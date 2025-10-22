Quelques idées de petits cadeaux pour les lecteurs (autres que des livres)

Heureusement, il existe de nombreuses alternatives originales et plutôt intéressantes qui pourront plaire à vos amis passionnés de lecture. De plus, elles sont parfaitement compatibles avec les petits budgets. Voici quelques suggestions d’idées cadeaux qui, à coup sûr, feront mouche !

Marque-page personnalisé

Le marque-page est le compagnon indispensable du bibliophile après les livres. C’est ce qui lui permet de garder le fil de sa lecture. Offrir un marque-page peut être considéré comme un geste attentionné et original, surtout s’il est fait main ou personnalisé. Aujourd’hui, cet indispensable pour les lecteurs est plus qu’un simple outil pour retenir une page dans un livre. Il peut s’avérer un véritable objet décoratif lorsqu’il est personnalisé. Il se décline en plusieurs formats et styles. Des entreprises comme Wanapix vous proposent des versions personnalisées et pas chères en papier, en bois, en méthacrylate transparent et en aluminium. Vous pouvez y insérer des photos, des images, des messages, et autres petites attentions.

Pour faire plus original encore, vous pourrez opter pour des modèles en cuir, des versions magnétiques ou des marque-pages lumineux. C'est vous dire que ce petit cadeau peut être très pratique pour vos amis passionnés de lecture.

Carnet de lecture

C'est un autre cadeau utile que vous pouvez offrir à vos booklovers. Le carnet de lecture sert de registre de lecture. Il permet au lecteur de garder une trace de ses lectures pour ne pas oublier. Il lui sert aussi à annoter ses impressions, avis et citations préférées des livres qu'il a lus. C'est un cadeau idéal pour ceux qui lisent beaucoup. Les carnets de lecture sont aussi personnalisables. Au lieu d'offrir un carnet vierge, vous pouvez le rendre unique en le faisant personnaliser au nom de votre ami ou avec sa photo par exemple.

Petite lampe de lecture

Les vrais passionnés de lecture lisent jusqu'à pas d’heure. Quand ils entament un bouquin, bien souvent, ils y passent des heures tant en journée que la nuit. Pour ce type de booklover, une lampe de lecture est un cadeau pratique. De plus, c'est un accessoire qui participe au confort du lecteur pendant la pratique de la lecture durant la nuit.

Optez pour des lampes de lecture mains libres. Elles sont flexibles, légères et portables. Certaines ont même plusieurs niveaux de luminosité que vous pouvez régler selon l’intensité que vous voulez. Et c'est un cadeau pas cher. Ce qui veut dire que même avec un budget serré, vous pouvez trouver un modèle convenable.

Support pour livre

L'un des problèmes que rencontrent souvent les lecteurs, c'est l'inconfort dû à la position de lecture. Lire pendant de longues heures dans une certaine position peut entraîner des douleurs au cou, au dos, aux bras. Et quand ça devient inconfortable, on perd le goût à la lecture. Pour permettre à votre bibliophile de profiter confortablement de sa passion, vous pouvez lui offrir un support de livre.

Il s'agit d’un objet conçu pour tenir les livres à la bonne hauteur et dans le bon angle pour éviter les douleurs au cou et aux bras. Vous pouvez opter pour un modèle en bois à personnaliser, c'est robuste et stable. Le modèle en coussin est aussi très confortable et plus adapté pour lire au lit. Il y a aussi des modèles en plastique, en métal, en bambou, en acrylique, etc.

Mini bibliothèque

C’est l'un des meilleurs cadeaux que vous pouvez offrir à un passionné de lecture. Les livres peuvent très vite devenir encombrant, surtout que c'est le péché mignon des bibliophiles d’en acheter à foison. Une mini bibliothèque peut lui permettre de mieux ranger ses bouquins pour les retrouver plus facilement lorsqu'il en aura besoin.

Vous trouverez des bibliothèques modernes et modulables qui s'adaptent parfaitement dans les appartements. Les options sont nombreuses, des étagères flottantes aux solutions d'angles en passant par les barrister, il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez aussi opter pour des mini bibliothèques de créations artisanales et personnalisables pour rendre votre cadeau spécial.

Liseuse

Votre ami est un lecteur moderne ? S'il préfère les ebooks et autres livres numériques, vous pouvez lui offrir une liseuse. Ce type d’appareil contient des milliers de livres, de quoi contenter tous les goûts. De plus, avec une liseuse, il peut acheter ou emprunter des livres en quelques secondes. Ça peut être les versions numériques de livres primés ou d'auteurs méconnus du public. Ainsi, il découvre de nouveaux talents parfois indisponibles en librairie.

Les liseuses ont d’autres fonctionnalités intéressantes comme des dictionnaires intégrés et des statistiques de lecture. Certains modèles utilisent des écrans e-ink qui ressemblent à du papier. C'est définitivement un cadeau pratique que votre booklover peut emporter partout avec lui et qui ne prend pas beaucoup d’espace.

Crédits illustration Pexels CC 0

Par Publicommuniqué

Contact :