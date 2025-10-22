Lyon : menacée par une éviction, la Librairie Diogène perd une bataille

La Librairie Diogène, installée depuis 1973 rue Saint-Jean, au cœur du quartier historique du Vieux Lyon, est engagée dans une procédure judiciaire avec les propriétaires de son local, afin d'éviter une éviction — ou obtenir une indemnisation satisfaisante. Parallèlement, elle contestait le permis de construire accordé par la ville à ce même propriétaire, le groupe immobilier Maïa. Fin septembre, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ce permis.
Le 22/10/2025 à 15:24 par Antoine Oury
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
22/10/2025 à 15:24
0
Commentaires
3
Partages
Depuis plusieurs années, la Librairie Diogène tente d'éviter son éviction, après le rachat, en 2018, de l'immeuble qui l'abrite par le groupe immobilier Maïa. Ce dernier a enclenché une procédure d'éviction du commerce, afin de récupérer les locaux pour les réserver à un autre usage.
L'enseigne historique du vieux Lyon, pour sa part, a ouvert une procédure judiciaire dès 2018 afin d'obtenir une indemnité à la hauteur du préjudice subi, versée par le propriétaire des lieux. Cette action est toujours en cours : une expertise a été accordée par la justice en juillet dernier, pour évaluer le montant du préjudice subi par la librairie en cas de départ.
À LIRE - Lyon : l'emblématique Librairie Diogène en danger
« Un accord amiable est possible avec le propriétaire, mais nous avons dû nous tourner vers la justice, pour ne pas perdre notre droit d’indemnisation. Or, chiffrer cette indemnisation est très compliqué, car nous perdons notre outil de travail, très important pour la Librairie Diogène, ainsi qu'un lieu unique. En effet, notre modèle repose sur la commercialisation d’un grand nombre de livres sur une multitude de sujets, ce qui nécessite un très vaste local », nous rappelle Claire Dulac, gérante de la librairie.
Le commerce occupe aujourd'hui une surface de 250 m2, en comptant la librairie principale et celle dédiée à la bande dessinée. « Si l’indemnisation versée par le propriétaire n’est pas suffisante, la librairie n’aura pas les épaules assez solides pour s’installer dans un nouveau local. Par ailleurs, l’autre difficulté est le temps nécessaire pour trouver ce nouveau lieu : seul un local dans le vieux Lyon ferait sens pour la librairie, et l’offre n’est pas satisfaisante », précise-t-elle. Rappelons que le stock de l’enseigne est estimé à 80.000 volumes environ...
Parallèlement, la Librairie Diogène contestait le permis de construire accordé en décembre 2023 par la mairie de Lyon à la société MI LY7, filiale du groupe Maïa, « pour la réhabilitation d'un immeuble de logements ». La librairie pointait différents éléments qui lui paraissaient manquants ou incomplets dans les documents fournis à la mairie, mais la justice, après étude, a estimé que sa requête devait être rejetée. En mars 2024, un recours gracieux de la librairie avait déjà été écarté par une décision de justice.
« Cette décision signifie qu’il y a encore, éventuellement, une contestation possible, par un pourvoi en cassation dans les deux prochains mois. Nous sommes en train d’y réfléchir », nous indique Claire Dulac, qui précise que les échanges avec le groupe Maïa s'effectuent aujourd'hui uniquement par l'intermédiaire de leurs avocats respectifs.
À LIRE - Paris : la droite réclame la fin des subventions à une librairie féministe et LGBTQ+
Nous avons tenté de joindre le groupe Maïa, sans succès. Interrogée, la mairie de Lyon n'a pas non plus répondu à notre sollicitation.
À ce sujet, la librairie avait mis en ligne une pétition, qui a réuni au moment de la publication de cet article près de 38.000 signatures, afin « de présenter la situation et d’interpeler la mairie de Lyon, mais, à notre connaissance, il n’y a pas eu d’effet au-delà », déplore la gérante de la librairie.
La Librairie Diogène compte aujourd'hui sept personnes (en activité), avec, outre la gérante, deux associés à plein temps, deux salariées à plein temps et deux salariés à temps partiel.
Photographie : La Librairie Diogène, à Lyon (capture d'écran Google Maps)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Le 16 octobre dernier, la multinationale américaine Amazon annonçait qu'elle appliquait désormais une remise de 5 % sur les prix des ouvrages commandés en ligne et récupérés par les clients dans ses points de retrait situés dans des commerces qui vendent des livres. Le retour de ce geste commercial, que le géant ne pouvait plus effectuer depuis 2014, inquiète les libraires indépendants, mais aussi les grandes surfaces spécialisées, comme la Fnac ou Cultura.
20/10/2025, 10:26
Albi se prépare à accueillir Story Time Café, une nouvelle librairie indépendante spécialisée dans la romance et la fantasy, option romantasy. Sarah Rignol cumule ainsi ses deux passions en un seul projet : la lecture et l'accueil de la clientèle dans un café. L'ouverture est prévue pour les premières semaines de novembre.
17/10/2025, 15:20
Le 18 novembre 2025, le groupe Gibert inaugurera un nouveau magasin dans le 6e arrondissement, au cœur du Quartier latin. Sur 4 niveaux et près de 200 m2, l'enseigne sera dédiée à un seul genre, la romance, qui connait ces dernières années des ventes particulièrement élevées.
16/10/2025, 15:50
Une nouvelle librairie manga a fait son apparition dans le centre de Rouen, au 74, rue d'Amiens. Depuis le début du mois de septembre, Thomas Moulin est l'heureux directeur de Terra Manga. Cet ancien employé en reconversion réalise un rêve d'enfant, mais ne navigue pas pour autant à vue dans ce secteur qu'on dit en déclin.
16/10/2025, 13:08
La librairie Bokbar inaugure sa nouvelle librairie pop-up le 16 octobre, de 18h à 21h, à l’Institut suédois, au cœur du Marais. Cette installation temporaire qui durera jusqu'au 21 décembre propose une sélection d’ouvrages venus de Suède, Norvège, Finlande, Danemark et Islande, en écho à la programmation culturelle de l’Institut.
15/10/2025, 15:56
Dans quelques semaines s'ouvrira à Paris, dans le 14e arrondissement, une nouvelle librairie, La Zone. Le gérant, Mehdi Arhab Baltasar, envisageait la création de son propre commerce de livres depuis quelques mois, avant de trouver ce local situé au 93, rue Didot.
15/10/2025, 09:28
Librairie niçoise centrée sur les ouvrages consacrés au sport, Le Vestiaire à MoT a fermé ses portes le mercredi 1er octobre dernier, suite à une procédure de liquidation judiciaire. Marc-Olivier Taccard, gérant du commerce, cherchait depuis quelques mois un partenaire pour l'accompagner dans le développement du lieu.
14/10/2025, 12:06
Ouverte fin 2023, la librairie Les Intrus, installée au 22 rue Louis-Braille, à deux pas de l’Hôtel de Ville de Saint-Étienne, participe pour la première fois à la Fête du Livre de Saint-Étienne. Spécialisée en bande dessinée, la jeune enseigne s’invite cette année dans la programmation, et célèbre l’événement avec une exposition consacrée à Hazara Blues, du dessinateur Yann Damezin et du scénariste Reza Sahibdad, coup de coeur de son jeune gérant, Félicien Riss.
10/10/2025, 17:51
Face au raz-de-marée d'ouvrages de la rentrée littéraire, qui mieux que des libraires indépendants pour guider les lecteurs ? La plateforme de prédiffusion, surdiffusion et réseau social Edelweiss a invité les libraires indépendants à voter pour leurs titres préférés, afin d'établir une sélection de 10 pépites pour cette fin d'année 2025.
10/10/2025, 10:35
Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle) a gagné une librairie généraliste, Entre les lignes. Ouvert par Cyril Becuwe et Nicolas Szafranski, tous deux passés par la Fnac locale, le commerce a été inauguré ce mercredi 1er octobre.
10/10/2025, 09:28
Au Lamentin, commune de Martinique, la Librairie Immaculée Conception, installée depuis 2005 près de l'église catholique Saint-Laurent du Lamentin, a été placée en liquidation judiciaire. Le point de vente relevait du diocèse de Martinique, qui compte d'autres librairies sur l'île.
08/10/2025, 09:36
Depuis plusieurs mois, des librairies en France font l’objet d’attaques (vitrines brisées ou taguées, menaces, harcèlement en ligne) dans un contexte de tensions idéologiques croissantes. Une tribune publiée dans Le Monde par des représentants du monde du livre alerte sur ces phénomènes qui visent à intimider les libraires et à restreindre l’accès à la pluralité intellectuelle.
07/10/2025, 16:24
Alain Zillhardt, figure emblématique du commerce orléanais et fondateur de la librairie Legend BD, s’est éteint hier matin à l’âge de 61 ans. Le décès a été annoncé par une petite affiche dans la boutique, installée au cœur du quartier Halles-Châtelet à Orléans, partage Ici Orléans.
02/10/2025, 16:08
Inaugurée le 14 juin dernier, la librairie Sestra's Books, située rue Saint-Gengoulf, à Metz, s'inscrit dans la vague d'ouvertures de commerces spécialisés en romance. Ajoutez-y toutefois la romantasy et la fantasy, ainsi qu'un espace détente et café, sans oublier des dédicaces et des ateliers. L'accueil réservé au nouveau commerce est « incroyable », se réjouissent les deux cocréatrices.
01/10/2025, 16:41
Installée depuis juin 2008 à Nailloux (Haute-Garonne), la Librairie Détours fait littéralement partie du paysage. Alors, quand le commerce est confronté à des difficultés économiques, le sang des clientes et clients ne fait qu'un tour : une cagnotte de soutien a été ouverte, incarnant l'attachement à la librairie, dans la commune et au-delà.
01/10/2025, 14:08
Dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 septembre 2025, la vitrine de la librairie Le Failler, institution rennaise située rue Saint-Georges, a été prise pour cible. La police municipale s’est rendue sur les lieux dans la matinée pour constater les dégâts.
29/09/2025, 18:31
Dès le 1er octobre 2025, trois librairies — Des rires et des Livres (Montreuil), Libr’enfant (Tours) et Larcelet (Saint-Dizier) — proposeront une formule d’abonnement innovante à destination des enfants de 9 à 11 ans. Pour 29,90 € par an, les clients auront accès à une sélection de 29 ouvrages pendant toute l’année scolaire, avec la possibilité de conserver leur titre préféré à la fin de la période.
29/09/2025, 16:18
Les temps sont durs, pour les commerces du livre bordelais : la librairie spécialisée L'Ex-Libris, inaugurée en 2021 et située dans le quartier de Bordeaux-Caudéran, a été placée en liquidation judiciaire. Une fermeture qui survient quelques semaines après celle d'Au Petit Chaperon Rouge, fin août.
29/09/2025, 13:19
Du 17 octobre au 20 novembre Donnez à lire célèbre ses 10 ans sous les parrainages d'Isabelle Carré et Augustin Trapenard. Initiée il y a 10 ans par le Syndicat de la librairie française et le réseau des librairies indépendantes, en partenariat avec France Télévisions, cette opération nationale invite à offrir des livres aux enfants de familles accompagnées par le Secours populaire français.
25/09/2025, 17:27
Inaugurée en novembre 2024 à Toulouse, dans le quartier de la Concorde, La Librairie. a été placée en redressement judiciaire au début du mois de septembre. Amélie Georgin et Lysiane Ozanic, les gérantes, en appellent au soutien des lecteurs et lectrices, pointant un « déficit initial de trésorerie » qui ne s'est pas résorbé.
25/09/2025, 16:05
À Bedford-Stuyvesant, quartier longtemps emblématique de la culture afro-américaine, une nouvelle librairie attire l’attention. Son nom ? Gladys Books & Wine. Ce lieu singulier, ouvert en septembre par Tiffany Dockery, associe vente de livres, dégustation de vins et, surtout, un espace pensé pour les femmes noires lesbiennes.
25/09/2025, 12:29
Plus ancienne librairie d'Angoulême en activité, Lilosimages inaugure sa résidence d'écriture, LilosÉcrits, profitant de l'achat d'un nouveau local situé au-dessus de l'enseigne. Un appel à candidatures est ouvert pour les auteurs et autrices d'essai, roman ou poésie, ayant déjà publié au moins un livre à compte d’éditeur, pour un projet d’écriture avec un engagement politique et social sur les questions féministes, queer, décoloniales, écologiques ou intersectionnelles.
25/09/2025, 12:28
Une nouvelle fermeture de librairie se profile pour le réseau Gibert Joseph. Le point de vente situé au 21, rue Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé, dans le 13e arrondissement de Paris, cessera ainsi son activité fin juin 2026, nous confirme la direction du groupe. Les élus du personnel et les salariés ont été informés de la nouvelle lors d'une réunion de CSE, le 16 septembre dernier. Parallèlement, une nouvelle adresse s'ouvre dans quelques semaines, au 28, boulevard Saint-Michel.
25/09/2025, 09:57
À Auxerre, la librairie Wabi Sabi a rendu les armes, un peu plus d'un an après son inauguration, en mai 2024. Spécialisée dans le manga, l'enseigne proposait également des figurines. La baisse des ventes du secteur aura eu raison de l'entreprise.
17/09/2025, 11:57
Une procédure de liquidation judiciaire a mis fin à l'aventure de la librairie jeunesse Au Petit Chaperon Rouge, commencée en 2007. « Pas de nostalgie, pas de tristesse, plus de larmes », a commenté la propriétaire, Dominique Séguin, qui précise avoir « tellement passionnément à la folie aimé être là ».
11/09/2025, 12:13
Olivier Gradel a rejoint le groupe Nosoli le 1er septembre 2025. Fort d’une expérience significative dans le secteur de la distribution, notamment chez Décathlon et Boulanger sur des postes de direction de magasins, Olivier Gradel a pris la direction du Furet du Nord de Lille.
11/09/2025, 08:15
La librairie Manga Kat Angoulême, inaugurée en juin 2023 et présentée comme la plus vaste librairie de mangas en Nouvelle-Aquitaine, évolue dans son offre. Depuis son ouverture, elle a rencontré un succès constant et a pu observer, au fil de ses 27 premiers mois d’activité, une demande régulière de la part de sa clientèle – qu’il s’agisse de lecteurs charentais ou de visiteurs de passage – pour un élargissement de son catalogue aux bandes dessinées franco-belges, en complément de son fonds manga.
10/09/2025, 08:00
En début d'année 2023, la librairie En traits libres investissait à Montpellier de nouveaux locaux, bien plus spacieux, à la mesure des projets de l'enseigne, lancée par l'équipe de la maison d'édition 6 Pieds sous terre. Malheureusement, l'activité prendra fin en même temps que 2025, le 31 décembre prochain, nous confirme Miquel Clemente, gérant de 6 Pieds sous terre.
09/09/2025, 16:15
La librairie Krazy Kat, installée à Bordeaux depuis plus de vingt ans, propose un calendrier pour l’année 2026. Conçu autour de la bande dessinée, il associe la vie culturelle de la région et le travail d’artistes locaux.
08/09/2025, 12:10
L’annonce de l’arrivée récente ou imminente de plusieurs grandes surfaces culturelles dans certaines communes d’Occitanie inquiète le réseau de librairies indépendantes. L’Association régionale des librairies indépendantes (ALIDO) tire la sonnette d’alarme, évoquant un un danger pour l’équilibre culturel et économique des centres-villes.
02/09/2025, 18:03
Depuis plus d'une semaine, la librairie La tête ailleurs subit une vague de « propos menaçants et diffamatoires » sur les réseaux sociaux et sur Google, appelant au boycott de l’établissement. À cela s’ajoutent des menaces et insultes, reçues par téléphone et jusque dans la librairie elle-même, ainsi que des dégradations matérielles qui rappellent furieusement une autre librairie vandalisée il y a peu, Violette and Co...
01/09/2025, 18:38
Chaque automne, alors que la rentrée littéraire inonde les tables des librairies, un prix s’impose comme l’un des plus singuliers du paysage éditorial français : le Prix du Roman Fnac. Derrière ce rendez-vous désormais incontournable, il y a une organisation d’une ampleur insoupçonnée. Emma Fauquet, cheffe de produit Romans pour l’enseigne, en dévoile les coulisses avec enthousiasme.
29/08/2025, 17:23
Créée en 2009, la librairie Le Lieu Bleu, une institution du XIe arrondissement, était spécialisée dans la vente de livres d’occasion en boutique et sur Internet. À 67 ans, son fondateur, Bruno Bernier, avait décidé de passer la main. Ce dernier est finalement parti en retraite il y a peu, et l'enseigne a été reprise par Victor Guérin au printemps, qui l'a transformé en un des 13 Bibliovore de France.
27/08/2025, 18:03
Deux librairies ont ouvert en plein mois d'août. Une pure folie, dites-vous ? Les trois femmes à l'origine de ces projets ne sont pas de cet avis, et espèrent bien dynamiser la vie culturelle de leurs communes respectives. À Orléans, Céline Giroire fait le double-pari du marché de l'occasion avec sa boutique au nom évocateur, « Déjà Lus ». Plus au Sud, dans la belle ville de Cordes-sur-Ciel en Occitanie, Julie Canadas et Naomi Vincent accueillent lecteurs et lectrices sur la crête du Puech de Mordagne.
26/08/2025, 13:14
Un projet qui promet d'être terriblement mignon. À Remiremont, petite ville vosgienne de 7000 habitants, un lieu pas comme les autres s’apprête à ouvrir ses portes. En octobre, une ancienne agence de voyages deviendra Pattes et Pages : un salon de thé, une librairie d’occasion, une galerie d’art, et au milieu… des chats à adopter.
25/08/2025, 15:23
L’utopie des littératures nourrit l’ambition du festival Agir pour le Vivant : proposer aux imaginaires des « altérités politiques » capables de réinventer le réel. La fiction aussi bien que l’essai deviennent des leviers pour penser le monde autrement, au même titre que les sciences sociales ou les luttes écologiques. Quoi de plus normal qu’une table dédiée dans la librairie Actes Sud en Arles ?
23/08/2025, 15:09
Autres articles de la rubrique Métiers
Philosophe, romancier et passeur exigeant entre arts et sciences humaines, Alain Roger s’est éteint le 7 octobre à Belley (Ain), à 88 ans, partage Yves Luginbühl, directeur de recherche émérite au CNRS, auprès du Monde. Figure majeure de l’esthétique du paysage, il aura imposé une idée simple et déflagrante : le paysage n’est pas donné par la nature, il est produit par l’art. Son décès remet en lumière un parcours marqué par l’ENS Ulm (1957), l’agrégation (1959) et Clermont-Ferrand.
22/10/2025, 17:08
Du 7 au 16 novembre, l’initiative de l’Association italienne des éditeurs (AIE) fête son dixième anniversaire. Elle mobilise plus de 4,2 millions d’élèves, 29.000 écoles et 4000 librairies à travers le pays. Une grande fête inaugurale aura lieu le 7 novembre, tandis que l’AIE annonce l’ouverture de cinq nouvelles bibliothèques scolaires dans des territoires fragiles du Sud.
22/10/2025, 16:55
Emmanuel Macron a nommé, lors du Conseil des ministres de ce 22 octobre, Delphine Christophe directrice générale des patrimoines et de l’architecture. Sa prise de fonction est prévue le 14 novembre prochain.
22/10/2025, 15:51
La Charte et Diveka sont heureuses d'annoncer le lancement d’un programme de mentorat pour les auteur·ices issu·es d’un groupe minorisé sous-représenté dans le monde de l’édition et portant le projet de publication d’un premier roman jeunesse. L’objectif est clair : faire émerger de nouvelles voix et contribuer à une littérature plus juste, plus riche et plus représentative.
22/10/2025, 15:10
Dans un texte à la fois lucide et intime, Julien Fyot revient sur la genèse de Décrochages, son premier roman. Derrière le portrait d’un instituteur confronté aux fractures de l’école et à ses propres limites, l’auteur dévoile une double quête : celle d’un regard engagé sur un système éducatif à bout de souffle, et celle, plus intime, d’un homme face à la nécessité de grandir.
22/10/2025, 12:02
Le procès-verbal du conseil d’administration de la SSAA (ex-AGESSA) tenu en décembre 2024 documente une situation aussi incompréhensible qu’inquiétante. Les comptes 2023 y ont été approuvés par 13 voix pour, 5 contre et 5 abstentions. Pourtant, on apprend que la commission de contrôle des comptes interne à la SSAA avait émis des réserves majeures sur leur sincérité et leur transparence.
21/10/2025, 14:25
L’écrivain Roy Jacobsen s’est éteint le 18 octobre 2025, à l’âge de 70 ans, après une longue maladie. Figure majeure des lettres scandinaves contemporaines, il laisse derrière lui une œuvre traduite dans plus de quarante langues et couronnée par de nombreux prix.
21/10/2025, 12:49
Le Guide Michelin publie Oui, Cheffes !, un ouvrage inspiré de son podcast éponyme lancé en février 2025. Ce livre rend hommage aux femmes qui façonnent l’hospitalité et la gastronomie contemporaine. À travers récits de parcours, recettes emblématiques et portraits inspirants, il prolonge l’expérience audio pour valoriser les talents féminins et encourager les futures générations.
21/10/2025, 10:31
Le 47e président des États-Unis a attaqué en justice quatre journalistes du New York Times, le quotidien et le groupe éditorial Penguin Random House, pour une enquête consacrée à son sens des affaires, qu'il juge « diffamante ». Sa première plainte rejetée par le tribunal en raison d'une rédaction peu orthodoxe, Donald Trump revient à la charge.
21/10/2025, 09:27
Dans la loi de finances proposée pour 2026, le gouvernement italien prévoit d’introduire la Carta Valore — un crédit culturel à destination des jeunes diplomés. Elle remplacerait les dispositifs antérieurs Carta della Cultura Giovani et Carta del Merito.
20/10/2025, 16:26
Ce lundi 20 octobre, la Fédération Wallonie-Bruxelles organisait une journée autour de la lecture en tant qu’enjeu de société et de santé. Coconstruisons le futur de la lecture en Fédération Wallonie-Bruxelles aura rassemblé de nombreux partenaires des secteurs du livre et de la famille. Ce fut, entre autres, l’occasion de présenter des initiatives déjà existantes au profit de la lecture. Et de regarder vers l'avenir.
20/10/2025, 16:25
La Bibliothèque Gulbenkian célèbre ses 60 ans avec une journée d’étude consacrée aux échanges culturels entre la France et le Portugal. L’événement, organisé par la Délégation en France de la Fondation Calouste Gulbenkian, se tiendra le vendredi 24 octobre à la Maison du Portugal – André de Gouveia, à la Cité internationale universitaire de Paris. Chercheurs, écrivains et universitaires y exploreront les passerelles intellectuelles, artistiques et littéraires qui unissent les deux pays.
20/10/2025, 16:10
Depuis octobre 2015, le cas de Gui Minhai, libraire et éditeur sino-suédois, cristallise les inquiétudes quant à l’état des libertés de publication à Hong Kong et en Chine continentale. Disparu en Thaïlande puis réapparu en détention chinoise, il figurait parmi les cinq employés de la librairie Causeway Bay Books, spécialisés dans la diffusion d’ouvrages critiques vis-à-vis du pouvoir chinois. Plus d’une décennie après son arrestation, un nouvel appel réclame sa libération.
20/10/2025, 16:00
Après 32 années d’incarcération, Nasser Abu Srour, écrivain palestinien et auteur du récit Je suis ma liberté, publié chez Gallimard le 16 janvier dernier, a enfin retrouvé le monde extérieur. Sa libération, le lundi 13 octobre 2025, s’inscrit dans le cadre du plan de paix du président américain Donald Trump, qui prévoit la libération de 2000 prisonniers palestiniens en échange de 20 otages israéliens.
20/10/2025, 15:28
Le groupe Magnard Vuibert, filiale d'Albin Michel spécialisée dans l'éducation et le scolaire, a été condamné pour « violation de l'obligation de sécurité » par la Cour d'appel de Paris, le 18 septembre dernier. Averti par une salariée d'un malaise dans l'exercice de ses fonctions, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne saisissant pas la médecine du travail. Les faits remontent à 2013 et se sont déroulés au sein de De Boeck Diffusion, avant son rachat par Albin Michel en 2015.
20/10/2025, 15:18
Edmond Thomas, maître-imprimeur, éditeur et fondateur de Plein Chant, est mort samedi 18 octobre. Figure singulière du monde du livre, il aura consacré son œuvre à faire entendre les « voix d’en bas » et à sauver de l’oubli des auteurs négligés par l’institution littéraire.
20/10/2025, 12:45
La ministre de la Culture a nommé, le 9 octobre dernier, Claire Rannou à la tête de la Direction régionale des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle succède à Edward de Lumley, qui a pour sa part rejoint la Drac de l'Île-de-France, en tant que directeur.
20/10/2025, 11:16
Le retour de Sébastien Lecornu à Matignon a été suivi par celui de Rachida Dati, malgré une mise en examen pour « corruption passive », « trafic d’influence », « recel d’abus de pouvoir », « abus de confiance » et un procès programmé en septembre 2026. La ministre de la Culture a reconstitué son cabinet, inchangé.
20/10/2025, 09:28
La crise se renforce à tous les niveaux pour les artistes-auteurs. En effet, on apprend que l’AFDAS, le fonds de formation professionnelle, est à sec. La situation résulte d’une hausse spectaculaire des demandes (+27 % en un an) et d’un problème structurel de financement.
20/10/2025, 09:00
Le mythe arthurien prend une forme inédite dans The Lost Book of Lancelot, roman de John Glynn attendu pour le 12 mai 2026 chez Grand Central Publishing. L’ouvrage ne revisite pas simplement la quête du Graal ou la gloire chevaleresque : il opère une relecture audacieuse, résolument queer, du personnage de Lancelot.
18/10/2025, 18:27
Longtemps cantonnées à des “fenêtres” calendaires — un panneau en septembre, un coup de projecteur en octobre —, les voix hispaniques américaines s’installent dans la durée. Auteurs, libraires et associations aux Etats-Unis poussent en chœur pour que la diversité cesse d’être une case à cocher.
18/10/2025, 14:24
Septembre 2024, l’éditeur et distributeur breton Coop Breizh est placé en redressement judiciaire. Avec une liquidation prononcée en juin dernier, le devenir des ouvrages et des éditeurs restait en suspens. A son tour, Locus Solus entre en jeu et reprend à son compte une cinquantaine d’œuvres.
18/10/2025, 14:04
À Washington D.C., là où l’on s’attend plutôt à voir des snacks ou des boissons sortir d’une machine automatique, c’est un petit miracle littéraire qui est opéré. Le dispositif s’appelle LitBox : un automate installé dans le hall du Western Market, près de l’université George Washington, qui vend exclusivement des livres d’auteurs de la région de D.C. — et ce, dans un contexte de coupes budgétaires sévères dans les arts.
18/10/2025, 13:25
Dans un monde où les livres s’empilent — et parfois se dissipent — comme des flux de données, une nouvelle initiative d’édition fait bande à part. Un petit start-up britannique, Books By People, vient de lancer un label inédit intitulé Organic Literature : un tampon censé garantir que tel ouvrage a bien été écrit « par un humain », ou du moins que l’intention première est humaine, et non générée par un algorithme.
18/10/2025, 10:18
Élu directeur de la Bibliothèque et de la Villa Marmottan pour un premier mandat le 7 octobre 2020, Adrien Goetz a été reconduit à ce poste, annonce l'Académie des beaux-arts. Cette dernière l'a réélu au cours de la séance plénière du 15 octobre 2025.
17/10/2025, 16:42
L’affaire autour du roman Meursault, le sursis de Bernard Fauconnier, publié par les éditions Héliopoles, illustre une zone grise où hommage littéraire, stratégie éditoriale et droit moral se croisent. Après la réaction des ayants droit d’Albert Camus, la maison d’édition a modifié sa communication, retiré toute référence à L’Étranger et pilonné les exemplaires déjà imprimés. Si les premiers saluent « une attitude respectueuse et simple », du côté de l’éditeur, l’épisode laisse, malgré tout, un goût amer.
17/10/2025, 16:39
En juillet dernier, le rapport de la Cour des comptes sur le fonctionnement de la Sécurité Sociale des Artistes Auteurs mettait en évidence plusieurs formes d’opacité et de manque de transparence dans le fonctionnement de cet organisme. Un mode opératoire qui se confirme dans les propos mêmes de certains membres du Conseil d’administration.
17/10/2025, 13:02
Aux États-Unis, le groupe Humanoids, Inc. s'est déclaré en situation de faillite, avec des dettes qui s'élèveraient à plusieurs millions $. L'entreprise américaine devrait cesser ses activités, tandis que la branche française poursuivrait les siennes, après une restructuration.
17/10/2025, 12:29
La famille d’Yves Avril annonce « avec beaucoup de chagrin » son décès « le 15 octobre, dans l’après-midi ». Les obsèques se tiendront ce samedi 18 octobre à 14h30, en l’église Saint-Sébastien, 17, rue de l’Église, à La Grange. Le faire-part est signé par Blanche Roussel, « fille de Gwenaël et petite-fille d’Yves ».
17/10/2025, 12:16
Le groupe Lagardère, propriété de Vivendi (Bolloré SE), annonce une croissance de son chiffre d'affaires de 4,4 % sur les 9 premier mois de 2025, pour atteindre 6,8 milliards €. Une même dynamique, plus forte encore, s'observe au sein de sa filiale d'édition, dont les résultats atteignent 811 millions € sur la période, grâce à des succès en littérature, en mangas, mais aussi du côté des jeux de société et des fascicules.
17/10/2025, 09:51
Une enquête menée par Channel 4 News a révélé de graves accusations de violences sexuelles visant Mike Thompson, auteur du best-seller The Penguin Lessons, publié en 2015 sous le pseudonyme Tom Michell, et adapté en 2024 dans un film avec Steve Coogan et Jonathan Pryce.
16/10/2025, 18:08
Les Éditions Hervé Chopin lancent une nouvelle collection dédiée aux racines du polar léger et élégant : L’Empreinte. Un hommage aux précurseurs du « Cosy Crime », ces récits d’enquêtes raffinés où humour, mystère et charme rétro s’entremêlent.
16/10/2025, 17:14
La multinationale américaine Amazon a annoncé, ce jeudi 16 octobre, qu'elle appliquerait une remise de 5 % sur les prix de vente des ouvrages récupérés par ses clients dans des points de retrait situés au sein de commerces qui vendent des livres. Aux yeux du Syndicat de la Librairie française, Amazon « se considère au-dessus de la loi française » en reprenant à son compte cette remise réservée depuis 2014 aux détaillants.
16/10/2025, 15:30
Le média Les Jours a publié, le 12 octobre 2025, une enquête accusant le producteur et éditeur Thierry Lounas, fondateur de la société Capricci — à la fois maison d’édition, distributrice et productrice de cinéma indépendant —, ainsi que sa compagne Claire Bonnefoy, réalisatrice et productrice chez Bobi Lux, de violences sexistes et sexuelles. Douze femmes y dénoncent un « système de prédation », fait de harcèlement, d’emprise et d’abus de pouvoir.
16/10/2025, 15:07
L’écrivain et poète Pierre Gonthier est décédé ce mercredi 15 octobre à l’âge de 93 ans, a appris, auprès de ses proches, Sud Ouest. Membre de l’Académie des Lettres et des Arts du Périgord et de l’Institut Eugène Leroy, il laisse derrière lui une œuvre sensible et profondément enracinée dans sa terre natale.
16/10/2025, 12:44
Amazon France annonce la mise en place d'une remise de 5 % sur le prix de vente des ouvrages neufs, lorsque ces derniers sont récupérés par les clients dans un point de retrait situé dans des commerces qui vendent des livres. Ce qui inclut certains casiers automatisés de la multinationale, pour un total de 3000 points de retrait éligibles, partout en France.
16/10/2025, 11:36
Top ArticlesScandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Commenter cet article