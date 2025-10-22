Hyde Street : une rue effrayante où les âmes se perdent et les lecteurs frissonnent

La première scène donne le ton. Une vieille femme traverse la rue, un enfant en uniforme de scout l’aide gentiment à porter ses sacs. L’image est banale, rassurante. Et puis… quelque chose se dérègle. Les bruits s’étouffent. Les ombres s’allongent. Les façades paraissent se tordre sous une lumière blafarde. En quelques cases, la normalité se désagrège. Hyde Street s’est refermée sur eux — et sur le lecteur.

Mr X-Ray ou la chute d’un imposteur

Le cœur du récit bat autour de Mr X-Ray, de son vrai nom Frederick Xavier Ray : un homme qui a bâti sa vie sur le mensonge. Autrefois vendeur de gadgets pour enfants — lunettes à rayons X, poissons invisibles, miracles de pacotille — il a prospéré sur la naïveté des autres. Jusqu’au jour où la chance a tourné.

Le voilà désormais sur Hyde Street, une artère sans fin, mi-vivante mi-morte, où l’on n’entre que pour expier. Ici, chaque âme perdue doit livrer d’autres âmes à une entité que l’on nomme le Scorekeeper. Ceux qui obéissent survivent. Les autres disparaissent, avalés par la brume ou par pire encore.

Mr X-Ray, pris au piège de ce pacte infernal, cherche à comprendre les règles. Il avance à tâtons, observant les néons trembler, les pavés se couvrir d’un miroitement rougeâtre, les fenêtres se peupler de visages qui ne sont pas les siens. Il croit reconnaître des clients d’autrefois, des silhouettes d’enfants ricanants. Reis rend palpable cette confusion visuelle : ses ombres semblent respirer, ses perspectives se déforment comme dans un cauchemar fiévreux.

Le petit scout qui ne sourit jamais

C’est au détour d’une ruelle que Mr X-Ray croise de nouveau Pranky, le jeune scout du prologue. L’enfant est inchangé — sourire crispé, regard fixe, allure proprette. Mais son ton a changé : il n’aide plus, il ordonne. « Tu crois que tu es ici pour te racheter ? » lance-t-il, moqueur. « Non. Ici, on marque des points. Et le Compteur ne pardonne jamais. »

Ce face-à-face glace le sang. L’innocence juvénile devient masque du mal, et la culpabilité adulte, miroir de l’enfer. Mr X-Ray, rongé par le remords, tente d’échapper à la logique du lieu ; Pranky, lui, s’y épanouit. La damnation n’est plus une punition : c’est un jeu. Et les règles n’ont rien d’humain.

Dans plusieurs planches saisissantes, Reis pousse l’horreur jusqu’à la suggestion. Un éclat de rire trop aigu, une ombre d’enfant sur le mur, des traces de pas qui s’effacent avant d’atteindre le trottoir. On sent la folie gagner le protagoniste — et le lecteur avec lui.

Hyde Street, la rue qui respire

Hyde Street n’est pas un décor : c’est un organisme. Elle grince, gémit, palpite. Les murs suintent une lumière maladive, les enseignes vibrent comme des cordes nerveuses, et les trottoirs semblent retenir ceux qui osent s’y aventurer. Tout respire la corruption, mais une corruption élégante, presque séduisante.

Une scène reste en mémoire : Mr X-Ray, seul dans le brouillard, découvre sur le sol des milliers de chaussures abandonnées. Des voix chuchotent derrière lui : « Chaque pas compte… chaque erreur rapproche du Compteur… ». Le silence qui suit est plus terrifiant que n’importe quel cri.

Cette maîtrise du non-dit, Johns et Reis la poussent à l’extrême. Le lecteur comprend peu à peu que Hyde Street est un purgatoire sans issue, un espace où le remords prend forme. La peur n’y vient pas de ce qu’on voit, mais de ce qu’on pressent.

Un cauchemar construit avec précision

La narration adopte un rythme volontairement lent, presque hypnotique. Rien ne presse. Chaque page agit comme une descente progressive dans un rêve qu’on ne peut plus interrompre. Certains lecteurs pourraient reprocher à cette lenteur de freiner l’action ; elle est au contraire l’essence même de la peur que le récit instille.

Le dessin d’Ivan Reis atteint ici un sommet de tension visuelle. Les visages déformés par la honte, les couleurs moirées oscillant entre vert blême et rouille, les ombres mouvantes qui envahissent les marges des cases : tout concourt à cette sensation d’oppression. On croit sentir l’air manquer entre les planches.

Entre horreur et parabole morale

Hyde Street n’est pas une histoire d’horreur gratuite. C’est une fable cruelle sur la faute, la culpabilité et la tentation. Mr X-Ray n’est pas puni pour ses crimes ; il est condamné à les comprendre. Chaque âme qu’il croise lui renvoie un éclat de sa propre corruption. Quant à Pranky, il incarne ce que l’innocence devient lorsqu’elle s’émancipe de la morale : une cruauté pure, sans justification, sans fin.

Johns réussit à mêler le fantastique et l’allégorique, sans céder à la facilité du gore. Tout repose sur la suggestion, la lente contamination de l’esprit. On referme l’album avec un malaise diffus, comme après un cauchemar trop cohérent pour être oublié.

Verdict : qu'on lui tranche la tête (ou les mains, ou autre chose...)

Hyde Street – Tome 1 : Pour une poignée d’âmes est une réussite saisissante. Geoff Johns explore ici un territoire moral plus sombre que tout ce qu’il a écrit jusque-là, tandis qu’Ivan Reis livre une œuvre graphique d’une puissance hypnotique. L’ensemble dégage une tension continue, un mélange de beauté et d’effroi qui hante longtemps après la lecture.

Hyde Street n’est pas simplement une rue imaginaire : c’est une plaie ouverte dans le tissu du réel. Une allégorie de nos fautes, une porte qu’il vaudrait mieux ne jamais franchir… mais que le lecteur, une fois entrebâillée, ne peut s’empêcher d’explorer jusqu’au bout.

Un extrait est, évidemment, disponible en fin d'article...

Par Nicolas Gary

