Ballad of a Small Player, le 29 octobre sur Netflix : faites vos jeux

Netflix diffusera à partir du 29 octobre prochain Ballad of a Small Player, film réalisé par l'Allemand Edward Berger. Ce dernier avait déjà porté, pour ses deux films les plus récents, des romans à l'écran : celui d'Erich Maria Remarque, d'abord, puis un ouvrage de Robert Harris.

Cette fois, il s'est penché sur le texte de Lawrence Osborne, dont une traduction parait le 29 octobre également aux Éditions de L'Herne, dans une traduction de Brice Matthieussent (sous le titre La ballade d'un petit joueur).

Au casting, outre Colin Farrell, Tilda Swinton, Fala Chen, Deannie Yip, Alex Jennings ou encore Jason Tobin. Côté scénario, Rowan Joffé (The American, Avant d'aller dormir) est à l’œuvre.

