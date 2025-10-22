De la TikTok génération à la cellule d’isolement : le nouveau Cabanac dissèque nos obsessions

L’odeur est irrespirable. Sur un lit, un corps noirci, « squelettique », la peau cireuse. Bastien vomit, panique, souffle : « J’ai trouvé une momie… » — et tout déraille. La scène est sèche, cinématographique, énoncée dans une langue précise, concrète, qui colle à la rétine.

Cécile Cabanac organise le récit en alternant chapitres présents (l’enquête) et retours en arrière qui densifient l’arrière-plan : mariage contraint de Colette Roussel (1980), jeunesse douteuse de Guylan Perdins (2011), solitude rageuse de Gabrielle Denîmes (2013).

Ce montage en facettes, à la manière d’un dossier qui se complète par fragments, installe une tension continue : chaque regard déplace légèrement la vérité. Les transitions sont nettes, datées, spatialisées (Verlinghem, Lille, Malakoff), ce qui ancre le polar dans un réel tangible et documenté.

L’affaire : un corps — vivant, puis mort

Au petit matin, l’équipe Ducastaing–Vernois atteint la chambre. On croit voir un cadavre. Non : « Merde, il est vivant ! » souffle la légiste Dominique Exelmans avant l’évacuation d’urgence. Ce renversement brise les défenses des policiers et propulse l’intrigue du « whodunit » vers l’« enquête à l’inhumain » : séquestration, sous-alimentation, poches de nutrition entérale, absence de traces au luminol.

La mécanique d’exposition est méthodique, presque clinique, jamais sensationnaliste ; Cabanac sait quand couper une scène pour laisser l’horreur travailler hors champ.

Quand le corps succombe, l’autopsie livre un choc : l’estomac est vide, « à l’exception d’un élément métallique » — un tube porte-nom de chien contenant ces mots : « L’éternité aux élus ». La précision lexicale (scialytique, décalottage, prélèvements) et la sécheresse des constats produisent une sidération froide, très efficace.

Le faisceau des pistes : famille, voisinage, sectes ?

La maison appartient à Marc-Antoine Roussel, ex-militaire, veuf de Colette, père d’un certain Pierrick. La voisine Marylène raconte le huis clos, l’isolement, un veuvage « fêté » d’une vidéo infâme, l’alcool imposé, le « trou noir ». Elle lâche aussi la version officielle : Colette serait morte « de botulisme ». Mensonge de confort ? Auto-aveuglement ? La scène, presque en huis clos social, installe un soupçon qui s’étend de la sphère conjugale aux logiques de domination.

Côté procédural, l’équipe remonte les filières : numéros de série des poches nutritives (achat particulier sur un site néerlandais), consultation d’un spécialiste des dérives sectaires, recoupements avec des dossiers anciens. Le roman n’en rajoute pas ; il détaille juste assez pour que le lecteur sente la réalité matérielle des actes policiers.

Le style est nerveux : alternance de phrases courtes (coups de projecteur) et de périodes amples (analyse, souvenirs), lexique concret (quartz, parpaings, scialytique), descriptions visuelles où un détail — un mannequin de cire en uniforme, des cartes d’état-major — suffit à réactiver l’inquiétude.

Les dialogues sonnent juste : parlés sans jargon, efficaces, parfois drus (« J’ai trouvé une momie… »), jamais gratuits. Cabanac aime le plan-séquence (l’urbex en direct), les bascules de point de vue (la voisine, la légiste, la stagiaire), et surtout les silences — la manière dont les personnages se taisent, éludent, ou reculent d’un pas devant l’indicible.

Au-delà de l’enquête…

Sous l’intrigue, il y a autre chose : une méditation sur le regard. Le live transforme la découverte en spectacle ; la violence devient contenu, la morale s’efface sous le « buzz ». L’auteur ne tonne pas ; elle montre, factuellement, comment l’horreur se propage par mimétisme (« Filme la gueule… On veut voir les autres ! ») — et cela suffit.

En contrechamp, l’autopsie, geste scientifique, tente de rendre une dignité au corps, de le réinscrire dans un récit intelligible. Le roman tient dans cette tension : exhiber / comprendre, consommer / réparer.

Un grand polar noir, ample et tenu, où chaque scène pousse la suivante. La polyphonie n’est jamais gadget : elle élargit le champ, épaissit les mobiles, déplace les responsabilités. On sort heurté, mais éclairé — comme après un long interrogatoire : la voix tremble un peu, le regard est plus aigu.

