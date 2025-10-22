Deux siècles d’écriture braille : la France fête une révolution tactile

Du 13 au 15 novembre 2025, Paris accueillera « La Révolution Braille », un événement international organisé à l’occasion du bicentenaire de l’écriture tactile inventée par Louis Braille. Trois lieux emblématiques seront mobilisés : la Bibliothèque nationale de France, le Campus Louis Braille et le Panthéon.
Le 22/10/2025 à 10:40 par Ewen Berton
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
22/10/2025 à 10:40
0
Commentaires
3
Partages
Chercheurs, enseignants, associations, entreprises et grand public y rendront hommage à une invention qui, deux siècles après sa création, demeure un pilier de l’inclusion et de l’accès à la culture pour les personnes aveugles et malvoyantes.
Créé en 1825 par Louis Braille, alors élève à l’Institut Royal des Jeunes Aveugles, le système à six points en relief a ouvert la voie à une lecture et une écriture universelles. Présent sur les emballages, les billets de banque, dans les bibliothèques ou les ascenseurs, le braille reste un symbole d’autonomie et d’émancipation.
Soutenu par le président de la République et le ministère de la Culture, le bicentenaire s’annonce comme un moment de réflexion collective. À travers conférences, démonstrations et échanges, il mettra en lumière les avancées technologiques et sociétales inspirées par le braille et les perspectives de son évolution dans un monde de plus en plus numérique.
Le 13 novembre, la Bibliothèque nationale de France ouvrira les festivités avec un colloque intitulé « L’écriture braille, une révolution toujours en marche ! », animé par Dorothée Barba de Radio France. Chercheurs, historiens et personnalités du monde académique, dont Gildas Brégain et Zina Weygand, reviendront sur l’histoire et les enjeux du braille. Des tables rondes aborderont ses applications dans l’éducation, l’emploi et la culture, tandis que des intervenants internationaux évoqueront son inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO.
La journée se clôturera par un cocktail et un concert de jazz à l’Institut National des Jeunes Aveugles. Ces échanges visent à rappeler combien le braille demeure un outil de transmission et de citoyenneté, essentiel à la vie sociale et culturelle des personnes déficientes visuelles.
À LIRE - Braille, calligraphie, papiers... Le Patrimoine culturel immatériel a la lettre
Le 14 novembre, le Campus Louis Braille accueillera la « Journée Innovation et Recherche ». Animée par Anthony Drevet et Laetitia Bernard, elle mettra en avant les projets d’avenir portés par des entreprises, chercheurs et associations. Des ateliers exploreront les domaines de l’intelligence artificielle, de la mobilité, de la culture et de la conception universelle, illustrant la manière dont technologies et braille se complètent pour construire un avenir inclusif.
Le 15 novembre, un hommage citoyen sera rendu à Louis Braille au Panthéon et dans son quartier historique. Un parcours immersif et une déambulation inviteront le public à redécouvrir la vie et l’héritage de l’inventeur. Ce moment symbolique conclura ces trois journées exées sur la mémoire, la culture et l’innovation.
L’événement est porté par un collectif d’acteurs engagés : apiDV, la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France, l’association Valentin Haüy, l’Institut National des Jeunes Aveugles et le Campus Louis Braille.
Le programme complet est accessible à cette adresse.
Crédits photo : Eren Li - Pexels
Par Ewen Berton
Contact : eb@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
À l’occasion de son 15ᵉ anniversaire, l’Association Auteurs des Hauts-de-France (ADAN) organise, le 11 novembre 2025, une Marche pour la Paix à Ors, dans le Cambrésis. En partenariat avec la municipalité, l’événement réunira poètes, artistes et citoyens autour d’un hommage au poète britannique Wilfred Owen, tué sur ces terres en 1918. Cette initiative, apolitique et ouverte à tous, veut rappeler la fragilité de la paix et la force de la mémoire.
20/10/2025, 11:35
Du 17 au 19 octobre 2025, l’Abbaye royale de Fontevraud accueillera la première édition de « Contretemps – Les rencontres qui parlent d’Histoire au présent », un nouveau rendez-vous culturel mêlant savoir, création et réflexion. Historiens, écrivains, philosophes et artistes se réuniront au cœur de l’Anjou pour interroger notre rapport au temps et à l’avenir, autour d’un thème inaugural : l’utopie et les visions du futur.
15/10/2025, 13:14
L'agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d'Azur annonce l'ouverture d'un cycle de recherches, formations et actions autour des enjeux d’inclusivité, de diversité et d’égalité dans le secteur du livre. Le 6 novembre, à Venelles, un premier rendez-vous lancera ce mouvement d'ouverture et d'échange.
14/10/2025, 13:02
L’auteur Franck Thilliez rencontrera ses lecteurs le vendredi 17 octobre, de 17h30 à 19h30, à la librairie Le Furet du Nord de Roubaix. Cette séance de dédicace, organisée à l’occasion de la sortie de son roman jeunesse Le roman maudit publié aux éditions Auzou, est accessible sur inscription et réservée aux clients adhérents du programme Fidélité.
14/10/2025, 10:03
Du 7 au 9 novembre 2025, Arles accueille la 42e édition des Assises de la traduction littéraire, organisées par ATLAS. Trois jours d’échanges, de conférences et d’ateliers où traducteurs, écrivains et lecteurs exploreront le thème « Traduire sous contraintes ». Entre censure, jeux de langue et défis formels, la manifestation invite à repenser la liberté créatrice qui naît parfois des entraves mêmes du langage.
13/10/2025, 17:18
Ce vendredi 10 octobre, la Région Île-de-France donne le coup d’envoi de la 4ᵉ édition des Lectures à voix haute, un dispositif phare de sa politique de soutien au livre et à la lecture. L’événement sera lancé par Faten Hidri, déléguée spéciale chargée de l’éducation artistique et culturelle, à l’auditorium de la Région, à Saint-Ouen-sur-Seine.
10/10/2025, 09:58
Peut-on encore, en 2025, écrire ou dessiner librement, comme à l’époque des années 1970, lorsque la bande dessinée semblait s’affranchir de tout tabou ? La Cité de la bande dessinée et de l’image souhaite examiner ces enjeux, en France comme à l’international.
05/10/2025, 11:57
Le 21 octobre prochain se tiendra la traditionnelle rentrée solennelle des cinq académies, célébrant la création de l’Institut de France. Fondé le 25 octobre 1795 (3 Brumaire an IV) par la loi Daunou, l’Institut fut conçu pour promouvoir, sans but lucratif, le rayonnement des lettres, des sciences et des arts, par la poursuite de recherches interrompues, la publication des découvertes et l’échange avec les sociétés savantes, en France comme à l’étranger.
02/10/2025, 10:20
Un hommage à l’écrivain péruvien et prix Nobel de littérature Mario Vargas Llosa se tiendra le 7 octobre à 19 heures à la Maison de l’Amérique latine à Paris. Organisée par l’Institut Cervantes, en collaboration avec l’ambassade du Pérou et la Maison de l’Amérique latine, la cérémonie réunira ses proches, des représentants du monde littéraire et diplomatique, ainsi que des spécialistes de son œuvre.
01/10/2025, 16:52
Mardi 14 octobre 2025 à 10h, La Manufacture (Cité du Livre d’Aix-en-Provence) accueillera un rendez-vous devenu incontournable pour les professionnels du livre, les bibliothécaires, médiateurs et libraires de la région : la rentrée littéraire des auteurs et autrices jeunesse de la région. Animée par Cécile Manzo, libraire et médiatrice, cette matinée mettra en lumière 12 créateurs jeunesse ayant une actualité éditoriale en 2025.
30/09/2025, 11:40
Le 30 septembre 2025, Lyon accueillera les troisièmes Rencontres nationales pour le développement de la lecture, organisées par l’Alliance pour la lecture en partenariat avec la Bibliothèque municipale de Lyon, et avec le soutien du ministère de la Culture et de la Fondation du Crédit Mutuel pour la lecture.
24/09/2025, 11:10
Les Rencontres francophones du livre audio et du podcast se tiendront en ligne le 28 octobre 2025, à l’initiative de l’association La Plume de Paon. L’événement propose une journée de prises de parole consacrées aux usages, aux modèles économiques et aux politiques publiques du livre audio dans l’espace francophone, avec inscriptions via le site de l’organisateur.
19/09/2025, 14:27
Le Printemps des Poètes propose aux jeunes, de France et d’ailleurs, de participer à une aventure inédite : une chasse au trésor poétique. À la fois initiation en dix étapes à la poésie et concours d’écriture, cette opération débutera en ce mois de septembre 2025 et s’adresse aux élèves de l’école élémentaire jusqu’au lycée. Les Grands Prix seront remis le 16 mars 2026 au Nolinski Paris, partenaire de l’événement.
18/09/2025, 11:57
Les 24 et 25 octobre 2025, Cheyne éditeur organise la première édition de Poetik’Altitude, dans son atelier de Devesset (Ardèche). Deux jours de rencontres, lectures, ateliers et spectacles pour découvrir les neuf autrices et auteurs ayant publié une nouveauté chez Cheyne au cours de l’année.
17/09/2025, 17:40
Le jeudi 2 octobre à 19h, au Château de Crémat, sur les hauteurs de Nice, la Fnac organise une soirée consacrée à la rentrée littéraire. Quatre écrivains y participeront : Sorj Chalandon, Olivier Adam, Anthony Passeron et Mathilda di Matteo. La discussion sera animée par la journaliste Marie Misset, en partenariat avec le podcast Émotions (Louie Media). L’entrée est gratuite et ouverte à tous.
12/09/2025, 15:44
À l’occasion du dixième anniversaire de sa réouverture, le Musée de l’Homme organise un week-end gratuit et festif les 4 et 5 octobre 2025. Avant ces célébrations ouvertes au public, une présentation en avant-première sera proposée à la presse le 16 septembre 2025, de 9h à 12h.
09/09/2025, 16:15
Si vous êtes écrivain, poète, traducteur, photographe ou artiste peintre, et que la seule évocation de la Toscane vous émeut et vous inspire, au printemps prochain, l’Occitanie se teindra de la région italienne pour vous le temps d'une résidence. Du 10 au 17 avril 2026, le Château de Mauriac, joyau architectural niché dans le Tarn, ouvre ses portes à 12 artistes et auteurs pour une expérience immersive inédite, entre cités médiévales, vignobles ensoleillés et campagne occitane.
03/09/2025, 10:08
Alors que la guerre façonne les paysages politiques du Moyen-Orient depuis un demi-siècle, la Bibliothèque publique d’information du Centre Pompidou et la revue Esprit invitent à une soirée de réflexion sur les perspectives d’un avenir pacifié. Le 24 septembre, dans le cadre du cycle « Le monde sur un fil », chercheurs et spécialistes tenteront de répondre à une question ardue : la région peut-elle enfin sortir de la guerre ?
01/09/2025, 16:31
Les Journées Nationales des Biblis en folie, qui reviennent en 2025 sur l'ensemble du territoire français, poursuivent leur ambition d'ancrer durablement cet événement dans le paysage culturel du pays. Réparties sur trois jours, elles offriront une programmation enrichie, s'adressant à tous les publics, et en particulier aux plus jeunes, en lien avec le Pass Culture et les États généraux de la lecture pour la jeunesse.
28/08/2025, 13:15
La Bibliothèque publique d'information (BPI) vous invite à célébrer sa réouverture lors d’un week-end convivial et festif ! Pendant trois jours, du 5 au 7 septembre, venez vivre un moment unique de partage autour de la littérature et de la culture. Au programme : des lectures, des échanges, des ateliers créatifs, de la musique et bien plus encore pour marquer ensemble ce moment important pour la Bpi.
26/08/2025, 14:46
Hikaya présente Confluences, une série de panels consacrés à la science-fiction et à la fantasy non anglo-saxonnes. Ce festival, dont Les Intergalactiques de Lyon sont partenaires, poursuit un double objectif : d'une part, il vise à connecter des professionnels issus de diverses cultures travaillant dans ces genres, et d'autre part, à offrir au public un aperçu de la richesse et de la diversité de la scène Sci-Fi internationale.
26/08/2025, 13:11
« Il y a un autre monde, mais il est dans celui-ci. » Cette phrase du poète Paul Éluard, placée en exergue du livre L'oeil du jaguar - Voyage philosophique au coeur de la conscience (Actes Sud), donne le ton. Philosophe et économiste, enseignante à l’Université de Lausanne, Sophie Swaton ne s’attendait pas à voir sa trajectoire bousculée suite à une improbable rencontre.
25/08/2025, 18:24
Les 20 et 21 septembre 2025, Sélestat, labellisée Ville d’art et d’histoire, s’anime au rythme des Journées européennes du patrimoine. Avec une programmation riche, ouverte à tous et placée cette année sous le thème de l’architecture, la cité alsacienne propose un week-end d’exploration culturelle qui conjugue découverte, savoirs partagés et expériences sensibles.
25/08/2025, 11:33
Du 18 au 22 août 2025, la capitale kazakhe Astana accueille le 89ᵉ Congrès mondial de la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques (IFLA). Ce rassemblement annuel majeur pour la profession réunit chaque année entre 2000 et 3000 participants venus du monde entier. Il est précédé de réunions satellites, organisées sur une à deux journées, qui permettent d’approfondir les échanges autour de thématiques spécifiques.
13/08/2025, 14:41
C'est la douzième année consécutive qu’est célébrée l’initiative Le 12 août, j’achète un livre québécois !. L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) souligne, dans un texte intégralement retranscrit ci-dessous, ce moment important de l’année pour l’industrie québécoise du livre, et encourage à se procurer un livre du territoire. Rappelons que cet événement a été inauguré en 2014 grâce aux auteur·trice·s et idéateur·trice·s Patrice Cazeault et Amélie Dubé.
12/08/2025, 14:49
À l’occasion du 150e anniversaire de la mort de Hans Christian Andersen, la ville d’Odense, au Danemark – sa ville natale, où se trouve aujourd’hui sa maison-musée – déploie un programme culturel exceptionnel. À partir du 4 août 2025 et jusqu’à la fin de l’automne, plus de 38 institutions proposent concerts, lectures, ateliers, expositions et spectacles dans une célébration à la fois festive et introspective de l’écrivain universel. C’est le moment d’aller à Odense en somme, qui se transforme, pour quelques mois, en véritable « ville-conte ».
06/08/2025, 15:12
L'Association des Bibliothécaires de France (ABF) n'a pas perdu de temps, et annonce d'ores et déjà la thématique centrale de son prochain congrès : l'hospitalité. Elle succède à l'esprit critique, au cœur des débats et ateliers organisés à Montreuil, du 11 au 13 juin dernier, pour la 70e édition de l'événement.
05/08/2025, 09:50
À partir du 5 septembre 2025, la Villa Marmottan à Boulogne-Billancourt accueillera trois artistes en résidence dans le cadre de son programme annuel initié par l’Académie des beaux-arts. Parmi eux, l’autrice de bande dessinée María José Suárez Sarrazin. Parallèlement, deux chercheurs en littérature bénéficieront d’une bourse de recherche liée au site, sans y résider.
31/07/2025, 16:02
Du 18 au 20 septembre 2025 à Guéret (Creuse), Les Rencontres de Chaminadour rendent hommage à Pier Paolo Pasolini, assassiné dans la nuit du 1er au 2 novembre 1975, en Italie. Cinquante ans après sa disparition, intellectuels, écrivains, artistes et chercheurs se réunissent à Guéret pour interroger l’œuvre, la trajectoire et l’héritage de ce poète, cinéaste, romancier et polémiste hors norme, dont la mort reste encore aujourd’hui entourée de zones d’ombre.
31/07/2025, 11:10
À l’occasion de la 42e édition des Journées européennes du patrimoine, placée sous le signe du patrimoine architectural les 20 et 21 septembre 2025, la Bibliothèque nationale de France (BnF) ouvre ses portes sur l’ensemble de ses sites parisiens – situés dans les IIe, IVe et XIIIe arrondissements – pour faire découvrir au public la richesse de ses collections, de ses bâtiments et de ses métiers.
28/07/2025, 11:52
Le jeudi 18 septembre 2025, de 17h à 21h, le musée d’Orsay organise un événement inédit intitulé « Le Jour des écrivains ». Une trentaine d’auteurs contemporains y liront des extraits choisis de leurs œuvres, au cœur même des collections du musée. Cette soirée, pensée en résonance avec les arts exposés, prolonge le dialogue entre littérature et peinture, dans la lignée du « Jour des peintres » organisé en 2024.
24/07/2025, 13:45
L’Institut français de Turquie (IFT) ouvre son premier appel à candidatures pour la « Villa Annie Ernaux », nouvelle résidence d’écriture francophone située dans la région d’Istanbul. Cette initiative, inédite en Turquie, accueillera cette année son premier auteur ou sa première autrice dans le cadre de son édition inaugurale.
24/07/2025, 12:34
En 2025, deux institutions de la lecture publique à destination des plus jeunes fêtent leur 60e anniversaire, la bibliothèque des enfants de Clamart et La Revue des livres pour enfants. À cette occasion, le Centre national de la littérature pour la jeunesse, la Petite Bibliothèque Ronde, l'établissement public territorial Vallée Sud — Grand Paris et l'Association des Bibliothécaires de France convient les professionnels à une journée d'étude, le jeudi 9 octobre prochain.
22/07/2025, 10:16
Du 7 juillet au 23 août 2025, la sixième édition de La Fabrique du livre jeunesse se déploiera dans l’ensemble du réseau des bibliothèques publiques du Grand Est. Coordonnée pour la sixième année consécutive par Interbibly, centre de ressources du livre et de la lecture en région, cette initiative estivale propose environ 240 ateliers de pratique artistique et culturelle destinés aux enfants, aux adolescents et à leurs familles.
18/07/2025, 17:44
En prélude de la 4e édition du festival Décodage en Alsace, organisé au cours du mois de novembre, la Collectivité européenne d'Alsace programme un webinaire qui explore le rôle des bibliothèques face aux stratégies et mécanismes de la désinformation. Le rendez-vous est donné pour le jeudi 6 novembre prochain.
17/07/2025, 09:34
Autres articles de la rubrique Sortir
Du 27 octobre au 9 novembre 2025, la Quinzaine du livre suisse mettra à l’honneur la création littéraire romande. Initiée par LivreSuisse, l’association interprofessionnelle des métiers du livre, cette manifestation réunira 17 librairies réparties dans l’ensemble des cantons romands.
22/10/2025, 10:37
Le Salon des Éditeurs de Corse, organisé par l’Association des Éditeurs de Corse, revient à l’Hôtel de l’Industrie, place Saint-Germain-des-Prés, à Paris, les 8 et 9 novembre 2025. Chaque année, par la richesse et la diversité de leurs parutions, les éditeurs et éditrices de Corse partagent une même ambition : offrir le plaisir de lire la Corse, ou « U piacè di leghje a Corsica », dans la langue de Île de Beauté.
21/10/2025, 15:19
Du 19 novembre 2025 au 15 mars 2026, l'exposition « Alechinsky, Balzac, Picasso, Rodin… Les voies ardentes de la création » réunit, à la Maison de Balzac, quatre figures majeures de la littérature et des arts autour d’un même thème : la persévérance créatrice. L’exposition met en lumière le travail, les doutes et les reprises incessantes qui jalonnent tout acte de création.
21/10/2025, 13:08
D'une saison à l'autre, les préoccupations des organisateurs de festivals ne changent pas, d'après les données du baromètre du ministère de la Culture. Les réponses collectées sur la première moitié de l'année 2025 font état de tensions économiques, tandis que la tendance à la baisse des subventions publiques se confirme.
21/10/2025, 12:13
L'actrice, scénariste et réalisatrice Judith Godrèche tourne, du 20 octobre au 28 novembre, en Île-de-France et en Normandie, Mémoire de fille, une adaptation d'un roman d'Annie Ernaux paru en 2016 chez Gallimard. Devant sa caméra, la propre fille de la réalisatrice, Tess Barthelemy.
21/10/2025, 09:49
Le salon du livre d’histoire de Versailles, Histoire de Lire, revient pour sa 18ᵉ édition les samedi 22 et dimanche 23 novembre, de 14h à 18h30. Devenu un rendez-vous majeur en Île-de-France pour les amateurs d’Histoire, l’événement rassemblera plus de 200 auteurs, des romanciers aux historiens, en passant par des créateurs de bandes dessinées et des auteurs jeunesse. Entre conférences, débats et dédicaces, le public découvrira une programmation riche et variée au cœur de la ville royale.
20/10/2025, 16:56
À mi-chemin entre littérature et viticulture, le festival Mi-Livre Mi-Raisin revient à Paris pour sa 6ᵉ édition les 6 et 7 décembre 2025, à La Bellevilloise (Paris 20ᵉ). Un week-end où les mots et le raisin se répondent, dans un esprit résolument indépendant, vivant et joyeusement agri/culturel.
20/10/2025, 16:36
Le comédien Vincent Fernandel et le pianiste Franck Ciup interprètent Variations d’amour de Marcel Pagnol à l’Espace Georges Bernanos, à Paris, les 13, 14 et 15 novembre, dans une mise en scène de Nicolas Pagnol. Le spectacle réunit, pour la première fois, des textes d’amour issus des pièces, films, romans et correspondances de l’écrivain, portés par la voix de Vincent Fernandel et les créations au piano de Franck Ciup.
20/10/2025, 15:08
La 77ᵉ édition de la Frankfurter Buchmesse, qui s’est tenue du 15 au 19 octobre 2025, s’est conclue sur un constat unanime : le premier rendez-vous mondial de l’édition poursuit sa croissance et demeure un lieu de dialogue entre les professionnels du livre et les lecteurs du monde entier.
20/10/2025, 11:10
Dans le cadre de la Foire du livre de Francfort (15-19 octobre 2025), l’annonce retient l’attention : l’Ordre de Saint Augustin (O.S.A.) et la Libreria Editrice Vaticana (LEV) dévoilent un ouvrage encore jamais publié du Pape Léon XIV — alors connu sous le nom de Robert Francis Prevost, O.S.A. — dont les écrits couvrent la période 2001-2013, lorsqu’il était « priore général » de l’Ordre.
19/10/2025, 10:51
Le festival marseillais Oh les beaux jours ! inaugure un nouveau cycle de rencontres littéraires en collaboration avec les musées de la Ville de Marseille. Intitulée « Un auteur au musée ». Cette programmation annuelle fait dialoguer la littérature avec les expositions et les collections des musées marseillais. Le premier rendez-vous aura lieu ce samedi 18 octobre avec l’auteur-illustrateur Stéphane Kiehl au Château Borély.
17/10/2025, 15:43
Vendredi 14 novembre, la médiathèque Aragon ouvrira le Salon du livre d’Amour avec une lecture-concert du recueil Le Ciel ouvert de Nicolas Mathieu. Julien Allouf y prêtera sa voix aux poèmes, portés par les sons électroniques de Dorian Gallet, pour une soirée où texte et musique s’unissent autour des multiples visages de l’amour.
16/10/2025, 17:27
Dans le brouhaha feutré du festival Lire en Poche, Yasmina Khadra parle avec ce calme qu’ont les hommes qui ont traversé la fureur. Face à Sylvie Hazebroucq, il évoque son roman policier Morituri ainsi que son récit Cœur d’amande, sorti en 2024, et cette humanité qu’il ne cesse de défendre, livre après livre, comme on protège une flamme fragile.
16/10/2025, 10:21
Le Salon du Livre Environnement, premier du nom, se tiendra les 29 et 30 novembre au Palais Lumière d’Évian-les-Bains, organisé par l’association De Rives en Pages. Lors de cette journée d’ouverture (10h–18h), les visiteurs pourront cheminer d’une exposition consacrée aux oiseaux et aux paysages du vivant — proposée par l’artiste plasticienne Élodie Tribut — à une série de temps forts mêlant sciences, éthique et littérature. Et à l’issue du Salon, sera remis le Prix Littéraire Environnement.
15/10/2025, 13:08
Coup de tonnerre dans le monde de la BD : la lauréate du Grand Prix 2025 du festival d’Angoulême, Anouk Ricard, annonce qu’elle ne participera pas à l’édition 2026 du FIBD. Et détaille sa position, alors que la manifestation est plus que jamais scrutée de près.
14/10/2025, 17:50
Le Marathon des Mots tiendra sa 22ᵉ édition du 8 au 12 avril 2026 à Toulouse, dans sa Métropole et en Occitanie. Créé et présidé par Olivier Poivre d’Arvor, ce rendez-vous de la lecture à voix haute réunira plus d’une centaine d’autrices, auteurs et interprètes, sous la direction artistique de Tilla Rudel, avec la collaboration de Marie Castagnino et de l’équipe du festival.
14/10/2025, 12:51
Le Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême consacrera en 2026 une grande exposition à l’œuvre de David Prudhomme. Intitulée La Vie d’un trait, cette rétrospective rassemblera plus de cent planches originales, des carnets, esquisses et croquis inédits. À travers ce parcours, le festival rendra hommage à un auteur qui, depuis plus de trente ans, explore le dessin sous toutes ses formes avec une curiosité et une liberté constantes.
14/10/2025, 10:00
Invité au Festival international de géographie pour présenter son livre Palestine, notre blessure, le journaliste Edwy Plenel s’est retrouvé au centre d’une polémique inattendue. Un arrêté préfectoral a instauré un périmètre de sécurité et interdit toute manifestation pendant l’événement, au nom de la « prévention du risque terroriste ». La mesure, dénoncée par La Découverte, qui publie l'ouvrage, et la Ligue des droits de l’homme, interroge également le journaliste sur l’état de la liberté d’expression en France.
13/10/2025, 17:42
Chaque mois, le musée de l’Orangerie ouvre la salle des Nymphéas à une rencontre entre littérature, musique et peinture. À partir d’octobre 2025, le cycle L’Écho des Nymphéas réunira des écrivains et écrivaines contemporains et des musiciens pour des lectures et créations musicales inspirées de l’œuvre de Claude Monet.
13/10/2025, 15:52
Sous les plafonds de l’Hôtel de Ville de Saint-Étienne, le visiteur pénètre dans un monde d’enchantement et de symboles. Dragons, fées, ogres et licornes y côtoient sorcières et fantômes dans une exposition issue de L’Encyclopédie du Merveilleux, collection dirigée par Benjamin Lacombe aux éditions Albin Michel Jeunesse.
11/10/2025, 17:50
Sous les voûtes de la médiathèque municipale de Tarentaize, à Saint-Étienne, les contes s’éveillent, s’incarnent et s’inversent. À l’occasion de la Fête du Livre 2025, l’exposition Il était plusieurs fois invite le public, du 16 septembre au 31 octobre, à redécouvrir ces récits qui ont façonné notre imaginaire collectif.
11/10/2025, 09:32
Le géant américain Walt Disney Studios a acquis les droits d’adaptation de Impossible Creatures, la saga fantastique de l’auteure britannique Katherine Rundell, à l’issue d’une enchère estimée à plusieurs millions de dollars.
08/10/2025, 17:53
La Bibliothèque nationale de France (site Richelieu, salle Ovale) accueillera du 13 octobre 2025 au 8 juin 2026 la deuxième saison du cycle Chorégraphie pour une œuvre. Après une première série d’expériences chorégraphiques qui ont fait entrer le mouvement dans les collections, l’institution confie cette fois la direction artistique à Trajal Harrell. Le chorégraphe américain proposera une création en trois volets autour de Sonia Delaunay, Simone de Beauvoir et Édith Piaf.
08/10/2025, 12:48
Les Moomins, créatures imaginées par l’artiste finlandaise Tove Jansson, feront bientôt leur retour sur grand écran. Moomin Characters et le studio Annapurna annoncent en effet un film d’animation, réalisé et écrit par Rebecca Sugar, la créatrice de Steven Universe. Ce projet, le premier long-métrage consacré aux Moomins produit aux États-Unis, convoque aussi la productrice Julia Pistor (Bob l'éponge, Les Razmoket).
08/10/2025, 11:47
Pour sa 53e édition, le Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême consacre pour la première fois au monde une exposition entière à l’œuvre culte du mangaka Hitoshi Iwaaki : Parasite : la guerre des mondes.
07/10/2025, 18:02
Du 11 au 25 octobre 2025, les librairies indépendantes d’Occitanie s’unissent autour du festival Ensemble en librairie !, organisé par l’Association des Librairies Indépendantes d'Occitanie (ALIDO). Après une première édition sous un autre nom, l’événement revient avec une ambition élargie : affirmer le rôle essentiel de ces commerces comme lieux de lien, d’échange et de culture partagée. Pendant deux semaines, la région vibrera au rythme de rencontres, lectures, concerts, ateliers et animations pour tous les publics.
07/10/2025, 11:44
Le 24 octobre 2025, le Cabaret Sauvage à Paris accueillera Résistances poétiques, un projet imaginé par Cyril Dion et Sébastien Hoog. Cette soirée réunira chanteurs, poètes et artistes autour d’un même élan : résister poétiquement face aux dérèglements du monde. Au programme, une conférence sonore, des concerts et des performances où l’art se fera manifeste de solidarité et de beauté partagée.
06/10/2025, 17:25
Du 10 au 12 octobre 2025, la Halle des Blancs-Manteaux, à Paris (IVe), accueillera la 35e édition du Salon de la revue, organisé par l’association Ent’revues. Gratuit et ouvert à tous, l’événement réunira 200 exposants venus présenter plus de 300 revues papier et électroniques, reflet de la richesse intellectuelle et artistique du monde francophone.
06/10/2025, 17:03
Le lundi 13 octobre 2025 de 15h30 à 19h30, dans la salle de la bibliothèque Vaugirard (154 rue Lecourbe, Paris 15e), se tiendra la deuxième édition du salon du livre « Après l'école ». À chaque table, un auteur jeunesse sera installé à côté d’un auteur pour les adultes — une belle occasion de faire des découvertes pour petits et grands.
06/10/2025, 15:45
Les 11ᵉ Rencontres Littéraires Les Idées mènent le Monde se tiendront du 28 au 30 novembre 2025 au Palais Beaumont à Pau. Le thème choisi, « Renaître », a été dévoilé vendredi 3 octobre par François Bayrou, président de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées, et Philippe Lapousterle, commissaire de la manifestation. Cette nouvelle édition s’inscrira dans une réflexion sur les cycles de la vie, les transformations du monde et les secondes chances que les sociétés peuvent offrir.
06/10/2025, 13:21
Prolongement naturel des actions menées par l’association De Rives en Pages, le Salon du Livre Environnement réunit, le temps de deux journées, auteurs, éditeurs, chercheurs, penseurs, associations et lecteurs de tous horizons autour d’une question essentielle : comment la littérature peut-elle accompagner la transition écologique ?
06/10/2025, 12:17
Du 21 au 23 novembre 2025, la ville de Blois accueillera la 42ᵉ édition du festival bd BOUM, grand rendez-vous automnal des amateurs de bande dessinée. L’événement, qui rassemble chaque année plusieurs dizaines de milliers de visiteurs, sera cette fois placé sous la présidence de Dominique Bertail, lauréat du Grand Boum – Ville de Blois, récompensant un auteur pour l’ensemble de son œuvre.
06/10/2025, 11:56
La 43e Foire du livre de Brive se déroulera du 7 au 9 novembre 2025. Comme chaque année, cet événement constitue le grand rendez-vous de la rentrée littéraire, venant clore la saison des grands prix et offrant aux lecteurs un panorama de l’actualité éditoriale française.
03/10/2025, 17:19
Du 17 au 18 octobre 2025, l’île de Djerba accueillera la première édition du Festival des Littératures du Sud – Kotouf. Placé sous le signe du dialogue Nord-Sud, l’événement entend célébrer la richesse des écritures du Sud et offrir une plateforme d’échanges entre autrices, auteurs et lecteurs venus du monde entier. Il se tiendra à Houmt Souk, au Centre des ressources associatives.
02/10/2025, 13:00
Organisées pour la cinquième année consécutive par le Centre national du livre (CNL), sur une proposition du ministère de la Culture, les Nuits de la lecture célèbrent en 2026 leur dixième édition. Du 21 au 25 janvier, le public sera invité à participer à des milliers d’événements, physiques comme numériques, autour du thème « Villes et campagnes ».
02/10/2025, 11:38
La chanteuse Céline Dion et l’acteur Omar Sy prêteront leur voix à la version française du film d’animation High in the Clouds. Ils figureront aux côtés de Benjamin Lavernhe, Antoine de Caunes, Clémence Poésy, Pom Klementieff et Alain Chabat.
01/10/2025, 16:55
Top ArticlesScandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Commenter cet article