Sur LCP, on parle de la fascination française pour les prix littéraires

À l’heure où les grands jurys délibèrent, « Le Banquet » s’interroge sur ce qui fait des prix littéraires un phénomène spécifiquement français. Sur le plateau, Amélie Nothomb, auteure de Tant mieux (Albin Michel), et Hervé Le Tellier, prix Goncourt 2020 pour L’anomalie, partagent leur expérience de la compétition et du succès.

À leurs côtés, Muriel Beyer, fondatrice et directrice des éditions de l’Observatoire, et Jules Stimpfling, cofondateur du média Le Crayon, apportent un regard d’éditeur et de critique sur les enjeux symboliques et économiques de ces distinctions.

Le débat explore le poids des prix dans la carrière d’un auteur, leur influence sur le marché du livre et la manière dont ils façonnent, chaque automne, le paysage littéraire. Entre passion, stratégie et reconnaissance, l’émission promet d’éclairer les mécanismes d’un rituel qui, en France, dépasse largement le simple palmarès.

« La culture au sérieux, sans se prendre au sérieux »

Portée par Anna Cabana et Gérard Holtz, « Le Banquet » revendique une ambition rare : parler de culture avec exigence tout en restant accessible. « Parce qu’il manquait une émission qui prenne la culture au sérieux sans se prendre au sérieux », annonce son manifeste. En confrontant la culture savante et la culture populaire, le programme cherche à réconcilier deux univers souvent séparés : celui des idées et celui du grand public.

Les deux animateurs croisent leurs regards pour donner à chaque thème une profondeur nouvelle. Ils mêlent histoire, sociologie, politique et pop culture dans un esprit d’ouverture : « l’émission fait dialoguer Platon et Netflix, Molière et Marvel, Barthes et les réseaux sociaux.»

Un rendez-vous culturel récurrent sur LCP

Diffusé deux fois par mois, « Le Banquet » s’impose comme un lieu de réflexion au long cours, à rebours de l’immédiateté médiatique. Le numéro « Les prix littéraires, cette passion française » sera à découvrir vendredi 7 novembre à 21 h, puis rediffusé le 9 novembre à 22 h 40, le 11 novembre à 19 h 30 et le 14 novembre à 00 h 30.

L’émission restera accessible en replay sur LCP.fr, sur la chaîne YouTube de LCP et sur france.tv jusqu’au 6 novembre 2027. Un rendez-vous à savourer comme un véritable banquet d’idées, à la croisée de la littérature et de la société.

Crédits photo : LCP

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com