En Vendée, l'extrême droite vise les lectures d'une professeure de collège

Le vendredi 17 octobre, à quelques heures des vacances de la Toussaint, l'association d'extrême droite Parents vigilants diffuse sur ses réseaux un message d'« alerte » : « Dans un collège de Vendée, un professeur de français impose à ses élèves l’étude du livre d’Assa Traoré ! ». Accompagné d'un courrier envoyé par une professeure de français du collège Alexandre Soljenitsyne d'Aizenay, daté du 7 octobre, et de quelques extraits du livre Lettre à Adama d'Assa Traoré et Elsa Vigoureux, il annonce que « les Parents Vigilants saisissent immédiatement le rectorat pour faire interdire l’étude de ce livre ».

Pour le groupuscule Parents Vigilants, « Assa Traoré est une militante qui prône la haine de la France et de la police ». Depuis la mort de son frère Adama Traoré, en juillet 2016, lors d'une interpellation, Assa Traoré s'est engagée dans la lutte contre les violences policières, à travers le Comité vérité et justice pour Adama, mais aussi des interventions médiatiques. Elle publie ainsi en 2017 Lettre à Adama, puis Le Combat Adama, coécrit avec Geoffroy de Lagasnerie (Stock, 2019).

L'annonce diffusée par Parents Vigilants « a provoqué les envois de nombreux messages au collège et à l'enseignante », nous précise Clémence Bourbon, co-secrétaire du syndicat SUD éducation Vendée, ainsi que d'autres publications sur les réseaux sociaux.

Contacté, le rectorat de Nantes indique qu’« [a]u regard des commentaires observés sur les réseaux sociaux, un signalement a été effectué via la plateforme PHAROS du ministère de l'Intérieur et l'autorité judiciaire a été saisie. Les services académiques sont mobilisés afin de protéger la professeure d'une part, et d'accompagner l'établissement dans sa communication en direction des parents d'élèves et des professeurs d'autre part. »

« Rien de ne justifie qu'une professeure soit exposée à la vindicte sur les réseaux sociaux, celle-ci bénéficiera en conséquence de l'octroi d'une protection juridique », ajoute encore le rectorat.

Défendre la liberté pédagogique

Particulièrement présente en Vendée, l'extrême droite s'exprime à travers « différentes figures locales, plus ou moins zemmouristes, qui accompagnent le mouvement Parents Vigilants », analyse Clémence Bourbon.

En 2022, déjà, le mouvement avait visé l'enseignement public en s'opposant à la venue de l'agriculteur et militant Cédric Herrou, qui devait alors témoigner de ses actions en solidarité avec les réfugiés et du combat judiciaire qu'il avait dû mener à la suite de son engagement.

Malgré les craintes des syndicats et des enseignants, les actions de Parents Vigilants n'ont pas débouché sur la constitution d'une liste, en Vendée, dans le cadre des élections des représentants des parents d'élèves. Néanmoins, les actions du groupe se poursuivent sur les réseaux sociaux, « à travers des vagues de haine qui sont assez propres à l'extrême droite, et qui sont reprise nationalement : il n'y a pas que des Vendéens et des Vendéennes qui se sont exprimés sur le sujet », remarque la co-secrétaire du syndicat SUD éducation Vendée.

Face à ces événements, l'organisation syndicale s'assure que le fonctionnaire visé bénéficie bien de la protection fonctionnelle, qui garantit à ce dernier une « protection juridique, mais aussi prise en charge médicale, éventuellement ». Le rectorat de Nantes s'y est engagé, « il faut s’assurer que l’institution aille bien jusqu’au bout des démarches, que le soutien se prolonge au-delà de l’effervescence médiatique ».

« La liberté pédagogique de la collègue doit être défendue », insiste Clémence Bourbon, « puisque son choix, certes contraint par le programme publié au Bulletin Officiel, relève d'une liberté garantie par le Code de l'éducation, à partir du moment où l'on peut argumenter pour le défendre ».

Le rectorat, pour sa part, rappelle que, « [c]oncernant les textes étudiés en classe de 3e, ceux-ci relèvent du choix pédagogique des professeurs dans le cadre des programmes d'enseignement, et ne reflètent nullement leur opinion. Les professeurs soumis à l'obligation de neutralité dans leur enseignement, s'appuient sur des textes afin de susciter la réflexion des élèves et de contribuer au développement de leur raisonnement critique, avec l'expertise et l'accompagnement de l'inspection pédagogique. »

« L'équipe de direction et les professeurs du collège sont par ailleurs pleinement impliqués au service de la transmission des valeurs de la République, ainsi que dans la promotion de l'engagement et de l'exemplarité des forces de l'ordre, au service de tous les citoyens », conclut encore le rectorat de Nantes.

États-Unis et France : mêmes attaques, mêmes combats

La remise en cause de la liberté pédagogique de la professeure par Parents Vigilants s'inscrit dans un contexte particulier, celui de la commémoration de l'assassinat du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty, à Conflans-Sainte-Honorine, parce qu'il avait montré des caricatures de Mahomet en cours.

« Ce genre de dénonciation sur les réseaux sociaux peut mener à l'irréparable », rappelle à ce titre Clémence Bourbon, qui recommande plutôt une médiation entre les parents d'élèves et le corps enseignant, en cas d'interrogations.

Les dénonciations orchestrées par Parents Vigilants évoquent bien entendu les attaques répétées et systématiques du camp conservateur, aux États-Unis, contre la liberté pédagogique et la liberté de lire. Depuis plusieurs années, des groupuscules réactionnaires — dont Moms for Liberty, sorte de modèle pour Parents Vigilants — se mobilisent pour obtenir le retrait d'ouvrages des bibliothèques scolaires ou publiques.

À l'instar de Lettre à Adama, les titres visés par ces actions militantes portent généralement sur le racisme systémique, l'antisémitisme, le sexisme, les relations ou les droits LGBTQIA+... Autant de sujets que l'extrême droite américaine souhaite exclure des programmes scolaires ou des établissements de lecture publique. Des responsables politiques républicains, Donald Trump en tête, apportent leur soutien à ces purges, en les légalisant.

Au-delà de ces modes d'action partagés d'un côté et de l'autre de l'Atlantique, Clémence Bourbon y voit « la réalité d’une internationale fasciste, de Orban à Milei, en passant par Trump et Poutine, dans laquelle des réseaux d’entraide mettent des compétences au service des victoires électorales de l’extrême droite ».

« L'école est la première des attaques de l'extrême droite pour préparer ses victoires. Cette action de Parents Vigilants peut instiller un certain doute dans les choix futurs des collègues, avec la mise en place d'une forme d’autocensure », ajoute-t-elle. « Il faut poursuivre le combat contre l'extrême droite tous les jours. »

Photographie : Éric Zemmour, lors du colloque de Parents Vigilants au Sénat, le samedi 4 novembre 2023 (capture d'écran YouTube)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com