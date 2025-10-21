Laurent Mauvignier lauréat du Prix Landerneau des lecteurs 2025

Sélectionné parmi quatre finalistes de la rentrée littéraire, La Maison vide a conquis les 200 lectrices et lecteurs qui composent le jury du prix, créé pour donner voix au public et refléter la diversité des sensibilités littéraires d’aujourd’hui. Après plusieurs semaines de lectures et d’échanges, 188 jurés ont voté en ligne pour leur coup de cœur. Douze d’entre eux, tirés au sort, ont ensuite participé à la délibération finale à Paris, aux côtés de la présidente et du fondateur du prix.

À l’issue de ces discussions, La Maison vide s’est imposé. Le roman, que l’on qualifie déjà de saga familiale contemporaine, explore trois générations à travers la lignée de l’auteur, depuis son arrière-arrière-grand-mère paternelle. Laurent Mauvignier y dresse des portraits profonds, entre drames intimes, fractures sociales et mémoire collective. « La Maison vide est un classique contemporain, chef-d’œuvre de littérature qui rappelle à quel point l’expérience de lecture est à nulle autre pareille : l’appartenance à une humanité commune », a déclaré Mazarine Pingeot, présidente du prix.

Une récompense et un rayonnement national

Le lauréat reçoit une dotation de 10.000 €, offerte par les Espaces culturels E.Leclerc. L’ouvrage bénéficiera également d’une mise en avant nationale dans l’ensemble du réseau de librairies du groupe.

Créé en 2016 à l’initiative de Michel-Édouard Leclerc, le Prix Landerneau des lecteurs illustre la volonté de l’enseigne de s’engager activement dans la vie littéraire, en plaçant les lecteurs au cœur du processus de sélection. Chaque année, il distingue un roman de la rentrée littéraire, publié entre août et septembre.

La singularité du prix réside dans son jury participatif, composé de 200 lectrices et lecteurs venus de toutes les régions de France, choisis pour leur curiosité, leur amour des livres et leur envie de partager leurs découvertes. Les participants reçoivent les quatre romans finalistes, échangent leurs impressions sur un groupe Facebook dédié, puis votent pour leur favori. Ce fonctionnement collaboratif fait du prix une photographie vivante des émotions et des enthousiasmes des lecteurs d’aujourd’hui.

Une présidente engagée, un palmarès prestigieux

En 2025, le prix était placé sous la présidence de Mazarine Pingeot, professeure agrégée et docteure en philosophie, enseignante à Sciences Po, autrice d’une dizaine de romans, dont Le Salon de massage (Mialet-Barrault), et d’essais tels que La Dictature de la transparence (Robert Laffont, 2016). Son dernier ouvrage, 11 quai Branly (Flammarion), mêle souvenirs personnels et réflexion sur la mémoire collective.

Aux côtés de Michel-Édouard Leclerc, Mazarine Pingeot a guidé les débats et accompagné les jurés dans leurs choix. Le résultat final est issu de la combinaison du vote général et des délibérations finales réunissant la présidente, Michel-Édouard Leclerc et douze lecteurs tirés au sort.

Le palmarès du Prix Landerneau des lecteurs réunit déjà plusieurs grands noms de la littérature contemporaine : Kamel Daoud (Houris, Gallimard), Thomas B. Reverdy (Le Grand Secours, Flammarion), Emmanuelle Bayamack-Tam (La Treizième Heure, P.O.L.), Clara Dupont-Monod (S’adapter, Stock), Lola Lafon (Chavirer, Actes Sud), Sylvain Prudhomme (Par les routes, Gallimard), Serge Joncour (Chien-Loup, Flammarion), Alice Zeniter (L’Art de perdre, Flammarion) et Karine Tuil (L’Insouciance, Gallimard).

Les Prix Landerneau — Jeunesse, Polar, Lecteurs et BD —, créés en 2008, rassemblent l’ensemble des libraires des 233 Espaces culturels E.Leclerc, soit plus de 1200 professionnels engagés dans la promotion du livre et de la lecture. Ces libraires, à la fois prescripteurs et médiateurs, participent activement aux sélections et incarnent la dynamique d’un réseau national.

Crédits photo : Laurent Mauvignier (Mathieu Zazzo, Éditions de Minuit)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com