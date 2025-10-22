Décrochages : le roman coup de poing d’un prof sur une école à bout de souffle

Dans un texte à la fois lucide et intime, Julien Fyot revient sur la genèse de Décrochages, son premier roman. Derrière le portrait d’un instituteur confronté aux fractures de l’école et à ses propres limites, l’auteur dévoile une double quête : celle d’un regard engagé sur un système éducatif à bout de souffle, et celle, plus intime, d’un homme face à la nécessité de grandir.
Le 22/10/2025
22/10/2025 à 12:02
Longtemps, j'ai cru que je parlais de l'École. Que Décrochages était né de cette envie, de ce besoin
même de reprendre la parole à ceux qui en parlent mal. À ceux qui savent parce que « le bon sens
quoi ». À Tonton Robert le dimanche, à Pascal de Cnews, à quelques ministres aussi. Leur couper la
chique ou le micro et raconter à ceux qui s'en soucient vraiment que l'École va mal et qu'elle a
besoin d'aide.
Que les Hussards désertent peu à peu le champs de bataille et qu'il faut être sacrément
brave ou mal informé pour vouloir prendre leur place. Qu'on attribue à l'Éducation de nos enfants
les ambitions les plus vitales et les plus inatteignables en l'asséchant d'idées, d'espoir et de moyens.
Que les enseignants s'acharnent, lucides et résignés, à écoper un bateau déjà coulé.
Alors, oui l'écriture de Décrochages a été traversée de long en large par cette colère-là et elle en
secoue chacun de ses mots.
Mais il m'a fallu plus de temps pour comprendre que ce roman dissimulait une autre peur très
personnelle, moins politique et plus viscérale, mal appréhendée par son personnage principal J :
accepter de grandir. Je suis probablement devenu enseignant pour rester un enfant au milieu des
enfants. Pour m'enfermer dans leur verticalité miraculeuse où dans une seule seconde, s'inventent
mille histoires et s'excluent mille emmerdes. Je voulais vivre avec cette illusion que la vie ne
pouvaient se jalonner que d'instants présents, nettoyés des blessures passés et protégés des
angoisses à venir. Mais l'illusion s'effondre un jour ou l'autre.
C'est ce qu'expérimente brutalement l'enseignant de ce roman, avec la naissance d'un enfant
merveilleux, sa fille Lola, et l'arrivée d'un élève terrible, Brayan. L'un comme l'autre vont craqueler
le sanctuaire de convictions que J a bétonné depuis toujours. Grandir, c'est peut-être un petit peu ca.
Perdre le controle et pagayer humblement contre le courant du temps. Tu as pendant un long début
de vie la seule responsabilité de toi-même. Puis tu deviens un ami, un amoureux, un collègue, un
père puis le père de tes parents. Tu deviens responsable de tout. Et face à cette charge
d'engagements, s'effondre l'idée de pouvoir tout maitriser.
Ce qui m'a aidé moi et ce qu'il a peut-être manqué à J, c'est l'écriture. La création de Décrochages a
réconcilié l'enfant et l'adulte. C'est probablement pour cela que j'écris. Pour ce pouvoir de môme, à
chaque page, d'arrêter le temps malgré tout, et d'apprivoiser son passé, son présent et son futur. Puis
faire la paix avec eux.
Julien Fyot
Décrochages est un roman profondément émouvant qui explore le mal-être en milieu scolaire, tout en offrant une satire mordante d’un système éducatif à bout de souffle. C’est aussi une réflexion intime sur la paternité et une enquête policière haletante. Ce premier roman, audacieux et captivant, séduit par une intrigue à la fois prenante et ingénieusement construite.
Julien Fyot, né à Dijon en 1980, a suivi des études en sciences politiques et en journalisme avant de devenir professeur des écoles en éducation prioritaire à Paris. Lecteur éclectique, passionné autant par Isaac Asimov que par Emmanuel Carrère ou Bret Easton Ellis, il signe à 43 ans son premier roman, Décrochages.
Crédits Photo : Julien Fyot (Quentin Houdas © Editions Flammarion)
Paru le 20/08/2025
368 pages
Viviane Hamy
21,90 €
