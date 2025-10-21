U piacè di leghje a Corsica : la culture corse rayonne à Saint-Germain

Depuis 1994, l’Association des Éditeurs de Corse s’attache à promouvoir la culture insulaire et à encourager la création littéraire contemporaine sous toutes ses formes. À travers de nombreuses manifestations en Corse, mais aussi au-delà de la Méditerranée, ses membres œuvrent à faire rayonner la littérature corse sur la scène nationale et internationale.

Cette nouvelle édition réunira les maisons membres de l’Association des Éditeurs de Corse :

A Fior di carta, A Granata, Alain Piazzola, Albiana, Casa di Arena, Clémentine, Corsica Comix, Fabulla, Fiara, Les Immortelles, Materia scritta, Òmara, Punto e Basta, Storia Corsa Edizioni, 8Studio Scamaroni.

Sont également invitées les maisons d’édition A Stonda, Éoliennes et Musanostra.

L’événement bénéficie du soutien de la Collectivité de Corse, de l’Université de Corse et du musée Pasquale Paoli de Morosaglia.

Le Programme du week-end

Samedi 8 novembre

10h – Ouverture du salon et présentation des nouveautés

10h30 – Les romans de l’année

Présentés par Vannina Bernard-Leoni, avec Paul Desanti, Pasquale Ottavi, Dany Mangion, Blaise Brigitti et Pierre-Joseph Ferrali.

11h30 – Les 50 ans d’Aleria

Rencontre avec Pierre Dottelonde autour de son ouvrage Corse, la déflagration – Aleria août 1975.

14h – Lecture : Dire l’île au théâtre, entre femmes et fantômes (éd. Les Immortelles)

Par Carla Galardelli, en présence de Paul-Alexandre Fortini.

15h – Les ruchers traditionnels de Corse avec Jean-Louis Santini (éd. Alain Piazzola).

16h – Célébrer Pascal Paoli : le tricentenaire de sa naissance

Rencontre animée par Vannina Bernard-Leoni, avec Antoine-Marie Graziani, Isabelle Latour, Antoine Marchini et Sébastien Quenot.

Dimanche 9 novembre

10h – Moyen Âge corse et culture : Dante et Rinuccio

Avec Vannina Marchi van Cauwelaert.

11h – Les 20 ans de Petru Santu (Corsica Comix)

Avec Fred Federzoni et Léa Maurizi (Back to paese).

11h45 – Présentation de Images et écrits d’une lutte, tome 3, par Pierre Poggioli.

14h – Les cloches de Pioggiula : histoire d’un patrimoine retrouvé

Avec Antone Casanova et Philippe Pierangeli (éd. 8Studio Scamaroni).

15h – L’Assemblée de Corse, 40 ans d’histoire

Discussion avec Manon Altwegg-Boussac, André Fazi et Laurent Godmer.

16h – Les bouleversements démographiques de la Corse contemporaine (1945 à nos jours)

Avec André-Georges Brunini (éd. Casa di Arena).

16h45 – Jardins de Corse et de Balagne

Avec Sophie Garrone, Monique Mosser et Jean-Michel Sainsard (éd. Albiana).

