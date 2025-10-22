Premier chapitre helvétique pour la Quinzaine du livre suisse 2025

L’association LivreSuisse rassemble la majorité des acteurs de l’interprofession du livre en Suisse romande, soit près de 140 membres : librairies, maisons d’édition et diffuseurs. Sa mission principale est de défendre les intérêts de la filière et de promouvoir le livre francophone en Suisse ainsi que le livre suisse à l’étranger.

Durant la Quinzaine du livre suisse, les librairies participantes proposeront tables et vitrines consacrées aux livres suisses, tous genres confondus, signalées par une identité visuelle commune. Beaucoup d’entre elles accueilleront également rencontres et animations avec des auteurs et éditeurs tels qu’Adrienne Barman, Mathias Howald, Silvia Ricci Lempen, Antoinette Rychner, Leta Semadeni, Fanny Vaucher, Eric Burnand, Ed Wige, ou encore les éditions La Dogana et Gore des Alpes.

Jusqu’ici, la Quinzaine du livre suisse s’était tenue à cinq reprises en France et en Belgique. Pour la première fois, un chapitre helvétique voit le jour, soutenu par la Loterie Romande. L’événement entend non seulement valoriser la production éditoriale romande, mais aussi rappeler l’importance des librairies indépendantes dans la vie culturelle et locale, en tant qu’espaces de rencontre, de conseil et de médiation.

Les librairies participantes sont : De cap et de mots (Bulle), La Librerit (Carouge), La Méridienne (La Chaux-de-Fonds), Le Haricot magique (Colombier), Librophoros (Fribourg), Le Boulevard (Genève), Le Vent des routes (Genève), L’Alchemist (Grand-Lancy), Basta Chauderon (Lausanne), Belphégor (Lausanne), Le Baobab (Martigny), Zalactorée (Martigny), Page 2016 (Payerne), Le Vent se lève (Saint-Ursanne), La Liseuse (Sion), La Fontaine (Vevey) et L’Étage (Yverdon-les-Bains).

L'ensemble du programme de la Quinzaine est à retrouver ci-dessous :

