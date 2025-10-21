Inscription
Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus

Créé en 1904 et porté dès l’origine par un jury exclusivement féminin, le Prix Femina est né en réaction à la perception de misogynie entourant le jury du Goncourt. Fidèle à cette identité, il a révélé ses finalistes pour l’édition 2025. La proclamation des lauréats aura lieu le 3 novembre 2025 à 13 heures, lors d’une cérémonie au Musée Carnavalet.

Le 21/10/2025 à 15:51 par Hocine Bouhadjera

Romans français :

Jakuta Alikavazovic, Au grand jamais, Gallimard

Nathacha Appanah, La nuit au cœur, Gallimard

Lionel Duroy, Un mal irréparable, Mialet-Barrault

Joseph Incardona, Le monde est fatigué, Finitude

Laurent Mauvignier, La Maison vide, Minuit

Romans étrangers :

Nina Allan, Les Bons Voisins, Tristram – traduit de l’anglais par Bernard Sigaud

John Boyne, Les éléments, JC Lattès – traduit de l’anglais par Sophie Aslanides

Javier Cercas, Le Fou de Dieu au bout du monde, Actes Sud – traduit de l’espagnol par Aleksandar Grujicic et Karine Louesdon

Carys Davies, Éclaircie, Table Ronde – traduit de l’anglais par David Fauquemberg

Sigrid Nunez, Les Vulnérables, Stock – traduit de l’anglais par Mathilde Bach

Elif Shafak, Les Fleuves du ciel, Flammarion – traduit de l’anglais par Dominique Goy-Blanquet

Essais :

Gilles Collard, Klauss, Flammarion

Fabrice Gaignault, Un livre, Arléa

Françoise Mélonio, Tocqueville, Gallimard

Agnès Michaux, Huysmans vivant, Cherche Midi

Wajdi Mouawad, Les Verbes de l'écriture, Seuil

Marc Weitzmann, La part sauvage, Grasset

Rappelons que le jury a également révélé la sélection du Prix Femina des Lycéens, qui reprend dix titres de la liste des romans français :

Jakuta Alikavazovic, Au grand jamais, Gallimard

Anne Serre, Vertu et Rosalinde, Mercure de France

Lise Charles, Paranoïa, P.O.L.

Sarah Chiche, Aimer, Julliard

Joseph Incardona, Le monde est fatigué, Finitude

Laurent Mauvignier, La Maison vide, Minuit

Anthony Passeron, Jacky, Grasset

Victor Pouchet, Voyage voyage, Gallimard

Maria Pourchet, Tressaillir, Stock

David Thomas, Un frère, L’Olivier

Le 25 mars 2025, deux nouvelles membres ont rejoint le jury : Isabelle Desesquelles et Oriane Jeancourt Galignani, aux côtés de Nathalie Azoulai, Jeanne Benameur, Evelyne Bloch-Dano, Brigitte Giraud, Paula Jacques, Christine Jordis, Mona Ozouf, Patricia Reznikov, Josyane Savigneau et Julie Wolkenstein.

En avril, Jeanne Benameur a annoncé son départ du jury, précisant qu’il s’agissait d’une décision « intime, éthique, politique et littéraire ». L’autrice a refusé de participer à un prix désormais soutenu par Hachette, maison passée sous le contrôle de Vincent Bolloré. Elle a dénoncé ce qu’elle qualifie d’« attaque silencieuse » contre les librairies indépendantes et la diversité éditoriale, tout en soulignant qu’aucune ingérence directe n’avait influencé les délibérations ou les choix du prix.

Un an auparavant, en juin 2024, Scholastique Mukasonga avait elle aussi quitté le jury, invoquant pour sa part des « raisons personnelles ».

 

À LIRE - "Le Vertige MeToo porte un point de vue modéré"

Le prix Femina 2024 a distingué, dans la catégorie roman français, Le Rêve du jaguar de Miguel Bonnefoy (Rivages), qui l’a emporté par 5 voix contre 4 face à Emma Becker. Pour le roman étranger, le jury a choisi Propre d’Alia Trabucco Zerán (Robert Laffont), traduit de l’espagnol par Anne Plantagenet, élu dès le premier tour avec 4 voix contre 3 pour Marco Lodoli.

Côté essai, la récompense est revenue à Tenir tête de Paul Audi (Stock), désigné dès le premier tour par 6 voix contre 3 pour Maïa Hruska. Enfin, un prix spécial a été attribué à Colm Tóibín pour l’ensemble de son œuvre.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

DOSSIER - Sélections, jurys, lauréats... Les prix de la rentrée littéraire 2025

Par Hocine Bouhadjera
