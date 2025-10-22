En novembre sur France 2, Désenchantées, d'après le roman de Marie Vareille

En quatre épisodes de 52 minutes chacun, la mini-série de Claire Kanny et Solenn Le Priol adapte pour l'écran le roman de Marie Vareille, Désenchantées, paru chez Charleston en 2022. Le titre est désormais disponible au format poche, au Livre de Poche.

La disparition de Sarah Leroy, quinze ans, a bouleversé la petite bourgade de Bouville-sur-Mer et ému la France entière. Un coupable fut vite arrêté.

Pourtant, dans chaque foyer, chaque bistrot, on continuait à élaborer des hypothèses. Ce qui est vraiment arrivé, personne ne l’a jamais su.

Vingt ans plus tard, Fanny, journaliste, revient sur les lieux de ce drame qui a marqué sa jeunesse. Et c’est tout un passé qui resurgit ... Car l’histoire de Sarah Leroy, c’est aussi un peu la sienne, de sa sœur Angélique et celle d’une bande de filles — « les Désenchantées » — qui ne connaissait que trop bien Sarah.

Une histoire qui a l’odeur du chlore de la piscine municipale, des serments d’amitié et, surtout, des plus lourds secrets.

- Le synopsis de la mini-série Désenchantées