civile des éditeurs de langue française) confirme la tenue de la deuxième édition de Shoot The Book! en Italie, dans le cadre du Mercato Internazionale Audiovisivo (MIA), les 8 et 9 octobre 2025. L’événement est organisé en partenariat avec l’Institut français Italia et bénéficie du soutien de l’Institut français Paris.
01/10/2025, 08:00
À compter du mois de novembre, Alexandre Gefen proposera un cycle de séminaires tournant autour des réseaux sociaux. Tous les jeudis, entre 18h et 20h, le Directeur de Recherche CNRS au sein de l’unité Théorie et histoire des arts et des littératures de la modernité nourrira la réflexion… sur le long terme.
30/09/2025, 16:34
Rentrée littéraire ou non, les auteurs et autrices sont toujours présents dans les grilles de programme de France Culture. Du lundi 29 septembre au dimanche 5 octobre, plusieurs émissions et rendez-vous radiophoniques se consacrent aux textes et ceux et celles qui les écrivent, avec, entre autres, Ketty Nivyabandi, Vanessa de Senarclens ou Yanick Lahens.
29/09/2025, 09:47
Depuis quelques mois, un anglicisme farceur s’est imposé dans les milieux du livre : spredge — contraction de sprayed edge — désignant la décoration des tranches de pages (spray, motifs, dorures, pochoirs). Apparue modestement dans les éditions de luxe, cette tendance gagne désormais les catalogues grand public.
27/09/2025, 19:52
Le quotidien francophone libanais L’Orient-Le Jour a recruté l'ancienne ministre de la Culture dans le gouvernement d’Élisabeth Borne, entre 2022 et 2024, Rima Abdul Malak. Elle prendra officiellement ses fonctions de directrice exécutive le 10 novembre prochain, succédant à Fouad Khoury-Helou, directeur du groupe depuis 2021.
25/09/2025, 17:38
Marvel Games, Sony Interactive Entertainment et Insomniac Games ont présenté les premières images de Marvel’s Wolverine, superproduction vidéoludique centrée sur le personnage cocréé par Roy Thomas, Len Wein et John Romita, Sr..
25/09/2025, 09:51
Sorti en 2022, Cult of the Lamb est un phénomène vidéoludique signé Massive Monster et Devolver Digital. Ce jeu, mêlant un style visuel aussi mignon que macabre, a conquis 4,5 millions de joueurs dans le monde grâce à son concept audacieux : incarner un agneau ressuscité par une divinité obscure pour bâtir un culte. Par Émilien Cousin-Hamelal.
24/09/2025, 12:15
À partir du 3 novembre 2025, LinkedIn utilisera les données de ses membres pour entraîner ses modèles d’intelligence artificielle générative. Une annonce en apparence technique, mais qui rouvre un débat brûlant : jusqu’où les plateformes peuvent-elles puiser dans nos contenus pour nourrir leurs algorithmes ? Une nouvelle polémique sur ces contenus crowdsourcés qui deviennent le carburant silencieux de l’IA.
22/09/2025, 11:06
Auteurs nouvellement publiés ou vieux briscards du milieu littéraire ont leur place sur France Culture. En pleine rentrée littéraire, cette semaine du lundi 22 au dimanche 28 septembre fera entendre, sur les ondes, Pierre Jourde, Hélène Frappat, Chowra Makaremi ou encore les textes de Guillaume Dustan...
22/09/2025, 09:33
Après Fabrice Luchini, Sophie Marceau et François Sureau, c’est désormais au tour de Béatrice Dalle et d’Alain Mabanckou d’animer l’émission dominicale de France Inter, Les Admirations littéraires, et de partager avec les auditeurs les textes majeurs de leur panthéon personnel.
18/09/2025, 19:47
Sur France Culture, du lundi 15 septembre au dimanche 21 septembre, la littérature, la bande dessinée ou encore le théâtre seront au rendez-vous, au sein de la grille des programmes. La station publique accueillera plusieurs auteurs et autrices, dont Hélène Laurain, Percival Everett ou Antoine Wauters.
15/09/2025, 11:35
Netflix vient d’empocher les droits d’adaptation de la saga Chestnut Springs d’Elsie Silver et a placé le projet en développement, avec Shawn Levy à la production exécutive via sa société 21 Laps. L’information, révélée en exclusivité par Variety, précise que l’autrice canadienne verra ses romances “cowboy” transposées en série après une négociation jugée compétitive.
13/09/2025, 14:30
Petit Ours Brun, Tintin, Lucky Luke, Babar ou encore Monsieur Madame : cinq personnages familiers viennent d’entrer dans l’univers de Tikino. Plus qu’un simple ajout au catalogue, cette intégration se veut un pont entre générations, une manière de transmettre aux enfants d’aujourd’hui les récits qui ont nourri l’imaginaire de leurs parents.
11/09/2025, 16:13
Pris dans la toile d’araignée du Web, les fondateurs de Babelio endossent leur costume de super-héros de la lecture. Car, « à grands pouvoirs, grandes responsabilités ». Pour garantir aux utilisateurs la fiabilité des notes et appréciations de lecture, le réseau de lecteurs muscle ses outils de surveillance.
11/09/2025, 11:58
Le 22 octobre 2025 paraîtra en France La Ballade d’un petit joueur de Lawrence Osborne, aux éditions de L’Herne. Quelques jours plus tard, le 29 octobre, Netflix dévoilera son adaptation cinématographique, Ballad of a Small Player, réalisée par Edward Berger, déjà derrière À l’Ouest rien de nouveau (2022) et Conclave (2024).
09/09/2025, 18:05
Le palmarès de la Mostra de Venise 2025 a été révélé lors de la cérémonie de clôture du samedi 6 septembre. Parmi les lauréats, la cinéaste Valérie Donzelli et le scénariste Gilles Marchand (à ne pas confondre avec le romancier) ont remporté le prix du meilleur scénario pour À pied d’œuvre, adaptation du récit autobiographique de Franck Courtès, publié chez Gallimard en 2023.
08/09/2025, 16:51
La rentrée littéraire bat son plein sur France Culture, avec le retour des programmes habituels convoquant les auteurs, les autrices, leurs récits et leurs œuvres. Au programme, du lundi 8 septembre au dimanche 14 septembre, Laurie Agusti, Fanny Michaëlis, Sorj Chalandon ou encore Javier Cercas...
08/09/2025, 11:12
Deux ans à peine après avoir redonné vie à l’Homme d’Acier, James Gunn remet le couvert : la suite, intitulée Man of Tomorrow, est programmée en salles le 9 juillet 2027. Annoncé le 3 septembre 2025 par DC Films et son co-patron James Gunn, le projet a été salué par la presse américaine, qui rappelle l’ampleur du succès du premier volet sorti en 2025 — plus de 611 millions de dollars au box-office mondial.
07/09/2025, 09:41
Plus de vingt ans après la sortie au cinéma de Harry Potter à l’école des sorciers, l’univers créé par J.K. Rowling s’apprête à renaître sous une nouvelle forme. HBO a lancé la production d’une série télévisée ambitieuse qui adaptera l’intégralité des sept romans, saison par saison, avec une première diffusion prévue pour 2027.
30/08/2025, 07:23
Comme de nombreuses rédactions, France Culture dévoile la liste de ses coups de coeur de la rentrée littéraire. Et, puisqu'il s'agit de la saison la plus prolifique dans le milieu de l'édition, les places valent cher, et sont une première occasion de se démarquer...
29/08/2025, 10:59
France Inter lance son « grand déploiement » : une saison placée sous le signe de l’expansion. « Peut-on encore élargir son audience quand on rassemble en moyenne plus de 7,2 millions de personnes chaque jour ? Oui », affirme Adèle Van Reeth, directrice de la première station de France.
28/08/2025, 18:18
Top ArticlesScandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Commenter cet article