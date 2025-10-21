Jean-Christophe Cavallin remporte le Prix du premier roman 2025

Au septième tour de scrutin, Jean-Christophe Cavallin a remporté le Prix du premier roman pour Kong Junior, publié aux éditions du Seuil.

Dans ce roman, le lauréat imagine une Venise hantée par les reflets du mythe et de la folie. Lorenzo Kiesler, persuadé d’être le petit-fils de King Kong, voit dans la mort du monstre une métaphore de la destruction du vivant. Quand la Mostra rend hommage au film de 1933, il décide de venger son « ancêtre ». Entre hallucination et quête écologique, l'auteur signe un roman où la lagune devient un miroir du chaos intérieur...

Jean-Christophe Cavallin est professeur de lettres modernes à l’université d’Aix-Marseille, où il a créé en 2017 le master « Écopoétique et création ». Spécialiste de littérature française, il est l’auteur de plusieurs ouvrages consacrés à Chateaubriand, Verlaine et Racine. Aux éditions Corti, il a publié Valet noir. Vers une écologie du récit (2021) et Nature, berce-le. Culture et trauma (2022).

En 2024, il signe chez Wildproject un recueil de bucoliques contemporaines, Pastorales, coécrit avec Violaine Bérot et Florence Debove, ainsi que, chez Albin Michel, Les Enfants de Madame Ô, un album pour enfants illustré par Jérémie Moreau.

Le Prix du premier roman étranger a été attribué à Phillip B. Williams pour son ouvrage Chez nous, traduit de l’anglais par Charles Recoursé et publié aux éditions Robert Laffont.

L'Américain signe une fresque située en Louisiane, dans un village fondé dans les années 1830 par Sainte, une mystérieuse sorcière noire. Après avoir libéré des esclaves des plantations, elle crée pour eux un lieu protégé par ses sortilèges — un havre de paix qui, au fil du temps, devient aussi un espace de doutes et de tensions. Il y déploie une saga sur quatre décennies, explorant le pouvoir, la liberté, l’amour et la mémoire collective.

Poète reconnu, né à Chicago en 1986, il est l’auteur des recueils Thief in the Interior et MUTINY, couronnés par le Kate Tufts Discovery Award, le Lambda Literary Award et l’American Book Award. Son premier roman, publié aux États-Unis chez Viking Books et en France chez Robert Laffont (trad. Charles Recoursé), révèle une voix puissante et lyrique, mêlant réalisme magique et fable politique.

Présidé par Charles Dantzig , le jury se compose de Annick Geille, Présidente d’honneur, Pauline Dreyfus, Pierre Gestède, Philippe Jaenada, Maylis de Kerangal, Mohamed MBougar Sarr et Maud Ventura

En 2024, le Prix du Premier Roman avait couronné Melusine reloaded de Laure Gauthier (Corti) et le Prix du Premier Roman Etranger avait récompensé La couleur noire n’existe pas de Greta Olivo, traduit de l’italien par Romane Lafore (Phébus).

