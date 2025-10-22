Quand Flaubert inspirait des visions au peintre Georges-Antoine Rochegrosse

Formé dans la tradition académique, Rochegrosse marie monumentalité, orientalisme et art de l’illustration. Proche du poète Théodore de Banville, il grandit au sein d’un milieu littéraire où gravitent Victor Hugo, Verlaine, Mallarmé… et Flaubert lui-même. En 1874, il compte parmi les rares artistes à avoir représenté le cabinet de travail de l’écrivain à Croisset.

L’exposition explore le dialogue artistique entre Rochegrosse et Flaubert, notamment à travers ses interprétations puissantes de Salammbô et de La Tentation de saint Antoine. Point culminant du parcours, une édition rare de La Tentation de saint Antoine, récemment acquise par la Métropole Rouen Normandie, présente 32 compositions originales du peintre.

Dessiner Flaubert

Installée dans la nouvelle salle d’exposition temporaire du musée, au rez-de-chaussée, la présentation réunit une dizaine d’œuvres – dessins, gouaches, tableaux et livres illustrés – qui mettent en valeur la profondeur du lien entre le dessin et l’univers de Flaubert. Cette exposition s’inscrit dans le cadre de la Saison Dessins.

Cette exposition offre également au musée une opportunité de confronter les créations de Rochegrosse à une sélection d’autres ouvrages illustrés inspirés par Flaubert, montrant combien « dessiner Flaubert » demeure une entreprise artistique féconde.

Installé dans le pavillon de l’Hôtel-Dieu, lieu de naissance de Gustave Flaubert (1821-1880) et où son père exerçait comme chirurgien, le musée conserve des souvenirs de la famille Flaubert et retrace l’histoire de la médecine du Moyen Âge au début du XXᵉ siècle.

Crédits image : Georges-Antoine Rochegrosse (1859-1938), dialogue entre la Chimère et le Sphinx (p. 200-201) dans La Tentation de saint Antoine, composition gravée en couleur par E. Decisy, chez André Ferroud, 1907, Musée Flaubert et d’Histoire de la médecine / Georges-Antoine Rochegrosse (1859-1938), illustration de la page de titre de La Tentation de saint Antoine, composition gravée en couleur par E. Decisy, chez André Ferroud, 1907, Musée Flaubert et d’Histoire de la médecine (© Musées de la Métropole Rouen Normandie – Photo Yohann Deslandes)

