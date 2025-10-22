Delphine Christophe nommée directrice générale des patrimoines et de l’architecture

Emmanuel Macron a nommé, lors du Conseil des ministres de ce 22 octobre, Delphine Christophe directrice générale des patrimoines et de l’architecture. Sa prise de fonction est prévue le 14 novembre prochain.
Le 22/10/2025 à 15:51 par Antoine Oury
22/10/2025 à 15:51
Sur proposition de Rachida Dati, Delphine Christophe prendra la tête de la direction générale des patrimoines et de l'architecture, une des principales entités du ministère de la Culture.
Pour rappel, ce dernier compte la Direction générale des patrimoines et de l'architecture (DGPA), la Direction générale de la création artistique (DGCA), la Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC) et la Direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche (DGDCER).
Conservatrice générale du patrimoine, Delphine Christophe est archiviste paléographe, diplômée de l’École nationale des Chartes, diplômée en histoire et histoire de l’art de l’École pratique des hautes études et ancienne élève de l’Institut national du patrimoine. Elle a commencé sa carrière en 2006, en qualité de conservatrice régionale des monuments historiques, d’abord à la direction régionale des affaires culturelles du Limousin puis en Languedoc-Roussillon.
En 2015, elle devient directrice de la conservation des monuments et des collections au Centre des monuments nationaux, où elle pilote notamment la restauration de l’Hôtel de la Marine et la coordination des travaux du château de Villers-Cotterêts, siège de la Cité internationale de la langue française.
En janvier 2023, Delphine Christophe est nommée directrice régionale des affaires culturelles de la région Grand Est avant de rejoindre, en septembre 2024, le cabinet de la ministre de la Culture en qualité de directrice adjointe du cabinet, en charge des patrimoines, de l’architecture et des territoires. Elle a été reconduite à ce poste récemment.
« Forte de ce parcours riche et diversifié au service du patrimoine et des politiques publiques portées par le ministère de la Culture, Delphine Christophe s’attachera notamment à accompagner les territoires dans la conservation de leur patrimoine, à rapprocher encore le patrimoine de nos concitoyens et à soutenir les acteurs économiques », précise la rue de Valois.
Elle succède à Jean-François Hebert, à la tête de la direction générale des patrimoines et de l’architecture depuis février 2021.
