Detective Conan reprend du service : un nouveau film en novembre

Réalisé par Katsuya Shigehara, il dure 1h50 et sera proposé en version originale sous-titrée ainsi qu’en version française.

À Tokyo, Conan Edogawa assiste au meurtre d’un ancien collègue de Kogorô Mouri. Bouleversé, ce dernier se lance sur les traces du coupable, une enquête qui le conduit jusqu’aux montagnes enneigées de Nagano. Il y retrouve Kansuke Yamato, inspecteur grièvement blessé lors d’une avalanche survenue dix mois plus tôt. Ses souvenirs fragmentés pourraient bien détenir la clé du mystère qui entoure cette affaire meurtrière…

Détective Conan, créé par Gosho Aoyama, est publié depuis 1994 dans le Weekly Shōnen Sunday de Shogakukan. En France, le manga est édité chez Kana à partir de 97, tandis que la série animée est disponible sur ADN. Le long-métrage met en avant les personnages de Kogorô Mouri et Kansuke Yamato, rarement placés au cœur de l’intrigue dans la saga.

