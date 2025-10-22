Deux siècles d’écriture braille : la France fête une révolution tactile

Chercheurs, enseignants, associations, entreprises et grand public y rendront hommage à une invention qui, deux siècles après sa création, demeure un pilier de l’inclusion et de l’accès à la culture pour les personnes aveugles et malvoyantes.

Créé en 1825 par Louis Braille, alors élève à l’Institut Royal des Jeunes Aveugles, le système à six points en relief a ouvert la voie à une lecture et une écriture universelles. Présent sur les emballages, les billets de banque, dans les bibliothèques ou les ascenseurs, le braille reste un symbole d’autonomie et d’émancipation.

Soutenu par le président de la République et le ministère de la Culture, le bicentenaire s’annonce comme un moment de réflexion collective. À travers conférences, démonstrations et échanges, il mettra en lumière les avancées technologiques et sociétales inspirées par le braille et les perspectives de son évolution dans un monde de plus en plus numérique.

Échanges, découvertes et hommages

Le 13 novembre, la Bibliothèque nationale de France ouvrira les festivités avec un colloque intitulé « L’écriture braille, une révolution toujours en marche ! », animé par Dorothée Barba de Radio France. Chercheurs, historiens et personnalités du monde académique, dont Gildas Brégain et Zina Weygand, reviendront sur l’histoire et les enjeux du braille. Des tables rondes aborderont ses applications dans l’éducation, l’emploi et la culture, tandis que des intervenants internationaux évoqueront son inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO.

La journée se clôturera par un cocktail et un concert de jazz à l’Institut National des Jeunes Aveugles. Ces échanges visent à rappeler combien le braille demeure un outil de transmission et de citoyenneté, essentiel à la vie sociale et culturelle des personnes déficientes visuelles.

Le 14 novembre, le Campus Louis Braille accueillera la « Journée Innovation et Recherche ». Animée par Anthony Drevet et Laetitia Bernard, elle mettra en avant les projets d’avenir portés par des entreprises, chercheurs et associations. Des ateliers exploreront les domaines de l’intelligence artificielle, de la mobilité, de la culture et de la conception universelle, illustrant la manière dont technologies et braille se complètent pour construire un avenir inclusif.

Une mémoire perpétrée par les acteurs du milieu

Le 15 novembre, un hommage citoyen sera rendu à Louis Braille au Panthéon et dans son quartier historique. Un parcours immersif et une déambulation inviteront le public à redécouvrir la vie et l’héritage de l’inventeur. Ce moment symbolique conclura ces trois journées exées sur la mémoire, la culture et l’innovation.

L’événement est porté par un collectif d’acteurs engagés : apiDV, la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France, l’association Valentin Haüy, l’Institut National des Jeunes Aveugles et le Campus Louis Braille.

Le programme complet est accessible à cette adresse.

Crédits photo : Eren Li - Pexels

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com