Disparition de Roy Jacobsen, immense voix des lettres norvégiennes

Les éditions Gallimard, qui publient ses livres en France, saluent « l’un des plus grands écrivains européens de notre temps » et rappellent que « son œuvre, commencée en 1982, compte au moins deux romans considérés comme essentiels dans les lettres norvégiennes, Les Vainqueurs (1991) et Les Invisibles (2013) ».

Un écrivain du Nord et du peuple

Né à Oslo en 1954, Roy Jacobsen a grandi dans la vallée de Groruddalen, avant de s’installer un temps à Dønna, dans le Nord du pays — une expérience décisive pour son regard sur le monde ouvrier et les paysages maritimes. Son œuvre, inaugurée par le recueil de nouvelles, Fangeliv (Prison Life, 1982), se compose de plus de vingt-cinq livres : romans, nouvelles et récits ancrés dans la mémoire collective norvégienne.

Son éditeur norvégien Cappelen Damm souligne : « Roy Jacobsen est l’un des auteurs les plus reconnus, primés et lus de notre temps. Depuis ses débuts, il a publié plus de vingt-cinq livres et a été traduit dans plus de quarante langues. » Le communiqué précise qu’il avait subi plusieurs traitements médicaux cette année et qu’il « est décédé des suites de complications survenues après une opération, après avoir lutté plusieurs semaines ».

Le chroniqueur du social-démocratisme

Avec Les Vainqueurs (Seierherrene, 1991), roman-fleuve sur la modernisation et la montée du social-démocratisme au XXᵉ siècle, Jacobsen s’est imposé comme « le romancier du peuple norvégien ». Le critique Knut Hoem estime que « cette œuvre a fait de lui l’un des écrivains les plus aimés du pays : elle raconte l’histoire de la Norvège à travers les vies de ses habitants ».

Son écriture, réaliste et humaine, a su mêler la rigueur historique à une profonde sensibilité politique. « Pour Roy Jacobsen, le social-démocratisme et la solidarité étaient essentiels », poursuit Hoem.

Hommages en Norvège et au-delà

Parmi les hommages rendus, le Premier ministre norvégien, Jonas Gahr Støre, a salué « l’un des plus grands auteurs de notre pays », ajoutant : « Il a su mettre en mots la vie norvégienne et ses paysages avec honnêteté, lucidité et courage. Il était aussi mon ami, et je garderai le souvenir de sa franchise et de sa chaleur. »

L'auteur Lars Saabye Christensen parle d’une « voix puissante et irremplaçable de la littérature contemporaine », tandis qu’Anne Holt évoque « un conteur monumental, un être d’envergure humaine dont les livres demeurent comme une véritable caisse aux trésors ».

Engagement et reconnaissance

Roy Jacobsen avait aussi mis son influence au service de causes humanitaires. En mars 2023, il s’était rendu à Lviv, en Ukraine, avec son épouse Anneliese Pitz, pour livrer des dons de l’organisation Fritt Ukraina, qu’il soutenait activement

L'auteur a reçu, au cours de sa carrière, de nombreuses récompenses littéraires : en septembre 2023, il a reçu la St. Olavs Orden pour l’ensemble de son œuvre, reconnaissance suprême du royaume de Norvège. Plus récemment, il avait remporté le Prix des éditeurs de musique pour l’opéra Ingrid fra Barrøy, inspiré de son univers littéraire. Ses romans Les Invisibles et Mer blanche ont été sélectionnés pour le Prix européen de littérature en 2017 et 2022.

Les éditions Gallimard ont publié sept de ses livres dans la collection Du Monde Entier, traduits par Alain Gnaedig. La maison précise : « Roy Jacobsen laisse derrière lui une œuvre riche et nuancée. Nos pensées vont à son épouse Anneliese, à ses enfants et à ses petits-enfants. » Son dernier roman, De uverdige (Les Indignes), paraîtra prochainement.

Crédits photo : Francesca Mantovani © Gallimard

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com