Quand le Pays basque et la Corse se retrouvent à table

Des chants polyphoniques à la vie entre terre et mer, des comptoirs animés aux repas de famille, Basques et Corses partagent la même chaleur, le même goût du partage.

Éric Ospital, Antoine et Jean-Baptiste de Rocca Serra, hommes de gastronomie et de caractère, ont réuni dans ce grand banquet leurs recettes patrimoniales : de l’apéritif convivial aux plats familiaux, en passant par les recettes à cuisiner entre amis autour d’une bonne bouteille.

Du brocciu au jambon, des piquillos aux châtaignes, de l’axoa à la myrte, ce livre célèbre la richesse et la fraternité de ces deux cuisines authentiques.

À Hasparren, près de Bayonne, Éric Ospital perpétue depuis la fin des années 1990 le savoir-faire familial de boucher-charcutier. Entouré de son équipe, il travaille main dans la main avec des éleveurs locaux pour produire des salaisons d’excellence, présentes sur les plus grandes tables.

En Corse, Antoine et Jean-Baptiste de Rocca Serra dirigent la ferme-auberge A Pignata, nichée dans l’Alta Rocca. Ils y proposent une cuisine locale et de saison, inspirée de leurs recettes familiales, composée de produits cultivés sur place ou issus des environs immédiats.

Les éditions Solar nous en offrent les premières pages en avant-première :

Par Clotilde Martin

