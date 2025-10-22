Alfred de Montesquiou dans les coulisses du procès de Nuremberg, sur Arte

Novembre 1945. Dans une ville en ruines, 21 hauts dignitaires nazis prennent place sur le banc des accusés. Le procès, voulu par le procureur américain Robert Jackson, doit démontrer la légitimité d’une justice internationale, contre la tentation d’une vengeance sommaire défendue par Churchill et Staline.

Près de 300 journalistes et écrivains affluent, logés au château Faber-Castell : Joseph Kessel, John Dos Passos, Madeleine Jacob, Boris Polevoï, et des correspondants venus de Chine, du Brésil ou d’Australie. Ils découvrent avec fascination les innovations américaines, comme la traduction simultanée.

Mais la procédure s’enlise, jusqu’à ce que Jackson bouleverse le procès en projetant les images des camps de concentration. Au château, le choc est immense : les nuits se remplissent de cauchemars, les fêtes deviennent exutoires, et la haine envers les accusés grandit.

Au printemps 1946, la guerre froide s’immisce dans la salle d’audience ; la méfiance mine l’unité des juges alliés, tandis que Staline redoute un procès trop indépendant. Les conditions de vie au château se détériorent et, peu à peu, certains correspondants quittent Nuremberg. C’est alors que survient le duel entre Göring et Jackson : le numéro 2 du régime hitlérien, redoutable orateur, domine les débats, ébranlant la stature du procureur.

Le procès pour l'histoire

Mais le témoignage glaçant de Rudolf Höss, ancien commandant d’Auschwitz, vient clore toute ambiguïté : il décrit avec froideur l’organisation industrielle de la mort et la « solution finale ». L’accusation invente un mot pour désigner l’indicible : le génocide. Après un mois de délibérations, le 1er octobre 1946, le verdict tombe. L’Histoire, désormais, ne pourra plus dire qu’elle ne savait pas.

À travers les femmes et les hommes venus témoigner du plus grand procès de l’Histoire, Alfred de Montesquiou, ancien reporter de guerre, conjugue avec finesse l’analyse historique et l’émotion humaine. En plongeant dans la vie du château Faber-Castell, il éclaire cette communauté de journalistes, écrivains, photographes et cinéastes, unis malgré la guerre froide qui s’annonce, bouleversés par la violence des preuves et animés d’une irrésistible soif de vivre.

Au tribunal comme au château, la tension est permanente : les images filmées par les Américains lors de la libération des camps ou le témoignage bouleversant de Marie-Claude Vaillant-Couturier face aux dignitaires nazis rappellent l’impossible neutralité du regard. Cette question, le documentaire la pousse jusqu’à l’extrême, à travers la figure d’Ernst Michel, journaliste allemand et juif rescapé d’Auschwitz, placé à quelques mètres de ses bourreaux.

Ce film documentaire, riche de portraits et de photographies signés par les grandes plumes de l’époque, est un miroir du livre d’Alfred de Montesquiou, Le Crépuscule des hommes, en lice pour le Prix Goncourt 2025.

