Patrick Modiano, détective de la nostalgie, fait revivre le 70 bis

Du début des années 1850 — époque où le quartier avait encore l’apparence d’un village et foisonnait d’artistes — à 1960, Patrick Modiano redonne vie à « La Boîte à Thé » du peintre Jean-Léon Gérôme, lieu d'animations artistiques que fréquentaient George Sand, Théophile Gautier, Hector Berlioz ou encore le singe Jacques, et aux divers ateliers de peintres et d'écrivains qui se sont tenus au 70 bis rue Notre-Dame-des-Champs.

Ces lieux virent passer, du Second Empire à l’après-guerre, une foule d’artistes, d’écrivains et de poètes — célèbres ou anonymes — venus de France, d’Amérique, du Japon et d’ailleurs pour tenter leur chance à Paris.

Parmi les plus fameux on trouve Monet — qu'on découvre plus rebelle que ses camarades —, Sisley, Bazille et Renoir, élèves de l'atelier de Charles Gleyre. Le jeune Robert Louis Stevenson, 27 ans, qui visita une « petite fête donnée par un ami dans son studio rue Notre-Dame-des-Champs ».

Puis viennent les Américaines, des artistes « dures » qui fuyaient le puritanisme de leur pays d'origine à la fin du XIXe siècle. Elles préfigurent leurs compatriotes, qui firent briller Montparnasse dans l'entre-deux-guerres. Le nom le plus emblématique du 70 bis rue Notre-Dame-des-Champs est celui d'Ezra Pound.

Le poète "qui rendait toujours service aux autres"

Le poète américain, « un homme qui rendait toujours service aux autres », reçut dans son atelier, entre autres noms, James Joyce et Ernest Hemingway. C'est Ezra Pound qui conseilla à ce dernier d'écrire « quelque chose qui coupe court à toute discussion ».

Dans le même temps, on pouvait croiser au 70 bis rue Notre-Dame-des-Champs le visage mythique de Claude Cahun, l'artiste qui voulait atteindre « le genre neutre ». Elle fut visitée par de nombreux membres ou proches du groupe surréaliste : André Breton, Paul Éluard, Georges Bataille, Max Ernst, ou encore Robert Desnos et Henri Michaux avec qui elle entretenait une amitié proche.

Pendant l'Occupation, « le quartier n'était plus que l'ombre de lui-même ». Louise Tanaka, femme du peintre japonais Yasuhi Tanaka, accueille à cette période Raymond de Botton, ancien élève de son mari et originaire d'une famille juive.

Entre temps, on a vu défiler, toujours à la même adresse, « possiblement » Proust, Camille Claudel « au 117 », et même Pablo Picasso, qui se fit envoyer une lettre au 70 bis, où vivaient ses amis Paul et Frank Haviland.

De gauche à droite : Claude Cahun, Henri Michaux, André Breton et Robert Desnos.

Enquête de nostalgie

Le livre se clôt dans les années 60, période qu'a connu Patrick Modiano : « Pourquoi avais-je l'impression qu'il pleuvait toujours dans ce quartier ? » À cette époque Robert Short, cinéaste anglais de l'underground, rendait visite à Mme Tanaka (encore elle), et Claude et Hélène Garache — le premier est peintre, la seconde sculptrice — s'installaient au 70 bis rue Notre-Dame-des-Champs pour y rester jusqu'aux années 2020, les nôtres.

Tout au long de la lecture de ce récit-enquête, on imagine Modiano, posté comme un détective privé de la nostalgie, lunettes de soleil sur le nez et le col de son trench coat remonté, carnet à la main, notant les noms de toutes les silhouettes qu'il voit défiler devant la porte du 70 bis, en même temps que les années.

Une fois qu'il a identifié les silhouettes, l'écrivain resté sur le trottoir de la rue d'en face ne peut que supputer ce qu'elles font à l'intérieur du bâtiment. Il épluche les morceaux d'archives rassemblés par Christian Mazzalai : une lettre, une photo, un extrait de livre, une petite annonce, une coupure de presse... Mais chaque nouvel indice mène vers un nouveau mystère. Alors Modiano pose des questions qui restent sans réponse, parce que tout le monde est mort.

Par Ugo Loumé

