6 ouvrages en lice pour la 2e édition du Prix littéraire inclusif

La sélection du 2e Prix littéraire inclusif

Christian Astolfi, L'oeil de la perdrix (Ed. Le bruit du monde, 228 pages) (en grands caractères : Ed. Feryane – 243 pages)

Arièle Butaux, Le cratère (Ed. Sabine Wespieser, 127 pages)

Caroline Hinault, Traverser les forêts (Ed. La Brune, 189 pages)

Louise Mey, La femme aux mains qui parlent (Ed. Au diable Vauvert, 69 pages)

Delphine Minoui, Badjens (Ed. Seuil, 150 pages) (grands caractères : Ed. Voir de près – 230 pages)

Sylvain Prudhomme, Coyote (Ed. de Minuit, 252 pages)

Le Prix littéraire inclusif est organisé en partenariat avec le Palais de la Porte Dorée, la Bibliothèque Sonore de Charenton-le-Pont, l'Association Valentin Haüy, la librairie La vie immédiate de Charenton-le-Pont, la librairie L'Établi d'Alfortville et les médiathèques de Charenton-le-Pont.

Il est ouvert à toutes les personnes qui le souhaitent et qui habitent en France ou ailleurs, et permet aux lecteurs adultes (plus de 18 ans), ayant un handicap (auditif, visuel, …) ou non, de participer activement à l’élection de leur ouvrage préféré parmi les ouvrages sélectionnés. L'inscription s'effectue directement sur le portail des médiathèques de Charenton-le-Pont.

Les membres du jury doivent s'engager à lire les 6 ouvrages sélectionnés avant le 23 mai 2026, jour du vote. Le vote aura lieu sur place (vote à bulletin secret) ou en ligne, pour tous les participants qui ne pourront pas se déplacer à la Médiathèque.

Les ouvrages sont disponibles au sein des médiathèques aux formats imprimé et numérique. Les personnes ayant un handicap peuvent s'inscrire soit auprès de la Bibliothèque Sonore, soit de l'Association Valentin Haüy, et les différents titres sont bien sûr disponibles auprès des libraires partenaires.

À LIRE - Laurent Mauvignier lauréat du Prix Landerneau des lecteurs 2025

Trois réunions auront lieu à la médiathèque de Charenton-le-Pont, où les usagers pourront débattre, mais les présences ne sont pas obligatoires.

Le nom du lauréat ou de la lauréate, qui succédera donc à Feurat Alani, sera dévoilé le 23 mai à 16h. Une rencontre avec les lecteurs courant septembre 2026 suivra, lors du lancement du 3e Prix littéraire inclusif.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com