Empadinhas, coxinhas, caipirinha : voyage gourmand au cœur du Brésil

Empadinhas, acarajé, virado à paulista, mandioca frita, beijinhos de coco, coxinhas ou encore la célèbre caipirinha : près de 150 recettes généreuses et authentiques célèbrent une cuisine où l’Afrique, l’Europe et les Amériques se rencontrent dans chaque assiette.

Depuis plus de vingt ans, Celso de Freitas Andrade fait rayonner les saveurs de son enfance dans son restaurant parisien Gabriela. Il partage ici bien plus qu’un simple recueil de recettes : une ode à la mémoire, aux traditions et aux ingrédients emblématiques de son pays.

Les éditions Solar nous en offrent les premières pages en avant-première :

Nourri depuis l’enfance par la cuisine de sa mère et de sa grand-mère, Celso perpétue ce savoir qu’il enrichit au fil de ses voyages réguliers au Brésil. Ses découvertes, ses rencontres et ses trouvailles inspirent la carte de Gabriela, qu’il dirige depuis 2002, et donnent vie à cette cuisine à la fois populaire, métissée et profondément humaine.

