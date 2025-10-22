Au bonheur des livres met à l’honneur les héroïnes d’hier et d’aujourd’hui

Dans Je voulais vivre (Grasset), Adélaïde de Clermont-Tonnerre s’empare d’un personnage honni mais fascinant de l’univers d’Alexandre Dumas : Milady de Winter. Sous sa plume, la figure de la manipulatrice devient une femme complexe, réhabilitée avec éclat dans un récit d’une énergie romanesque rare.

Joseph Incardona, lui, publie Le monde est fatigué (Finitude), où il invente Ève, une femme-sirène mutilée qui entreprend une vengeance implacable. Derrière cette fable contemporaine aux accents de polar, plane l’esprit du Comte de Monte-Cristo : une intrigue menée avec souffle et panache, dans la grande tradition du roman d’aventures.

Une conversation passionnante, où Claire Chazal et ses invités interrogent la place des femmes dans la fiction et célèbrent une littérature à la fois populaire, exigeante et inspirante.

