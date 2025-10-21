Louis-Philippe Dalembert, Prix Littéraire de la Fondation Prince Pierre de Monaco 2025

Créé en 1951, le Prix Littéraire de la Fondation Prince Pierre de Monaco distingue chaque année un écrivain d’expression française pour l'ensemble de son œuvre. Le lauréat 2025, Louis-Philippe Dalembert, rejoint une lignée d’auteurs couronnés par cette institution. Le Conseil Littéraire, réuni à Paris au mois de mai, établit chaque année la liste des auteurs sélectionnés avant de désigner, à Monaco, le lauréat final lors de la session d’automne précédant la cérémonie officielle.

Doté de 25.000 €, ce prix vient saluer une œuvre marquée par la richesse de la langue et la puissance du récit. Né en Haïti, Dalembert s’est imposé comme une voix majeure de la francophonie, explorant à travers ses romans les thèmes du déracinement, de l’identité et des migrations.

De nombreux talents à l’honneur

Aux côtés du Prix Littéraire, la Fondation a également décerné la Bourse de la Découverte à Ruben Barrouk pour son premier roman Tout le bruit du Guéliz, paru aux éditions Albin Michel. Le Coup de Cœur des Lycéens a récompensé Damien Lecamp pour Un père sur le banc (éditions Léo Scheer).

L'année dernière, les lauréats étaient Mathieu Belezi pour le prix littéraire, Mokhtar Amoudi pour la Bourse de la Découverte avec Les conditions idéales et Cécile Tlili pour le Coup de Cœur des Lycéens avec Un simple dîner.

