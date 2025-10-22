Lyon : menacée par une éviction, la Librairie Diogène perd une bataille

Depuis plusieurs années, la Librairie Diogène tente d'éviter son éviction, après le rachat, en 2018, de l'immeuble qui l'abrite par le groupe immobilier Maïa. Ce dernier a enclenché une procédure d'éviction du commerce, afin de récupérer les locaux pour les réserver à un autre usage.

L'enseigne historique du vieux Lyon, pour sa part, a ouvert une procédure judiciaire dès 2018 afin d'obtenir une indemnité à la hauteur du préjudice subi, versée par le propriétaire des lieux. Cette action est toujours en cours : une expertise a été accordée par la justice en juillet dernier, pour évaluer le montant du préjudice subi par la librairie en cas de départ.

« Un accord amiable est possible avec le propriétaire, mais nous avons dû nous tourner vers la justice, pour ne pas perdre notre droit d’indemnisation. Or, chiffrer cette indemnisation est très compliqué, car nous perdons notre outil de travail, très important pour la Librairie Diogène, ainsi qu'un lieu unique. En effet, notre modèle repose sur la commercialisation d’un grand nombre de livres sur une multitude de sujets, ce qui nécessite un très vaste local », nous rappelle Claire Dulac, gérante de la librairie.

Le commerce occupe aujourd'hui une surface de 250 m2, en comptant la librairie principale et celle dédiée à la bande dessinée. « Si l’indemnisation versée par le propriétaire n’est pas suffisante, la librairie n’aura pas les épaules assez solides pour s’installer dans un nouveau local. Par ailleurs, l’autre difficulté est le temps nécessaire pour trouver ce nouveau lieu : seul un local dans le vieux Lyon ferait sens pour la librairie, et l’offre n’est pas satisfaisante », précise-t-elle. Rappelons que le stock de l’enseigne est estimé à 80.000 volumes environ...

Un revers judiciaire

Parallèlement, la Librairie Diogène contestait le permis de construire accordé en décembre 2023 par la mairie de Lyon à la société MI LY7, filiale du groupe Maïa, « pour la réhabilitation d'un immeuble de logements ». La librairie pointait différents éléments qui lui paraissaient manquants ou incomplets dans les documents fournis à la mairie, mais la justice, après étude, a estimé que sa requête devait être rejetée. En mars 2024, un recours gracieux de la librairie avait déjà été écarté par une décision de justice.

« Cette décision signifie qu’il y a encore, éventuellement, une contestation possible, par un pourvoi en cassation dans les deux prochains mois. Nous sommes en train d’y réfléchir », nous indique Claire Dulac, qui précise que les échanges avec le groupe Maïa s'effectuent aujourd'hui uniquement par l'intermédiaire de leurs avocats respectifs.

Nous avons tenté de joindre le groupe Maïa, sans succès. Interrogée, la mairie de Lyon n'a pas non plus répondu à notre sollicitation.

À ce sujet, la librairie avait mis en ligne une pétition, qui a réuni au moment de la publication de cet article près de 38.000 signatures, afin « de présenter la situation et d’interpeler la mairie de Lyon, mais, à notre connaissance, il n’y a pas eu d’effet au-delà », déplore la gérante de la librairie.

La Librairie Diogène compte aujourd'hui sept personnes (en activité), avec, outre la gérante, deux associés à plein temps, deux salariées à plein temps et deux salariés à temps partiel.

