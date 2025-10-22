En finir avec les clichés : quand les métiers manuels retrouvent leurs lettres de noblesse

On parle beaucoup d’“intelligence artificielle” — rarement d’intelligence manuelle. Pourtant, c’est bien à cette dernière que s’attache Gabrielle Légeret dans En finir avec les idées fausses sur les métiers manuels et l’artisanat (éditions de L'Atelier, 13,50 €, 250 pages). Le ton est donné : un manifeste clair, étayé, et surtout salutaire. Dans un pays où l’enseignement valorise encore la voie dite “générale”, il était urgent de rappeler que la main pense, qu’elle invente, et qu’elle construit.

Au fil des 250 pages, plus d’une quarantaine d’idées reçues sont revisitées : « On est manuel ou intellectuel », « Les métiers manuels, c’est une affaire d’hommes », ou encore « Les produits artisanaux, c’est que pour les riches ». Chaque préjugé est analysé, replacé dans son contexte, puis contredit à la lumière d’études, de données concrètes et de témoignages d’artisans, d’enseignants, de designers. Le résultat : une somme vivante, accessible, et d’une rigueur exemplaire.

Une jeunesse qui remet les mains à l’ouvrage

Âgée de seulement 28 ans, Gabrielle Légeret incarne cette génération qui refuse le divorce entre théorie et pratique. Après Sciences Po Paris, elle fonde en 2021 l’association De l’or dans les mains, avec une idée simple : faire découvrir les métiers artisanaux dans les collèges. Son énergie traverse le livre. Pas de nostalgie du “bon vieux savoir-faire” : l’artisanat y est envisagé comme un levier social, culturel et éducatif.

Et les chiffres qu’elle cite donnent à réfléchir. Alors que les élèves français passent 75 % de leur temps scolaire assis et près de 35 heures par semaine devant des écrans, d’autres pays réintroduisent la pratique manuelle dans les programmes éducatifs. Le constat est limpide : le tout-théorique a montré ses limites. Réconcilier les mains et l’esprit pourrait bien être la clé d’un enseignement plus équilibré, plus humain — et plus efficace.

L’apprentissage : d’une voie de garage à une voie royale

Parmi les clichés les plus coriaces, celui de “l’apprentissage, voie de garage” fait l’objet d’une mise au point salutaire. L’ouvrage rappelle qu’en Suisse ou en Autriche, les formations professionnelles jouissent d’un véritable prestige : elles sont choisies, non subies. En France, à l’inverse, le système d’orientation continue à valoriser la filière générale, au détriment des métiers techniques.

Pourtant, les besoins sont là, criants : dans le bâtiment, la restauration, la céramique, la mécanique ou la maroquinerie, les entreprises cherchent désespérément des mains qualifiées. Gabrielle Légeret le souligne avec justesse : l’artisanat n’est pas un refuge, mais une promesse. Une promesse d’indépendance, de créativité et de sens — trois valeurs que les jeunes générations réclament avec force.

Le prestige retrouvé du travail manuel

L’un des passages les plus inspirants du livre cite le designer et ébéniste d’art Brunon de Maistre, reconverti après une carrière dans la publicité. Pour lui, « les métiers manuels sont prestigieux parce qu’ils nécessitent une haute technicité et un rapport au temps qui ne peut pas se réduire ». Et d’ajouter : « L’artisan n’a rien d’un illusionniste, mais il ressemble bien à un magicien : il donne vie à la matière grâce à l’œuvre de ses mains ».

Ces mots résument à eux seuls l’esprit de l’ouvrage. Ici, le prestige ne vient pas du vernis social, mais de la maîtrise, de la précision, de la beauté. L’artisanat se révèle comme un langage universel qui traverse les classes, les âges et les époques. Il n’est plus un signe de relégation, mais de résistance au monde de la production standardisée.

Redonner une visibilité à l’artisanat

Le livre commence sur un appel vibrant : remettre l’artisanat au centre du récit collectif. Gabrielle Légeret dénonce une « invisibilisation progressive » des métiers de la main, qui rend indolore notre consommation d’objets venus de loin, fabriqués sans scrupules sociaux ni environnementaux. Face à cette perte de sens, elle plaide pour « de nouveaux récits » : des récits ancrés, incarnés, capables de retisser le lien entre travail, territoire et transmission.

Dans cette perspective, En finir avec les idées fausses sur les métiers manuels et l’artisanat (éditions de L'Atelier, 13,50 €, 250 pages) n’est pas qu’un petit essai pédagogique : c’est une invitation à repenser notre rapport au geste, à la matière, et à ceux qui les maîtrisent. À l’heure où l’économie de l’attention dévore notre temps et nos valeurs, il est urgent de réapprendre à faire — pour comprendre, pour durer, et peut-être, pour mieux vivre ensemble. Cet ouvrage s'inscrit par ailleurs dans la collection "En finir avec les idées fausses" des éditions de l'Atelier, une collection qui compte bien des pépites.

Par Victor De Sepausy

Contact : vds@actualitte.com