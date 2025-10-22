Le Réseau Canopé recherche sa direction générale

Le ministère de l'Éducation et de la Jeunesse annonce la vacance de l'emploi de directeur général de Réseau Canopé à compter du 1er novembre 2025 et ouvre un appel aux dossiers de candidature.

Établissement public à caractère administratif, le Réseau Canopé est placé sous la tutelle du ministre de l'Éducation, Édouard Geffray. Il est constitué d'un service central dont le siège est à Chasseneuil-du-Poitou et emploie environ 1300 agents. Son action est notamment menée grâce à un maillage territorial comprenant une centaine de sites répartis dans toutes les régions académiques.

Le Réseau Canopé « participe à la mise en œuvre de la politique éducative et à son déploiement au niveau académique », détaille le ministère, par l'accompagnement des pratiques pédagogiques, mais aussi la valorisation des actions et dispositifs innovants. Il assume par ailleurs un rôle important dans le développement de la politique du numérique éducatif.

Soulignons plus particulièrement que Canopé participe à l'animation des espaces documentaires et à l'accompagnement des politiques documentaires des écoles et des établissements d'enseignement.

Les candidats pour le poste devront définir la stratégie de l'établissement et sa politique budgétaire, dans le respect des objectifs fixés, assurer le dialogue avec les administrations centrales du ministère, préparer le contrat d'objectifs et de performance, mais aussi diriger l'ensemble de l'équipe de direction et coordonner l'activité des directions et services.

L'emploi court sur une période maximale de trois ans, renouvelable une fois.

Plus d'informations sur les modalités de candidature à cette adresse.

