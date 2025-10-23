Inscription
#Prix littéraires

"Derrière les belles histoires de Leclerc, il y a la souffrance des cochons"

Mardi 21 octobre, une dizaine de militants de L214 se sont rassemblés devant le restaurant où se tenait la soirée de remise du Prix Landerneau des lecteurs, organisée par les Espaces culturels E.Leclerc. Sous les lumières du soir et les regards curieux des invités venus célébrer la littérature, les banderoles de l’association rappelaient une tout autre réalité : celle, bien plus sombre, des élevages intensifs de cochons qui approvisionnent la chaîne de supermarchés.

Le 23/10/2025 à 16:30 par Hocine Bouhadjera



Publié le :

23/10/2025 à 16:30

Hocine Bouhadjera

ActuaLitté

Devant les lourdes portes vitrées du restaurant Roxo/Les Bains, dans le 3ᵉ arrondissement de Paris, la nuit tombait doucement. À l’intérieur, les convives du Prix Landerneau des lecteurs échangent des sourires, les manteaux glissent sur les portants, les conversations montent sous les dorures. Dehors, c’est une autre lumière, plus crue, celle des lampadaires sur les vestes orange des militants de L214.

Alignés face à l’entrée, ils forment une ligne calme, mais déterminée, porteurs d’images dures : truies enfermées dans des cages, porcelets mutilés, élevages en ruine. Sur les pancartes, les slogans prennent la forme de répliques : « E.Leclerc vous raconte des histoires », « Mutilations systématiques des porcelets », « Les porcelets sont mutilés et abandonnés dans l’élevage »...

Autour de la ligne principale, d’autres bénévoles s’activent. Certains interpellent les convives venus célébrer la littérature, d’autres expliquent les enquêtes menées depuis des mois par L214. Parmi les invités du soir figurent Michel-Édouard Leclerc lui-même, ainsi que Laurent Mauvignier, le lauréat de cette édition.

La présence des militants contraste avec l’élégance des invités qui, à quelques mètres, patientent pour entrer. Des robes longues, des vestes de laine, des regards intrigués, parfois fuyants. L’un glisse un sourire poli, un autre détourne la tête.

/uploads/images/20251021-191917-68f90128d7955172007849.jpg

Derrière les « belles histoires », la réalité des élevages

« Nous sommes ici avec les bénévoles de l’antenne de Paris pour dénoncer l’absence d’engagement de Leclerc. Leclerc cautionne les pires pratiques de l’élevage intensif des cochons dans ses chaînes d’approvisionnement », nous explique Marine Le Tallec, chargée de campagnes agroalimentaires et porte-parole de L214, présente à cette mobilisation.

L'événement n’a pas été choisi au hasard. « Le Prix Landerneau est un prix prestigieux, créé par Michel-Édouard Leclerc lui-même. Il sera là ce soir. Nous voulons lui rappeler que derrière les belles histoires racontées ce soir, il y a une réalité autrement plus dure dans ses approvisionnements. »

Depuis mars 2024, l’association a mené dix enquêtes dans des élevages fournisseurs du groupe. Ces investigations ont révélé des conditions de vie dramatiques : porcelets mutilés, queues sectionnées, dents meulées, insalubrité généralisée, cadavres laissés à l’abandon. « Ces pratiques ne sont pas seulement cruelles, elles sont illégales », souligne Marine Le Tallec. « La réglementation européenne interdit les mutilations systématiques, comme la coupe des queues. En théorie, elles ne doivent être pratiquées qu’en cas de nécessité. En réalité, elles le sont presque toujours. »

Les images tournées par L214 montrent aussi des truies reproductrices enfermées dans des cages étroites, incapables de se retourner. « Elles allaitent leurs petits à travers des barreaux. Elles peuvent s’asseoir ou se coucher, mais pas se déplacer. C’est une existence d’immobilité et de frustration. » Si cette pratique n’est pas illégale, elle demeure, « une souffrance évidente, visible, qui provoque des troubles du comportement. Et pourtant, elle perdure. »

Leclerc, premier distributeur français et acteur clé du changement

Les militants demandent à E.Leclerc de s’engager à respecter le Pig Minimum Standard, une charte européenne qui vise à réduire les pires souffrances infligées aux animaux d’élevage. « Ce n’est pas un programme révolutionnaire, c’est le strict minimum », insiste Marine Le Tallec. « On ne demande pas à Leclerc de réinventer la filière porcine, simplement de respecter la réglementation, d’en finir avec les mutilations systématiques et les cages. »

Pour L214, la responsabilité du groupe est immense : « Leclerc détient près d’un quart des parts de marché. C’est le premier distributeur de France. Il a donc le pouvoir d’orienter la filière vers une transition plus respectueuse. Mais tant qu’il ne s’engage pas, il continue de soutenir des pratiques contraires à ses déclarations publiques. »

L’association reconnaît que certaines coopératives ou exploitations ont été écartées après ses révélations, mais juge ces mesures ponctuelles insuffisantes. « Ce n’est pas élevage par élevage qu’il faut agir, c’est au niveau de la politique d’approvisionnement du groupe. Leclerc a le pouvoir de changer les choses, pas les éleveurs seuls. »

Et pourquoi L214  concentre aujourd’hui son action sur la filière porcine ? « La souffrance animale est généralisée pour tous les animaux utilisés pour la consommation humaine », rappelle la porte-parole, mais l’association cherche avant tout à « obtenir des avancées concrètes, qui puissent améliorer la vie de millions d’animaux ». Ce pragmatisme, dit-elle, guide la stratégie de L214 : cibler les leviers les plus efficaces pour provoquer un changement tangible.

Elle évoque les travaux du Welfare Footprint Project, qui évalue scientifiquement les pratiques les plus douloureuses. « Dans l’élevage des cochons, on retrouve certaines des pires souffrances : les cages pour les truies reproductrices, les mutilations systématiques des porcelets, la coupe des queues, le meulage des dents. Ce sont des douleurs physiques et psychologiques continues, banalisées, qui touchent des millions d’animaux chaque jour. »

/uploads/images/20251021-192916-68f901f1dfd9f622790224.jpg

« On sera là jusqu’à ce qu’il signe »

Parmi les participants à cette mobilisation, Gabrielle, bénévole depuis 2018 et référente du groupe parisien, voit dans ces actions une continuité logique de l’engagement de L214. « Au début, nous allions devant les magasins avec nos banderoles et nos tracts. Les passants étaient souvent réceptifs, beaucoup signaient nos pétitions. Puis nous avons voulu aller plus loin, en nous invitant dans les événements culturels organisés par Leclerc », raconte-t-elle.

Ils sont déjà allés à un concours de hip-hop et de street art organisé par les Espaces culturels Leclerc. « On est montés sur scène, devant tout le monde, pour rappeler qu’on attend toujours que Michel-Édouard Leclerc signe le Pig Minimum Standard. Il ne l’a toujours pas fait. On sera là jusqu’à ce qu’il s’engage. »

Pour Gabrielle, choisir un événement littéraire n’est pas anodin. « Ici, c’est une vitrine culturelle. On parle de création, d’émotion, de sensibilité. Mais derrière, les approvisionnements de Leclerc reposent sur une industrie de la souffrance. Mettre en face ces deux réalités, c’est essentiel. C’est confronter le vernis culturel à la réalité économique. »

Un engagement personnel et pragmatique

Mélanie, 37 ans, militante depuis moins d’un an, dit être venue « parce que la maltraitance animale me révolte ». Elle raconte avoir cessé de consommer des produits animaux, mais vouloir « au moins un minimum de respect pour ceux qui continuent à être exploités ». « Je souhaite que les grandes enseignes comme Leclerc montrent l’exemple, qu’elles prouvent qu’on peut nourrir les gens sans infliger de telles souffrances. »

Un peu plus loin, Zoé, tout juste 21 ans, étudiante en animation, participe à sa deuxième action avec L214. Pour elle, la cause animale manque cruellement de place dans le débat public. « Ce qui me frappe, c’est le décalage entre la gravité des faits et le silence autour de ces sujets. Être ici, pacifiquement, c’est une manière de dire que ce qui nous procure du plaisir – la nourriture, la culture, le confort – ne doit pas se construire sur la souffrance des autres. »

Marine Le Tallec rappelle que la mobilisation trouve aussi un écho profond dans l’opinion publique. « Huit personnes sur dix en France sont opposées à l’élevage intensif, et presque neuf sur dix rejettent l’idée même des cages. Personne ne veut cautionner la souffrance animale, surtout quand on comprend ce qu’elle implique concrètement. »

C’est justement ce paradoxe qui la pousse à agir avec ses camarades : « Les gens partagent cette conviction, mais ils n’ont pas toujours conscience de ce qui se cache derrière les rayons des supermarchés. C’est pour ça qu’on doit alerter, rappeler que ce qu’on dénonce, ce n’est pas une exception, mais une réalité quotidienne. Derrière les étiquettes et les slogans, il y a encore des mutilations, des cages, et des animaux qui souffrent. »

Sollicité par ActuaLitté sur les points soulevés par L214, E.Leclerc n’a pas souhaité commenter. Les Espaces culturels E.Leclerc, qui ont organisé la soirée de remise du Prix Landerneau des lecteurs, n’ont pas répondu à nos sollicitations.

À LIRE - Cruauté animale : L214 s’invite à la remise de prix chez Michel-Édouard Leclerc

Entre les affiches et les manteaux noirs, deux univers se faisaient face, séparés par quelques mètres d’asphalte. D’un côté, la littérature et les projecteurs ; de l’autre, ces femmes et ces hommes qui, le regard ferme, rappelaient qu’au cœur même des célébrations culturelles, il est toujours possible d’entendre la voix des sans-voix.

Au terme de la soirée, les militants ont replié leurs banderoles. Pas de heurts, pas d’incident. Une action sans coups d’éclat, dans l’un des rendez-vous culturels les plus médiatisés du distributeur. « Leclerc veut être un acteur de la culture, mais il ne peut pas se contenter d’une image », glisse Marine Le Tallec, et d'assurer : « Nous serons là tant que les mots ne seront pas suivis d’actes. »

/uploads/images/20251021-192002-68f9023cd96b9748386785.jpg

Crédits photo : Militants L214 devant Roxo/Les Bains, 21 octobre, Paris 3e (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

ActuaLitté

Les éditions d’en bas fêtent 50 ans d’engagement et de liberté

Le Salon d’automne de l’Autre Livre est l’un des rendez-vous majeurs de l’édition indépendante à Paris. Il se tiendra, cette année, du 21 au 23 novembre 2025 à la Mairie du 5e arrondissement. À cette occasion, ActuaLitté invite les éditeurs exposants à prendre la parole : pour aujourd'hui, une halte du côté de la maison d’édition d'En Bas. 

23/10/2025, 11:45

ActuaLitté

Comme avance en âge Stephen King, songeons à Victor Hugo

Comme tout le monde, Stephen King vieillit — ce dont il s’est ouvert dernièrement, dans l’optique des livres qu’il lui reste à écrire, avant tout. Alors que ce géant de soixante-dix-huit ans songe à sa fin certaine, épée de Damoclès au-dessus de lui, il est tentant de revenir sur les raisons qui en ont fait l’un des auteurs les plus prisés du monde, démontrant le pouvoir de la littérature.

23/10/2025, 11:43

ActuaLitté

Les coulisses d’OPlibris : “Mutualiser, c’est gagner du temps” – Chloé Pathé

Au fil des Assises de l’édition indépendante, Chloé Pathé découvre OPlibris : une plateforme née du terrain, conçue pour alléger la gestion quotidienne et donner des outils communs aux éditeurs indépendants. Entre rigueur et solidarité, la fondatrice d’Anamosa y voit plus qu’un logiciel : une manière de transformer la mutualisation en politique éditoriale, de gagner du temps sans perdre en liberté, et de faire du collectif une force concrète face aux vents contraires.

22/10/2025, 17:05

ActuaLitté

Les Éditions F Deville : quand l’édition indépendante s’écrit avec les libraires

Le Salon d’automne de l’Autre Livre est l’un des rendez-vous majeurs de l’édition indépendante à Paris. Il se tiendra, cette année, du 21 au 23 novembre 2025 à la Mairie du 5e arrondissement. À cette occasion, ActuaLitté invite les éditeurs exposants à prendre la parole : aujourd'hui, elle est donnée aux éditions F Deville.

22/10/2025, 11:05

ActuaLitté

“Lire, écrire ne devrait être que cela : tenter d’ouvrir des brèches”

Le Salon d’automne de l’Autre Livre est l’un des rendez-vous majeurs de l’édition indépendante à Paris. Il se tiendra, cette année, du 21 au 23 novembre 2025 à la Mairie du 5e arrondissement. À cette occasion, ActuaLitté invite les éditeurs exposants à prendre la parole : aujourd'hui, focus sur la maison d'édition Sans Crispation.

21/10/2025, 11:46

ActuaLitté

“Moins de livres, mieux de livres”

Le Salon d’automne de l’Autre Livre est l’un des rendez-vous majeurs de l’édition indépendante à Paris. Il se tiendra, cette année, du 21 au 23 novembre 2025 à la Mairie du 5e arrondissement. À cette occasion, ActuaLitté invite les éditeurs exposants à prendre la parole : pour commencer la semaine, les éditions Plan B nous présentent leur maison. 

20/10/2025, 11:09

ActuaLitté

"La littérature : un espace de liberté et un espace intime"

Le Salon d’automne de l’Autre Livre est l’un des rendez-vous majeurs de l’édition indépendante à Paris. Il se tiendra cette année, du 21 au 23 novembre 2025 à la Mairie du 5ᵉ arrondissement. À cette occasion, ActuaLitté invite les éditeurs exposants à prendre la parole : la parole est donnée aux éditions Quartier Libre. 

18/10/2025, 10:30

ActuaLitté

Anaïs Guiraud explore les mystères du peuple minoen

Dans cette carte blanche, Anaïs Guiraud revient sur la genèse de son roman consacré à la civilisation minoenne. De ses voyages en Crète à l’étude des fresques et des vestiges de Knossos, elle s’interroge sur l’hypothèse d’une société dominée par les femmes et sur la manière dont cette vision a façonné ses personnages et leur rapport au monde.

17/10/2025, 17:38

ActuaLitté

"Guider le lecteur vers le fleuve d’une œuvre"

Le Salon d’automne de l’Autre Livre est l’un des rendez-vous majeurs de l’édition indépendante à Paris. Il se tiendra cette année, du 21 au 23 novembre 2025 à la Mairie du 5ᵉ arrondissement. À cette occasion, ActuaLitté invite les éditeurs exposants à prendre la parole : ce vendredi, les Éditions La Reine Blanche nous présentent la richesse de leurs projets, entre collections, traductions et nouvelles parutions.

17/10/2025, 16:10

ActuaLitté

Sylvain Forge : “La technologie ne donne pas de sens, elle offre des distractions”

L’homme a toujours été préoccupé par la mort. Quel sens donner à sa vie quand on ne connait pas l’échéance, et si nous connaissions celle-ci, que ferions-nous du temps restant ? Oracle est une application qui vend cette information à ses clients et si certains acceptent ou changent de vie, d’autres adoptent un comportement violent.

17/10/2025, 15:23

ActuaLitté

L'art du piratage en librairie, ou comment exister pour un auteur sur un marché saturé

Ah la douceur d'une librairie, ses tables, ses étagères et ses livres à foison... Abondance de biens ne nuit pas, sauf peut-être à exister au milieu de cette profusion. François Belly, écrivain-pirate, et auteur du Petit Traité des idées, à l’usage de ceux qui veulent se faire entendre (Trédaniel, sept. 2025), a un plan. Qu'il nous expose dans ce billet d'humeur.

17/10/2025, 10:21

ActuaLitté

Amazon et frais de port : “La culture ne se résume pas à un clic”

Derrière la remise de 5 % qu'Amazon annonce, se trouve un geste commercial, mais surtout une logique marchande qui cherche à s’imposer : livrer n’est pas transmettre. En prétendant favoriser l’accès à la culture, la plateforme fragilise surtout le modèle du prix unique du livre et détourne le sens même de la lecture, qui relève du lien, non de la livraison. Renny Aupetit, libraire, dénonce ce modèle dans une tribune publiée dans nos colonnes.

16/10/2025, 12:11

ActuaLitté

Les éditions d’Avallon : le changement dans la continuité

Le Salon d’automne de l’Autre Livre est l’un des rendez-vous majeurs de l’édition indépendante à Paris. Il se tiendra cette année, du 21 au 23 novembre 2025 à la Mairie du 5ᵉ arrondissement. À cette occasion, ActuaLitté invite les éditeurs exposants à prendre la parole : aujourd'hui, les éditions d'Avallon sont à l'honneur.

16/10/2025, 11:51

ActuaLitté

“Écrire est un artisanat” : entretien avec Pierre Jourde

Connu pour son approche critique des auteurs contemporains, mais aussi pour ses récits intimistes, comme Pays perdu (L’Esprit des Péninsules, 2003), Pierre Jourde est également docteur ès Lettres, spécialisé dans l’œuvre de Huysmans, fin connaisseur des écrivains décadentistes. Rien de surprenant, donc, à ce que ce nouveau et volumineux roman prenne place à la fin d’un XIXème siècle marqué par un positivisme étouffant, mais aussi par un retour à l’occulte, au mystère. Un entretien mené par Étienne Ruhaud.

16/10/2025, 10:35

ActuaLitté

Oser Dostoïevski : trois ans avec les Frères Karamazov

S’attaquer à un monument - certains diront le plus grand roman du monde - il faut oser. Après André Markowicz, dont la traduction des Frères Karamazov chez Actes Sud demeure une référence depuis 2001, et Emma Lavigne, qui a livré la sienne pour Gallmeister, c’est au tour de Sophie Benech de se confronter au géant russe. La traductrice signe chez Zulma une nouvelle version de ce texte vertigineux, résultat de près de trois années de travail.

15/10/2025, 17:31

ActuaLitté

Le voile de l’invisible : karma, vies antérieures et évolution spirituelle

Et si notre existence ne se limitait pas à ce que nos sens peuvent percevoir ? Dans Le voile de l’invisible, Jean-Didier explore les dimensions subtiles de la conscience et les lois spirituelles qui relient nos vies entre elles. À travers la notion de karma et la lecture des vies antérieures, il invite à une réflexion sur le sens profond de nos épreuves, nos élans et nos blocages. Entre médiumnité et quête intérieure, cet essai propose de lever un coin du voile qui sépare le visible de l’invisible, pour accéder à une compréhension plus vaste de soi et du monde. Il en trace les contours dans cette carte blanche. 

15/10/2025, 17:01

ActuaLitté

Mariana Enríquez : “Ce monde est profondément bizarre”

Mariana Enríquez vient de publier, toujours aux éditions du Sous-Sol (trad. Anne Plantagenet), Un lieu ensoleillé pour personnes sombres. Avec ce recueil de nouvelles hantées par l'absence, les fantômes, et marquées en sous-terrain par une réalité brutale, elle confirme sa place parmi les auteurs et autrices qui comptent dans la littérature mondiale contemporaine. De passage en France pour la promotion du livre, elle a échangé avec nous sur l'étrangeté du quotidien, sa vision de l'écriture, les fantômes et la musique.

15/10/2025, 16:03

ActuaLitté

Des livres pour comprendre, résister, transformer

Le Salon d’automne de l’Autre Livre est l’un des rendez-vous majeurs de l’édition indépendante à Paris. Il se tiendra cette année, du 21 au 23 novembre 2025 à la Mairie du 5ᵉ arrondissement. À cette occasion, ActuaLitté invite les éditeurs exposants à prendre la parole : aujourd’hui la parole est donnée aux éditions de la Lanterne.

15/10/2025, 11:36

ActuaLitté

“Un parti pris politique” : mobilisation contre la suppression de Sous couverture

RTBF a décidé d'arrêter la diffusion, fin 2025, de Sous couverture, la seule émission de la télévision publique belge entièrement consacrée à la littérature. Un geste qui, selon les signataires de la tribune reproduite ci-dessous, dépasse une simple question de programmation : c’est toute une conception du service public culturel qui vacille.

15/10/2025, 10:46

ActuaLitté

Festival de BD d'Angoulême : le Snac quitte l'ADBDA

Dans un communiqué, le Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs (SNAC) annonce son départ de Association pour le développement de la BD à Angoulême(ADBDA). Le SNAC estime ne plus être en phase avec ce qui se déroule actuellement.

14/10/2025, 15:41

ActuaLitté

25 ans d'édition au féminin : La voix des femmes entre deux rives

Le Salon d’automne de l’Autre Livre est l’un des rendez-vous majeurs de l’édition indépendante à Paris. Il se tiendra cette année, du 21 au 23 novembre 2025 à la Mairie du 5ᵉ arrondissement. À cette occasion, ActuaLitté invite les éditeurs exposants à prendre la parole : ouvrons le bal avec les Éditions Chèvre-feuille étoilée.

14/10/2025, 12:53

ActuaLitté

Cosey : “Je préfère une histoire d’amour à un complot intergalactique”

Dans un café de la rue Vieille-du-Temple, Cosey parle doucement, presque à mi-voix. Il pèse chaque mot comme s’il dessinait encore, sur la nappe de papier, les contours d’un souvenir. Son regard se pose parfois sur la tasse, parfois au loin. Il évoque Yiyun, sa nouvelle bande dessinée publiée au Lombard, avec la même précision tranquille qu’il accorde à ses planches : un geste lent, mesuré, presque méditatif.

14/10/2025, 11:25

ActuaLitté

Nicolas Framont : “Il faut que la classe dominante ait peur”

Évoquer Luigi Mangione, ce jeune beau gosse devenu symbole, après l’assassinat d’un PDG américain, c’est s’aventurer sur une ligne de crête, là où la colère sociale flirte avec la violence politique. Où beaucoup préfèrent détourner le regard, Nicolas Framont, cofondateur de la revue Frustration, choisit d’y plonger. Dans Saint Luigi, il affronte ce geste sans complaisance, avec un style direct. Un texte fort, à la fois nourri par des faits édifiants et par son propre parcours — entre l’accompagnement de la fin de vie de sa grand-mère, et son expérience de conseiller parlementaire.

13/10/2025, 11:09

ActuaLitté

Le Verdict, de Franz Kafka, traduit par Jean-Philippe Toussaint : l’éclipse du monde

Par une nouvelle version parue chez Minuit (octobre 2025), Jean-Philippe Toussaint nous offre du Verdict un texte hypnotique où sa langue redouble celle de Kafka à la faveur d’une clarté portée au carré par le jeu de la traduction, si l’on veut. Cela est d’autant plus vrai qu’à la nouvelle en question succèdent des mots de l’auteur-traducteur lui-même, en forme de commentaire lumineux.

13/10/2025, 10:53

ActuaLitté

“La fiction permet de rendre visibles ceux qu’on a oubliés”

Il parle d’une voix douce, presque retenue, comme si chaque mot devait d’abord traverser la mémoire avant d’atteindre le présent. Alexandre Courban ne revendique pas un passé, il le reconstruit, patiemment, avec les outils de l’historien et la sensibilité du romancier. Chez lui, l’histoire n’est pas une matière figée : elle palpite encore sous la surface du récit.

13/10/2025, 10:23

ActuaLitté

Stéphanie Pérez : “Écrire, c’était apprendre à respirer autrement”

Sous la plume de Stéphanie Perez, Le Gardien de Téhéran devient bien plus qu’un récit historique : une méditation sur la mémoire, la beauté et la fidélité à ce qui nous élève. À travers le regard d’un homme simple, l’autrice rend hommage à tous ceux qui, dans les moments les plus sombres, choisissent de sauver la lumière. Lauréate du Prix Littérature Lire en Poche 2025, elle revient sur les origines de ce texte où s’entrelacent l’Histoire, la mémoire et la lumière fragile de l’art.

 

12/10/2025, 13:22

ActuaLitté

"On ne doit jamais traiter les gens sans dignité"

À la soirée d'inauguration de la Fête du Livre de Saint-Étienne, le public a assisté au double triomphe d'un auteur local. Pierre Mazet a remporté coup sur coup le Prix Claude-Fauriel et le Prix Lucien-Neuwirth pour son roman L’Inconnu des barricades, paru aux éditions du Caïman. Des distinctions hautement symboliques, attribuées à un écrivain discret, humble, mais tenace, dont le parcours – fait de patience, d’humanité et d’attachement à ses origines – incarne à merveille l’esprit stéphanois.

11/10/2025, 18:33

ActuaLitté

“Arrêter le temps, c’est vivre pleinement” : la philosophie SF de Lou Jan

Autrice autodidacte et passionnée, Lou Jan s’est imposée en quelques années comme une voix singulière de la science-fiction française. Derrière son apparente douceur se cache une écriture ramassée, nerveuse, traversée par une quête philosophique : comprendre ce que le temps, l’amour et le corps disent de notre humanité. Rencontre avec une romancière qui se définit elle-même comme « une autrice de blanche qui écrit de la science-fiction ».

11/10/2025, 10:03

ActuaLitté

“Écrire pour la jeunesse, c’est écrire pour des âges où tout bouge” - Timothée de Fombelle et François Place

Sous le chapiteau du salon Lire en Poche, la conversation entre François Place et Timothée de Fombelle a des airs de franche camaraderie, autant que de retrouvailles complices. Deux voix majeures de la littérature jeunesse, deux artisans des mots et des images qui se retrouvent avec la bienveillance de vieux compagnons de route.

10/10/2025, 14:36

ActuaLitté

“Pour favoriser l'accès au livre, la cité doit être nourrie par des librairies”

Cette année, la ville de Gradignan célèbre la vingtième édition de son festival Lire en Poche : une ville qui se raconte par ses livres, et le pari d'une ville qui lit, nous raconte le maire, Michel Labardin. Il revient avec nous sur l’histoire de la manifestation, où politique et culture ne font qu'un – et reflètent le rapport de l'édile à la lecture : un socle commun, pour faire société.

10/10/2025, 11:52

ActuaLitté

Moi aussi, je soutiens le projet de loi “Continuité de revenus”

Chez les artistes-auteurs, l'espoir d'une vie moins précaire est né avec la proposition de loi « Continuité de revenus ». Dans les colonnes d'ActuaLitté, créateurs et créatrices prennent la parole pour partager leur expérience et expliquer pourquoi ils soutiennent cette proposition de loi, ainsi que les changements concrets qu’il pourrait apporter à leur quotidien. Cette fois-ci, c'est au tour de Melvin Mélissa, poétesse et romancière, autrice d'Une pieuvre au plafond (Rivages).

08/10/2025, 10:53

ActuaLitté

Artistes-auteurs : “Nous ne méritons pas moins que vous d’être protégés”

Le statut des artistes-auteurs s’impose comme un sujet récurrent du débat public, révélant la précarité économique et sociale d’un métier pourtant essentiel à la vie culturelle. À l’heure où un projet de loi propose pour la première fois un dispositif de continuité de revenus, inspiré de l’intermittence, l'illustratrice Aurélie Abolivier témoigne de son expérience et appelle à une meilleure protection des artistes auteurs.

07/10/2025, 10:25

ActuaLitté

“Devenir le visage de la littérature centrafricaine”

De loin, on ne peut pas deviner l’énorme énergie que déploie Landry Ouoko Delombaut pour faire évoluer le livre dans son pays : la République centrafricaine. À Bangui, il crée une maison d’édition, anime un réseau de clubs de lecture, coordonne des rencontres littéraires, active de petits points de vente… Propos recueillis par Agnès Debiage (ADCF Africa).

07/10/2025, 10:18

ActuaLitté

Le conte au service de la lutte contre le harcèlement scolaire

Longtemps minimisé, le harcèlement scolaire est reconnu comme un fléau aux visages multiples, dont la violences s'invite même sur les écrans. Face à la détresse des enfants, une voie inattendue s’ouvre : celle du conte. L'autrice Eva Kopp, qui a publié Gautier Grand nez, illustré par Séverine Duchesne chez Piktos Jeunesse mise sur la force symbolique des récits pour rendre enfin la parole possible.

 

06/10/2025, 17:17

ActuaLitté

"Allée des Loupiotes est née de l’envie d’accompagner l’enfant tout au long de sa croissance"

De l’héritage d’une librairie bientôt centenaire est née Allée des Loupiotes, maison tournée vers la jeunesse. Guidée par la passion de son équipe et l’envie d’accompagner l’enfant dans sa croissance, elle propose des histoires douces, drôles et pleines de sens. Ses premiers titres, attendus dès octobre 2025, entendent éclairer petits et grands lecteurs.

06/10/2025, 09:00

ActuaLitté

“Cracher sur sa terre natale est devenu un véritable courant de pensée”

Originaire de Paris, né de parents kabyles, Nasser travaille à Rome pour des agences de développement de l’ONU. Il écrit aussi des ouvrages, dont La faim du monde, Éditions Balland. Aujourd’hui, il nous confie une tribune, Ecrivains enragés, explorant la complexe relation entre les écrivains africains exilés et leur terre d’origine.

05/10/2025, 13:50

