Un programme de mentorat tourné vers la diversité

Grâce à un mentorat individuel et à une introduction aux principaux actrices et acteurs de l’édition jeunesse (panorama des maisons d’édition, présentation des agences régional du livre, etc.), ce dispositif de six mois s’engage à fournir un ensemble de compétences tant créatives que professionnelles ainsi qu’à démystifier le monde de l’édition et le chemin vers la publication.

À travers ce mentorat, la Charte et Diveka souhaitent participer à la diversification du secteur de l’édition jeunesse et des œuvres publiées avec la mise en avant de voix trop souvent invisibilisées ou stéréotypées.

Le choix des lauréates et des mentor·es

Un appel à candidatures a été lancé par l’association Diveka : les cinq lauréates sélectionnées se sont engagées à travailler avec leurs mentor·es et à terminer la rédaction de leur manuscrit avant la date du dernier rendez-vous. Ce dispositif dure 6 mois.

Quant aux mentor·es, elles et il ont été choisi·es par la Charte pour leur engagement et leur parcours. Déjà bien implanté·es dans le métier, leur rôle sera :

• de leur faire un retour sur leur manuscrit et de les accompagner dans l'écriture,

• de donner des conseils autour de la création et de la négociation de contrats,

• de faire profiter les lauréates de leur réseau professionnel.

L’objectif final est bien entendu l'envoi de leurs manuscrits par les mentorées à une liste cohérente d’éditrices et d'éditeurs établie avec l’aide du mentor ou de la mentore.

La liste des binômes

Azélie Savary mentorée par Coline Pierré

Coraline mentorée par Sophie Noël

Fabiola Morancy mentorée par Florence Hinckel

Leïla Marquès N’Diaye mentorée par Estelle Faye

Nora.K mentorée par Insa Sané

Retrouvez le live proposé par Diveka sur le projet en cliqnant ici ou ci-dessous :

Crédits illustration : Simp1e123 CC 0

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com