De Balzac à Picasso, "les voies ardentes de la création"

Du 19 novembre 2025 au 15 mars 2026, l'exposition « Alechinsky, Balzac, Picasso, Rodin… Les voies ardentes de la création » réunit, à la Maison de Balzac, quatre figures majeures de la littérature et des arts autour d’un même thème : la persévérance créatrice. L’exposition met en lumière le travail, les doutes et les reprises incessantes qui jalonnent tout acte de création.
Le 21/10/2025 à 13:08 par Dépêche
0 Réactions | 1 Partages
Publié le :
21/10/2025 à 13:08
0
Commentaires
1
Partages
Elle met en évidence la pluralité des processus de création et la part de labeur inhérente aux œuvres. Depuis le XVIIᵉ siècle et la célèbre formule de Boileau : « Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage », le regard sur l’art a évolué : commentateurs et critiques saluent souvent la beauté d’un geste ou la réussite d’une prestation, dans les arts comme dans le sport, sans revenir sur les nombreuses heures de recherche ou d’entraînement qui les sous-tendent.
Le talent est ainsi volontiers associé à la spontanéité plutôt qu’à l’endurance nécessaire à une performance hors du commun. À rebours de ces idées, l’exposition montre la diversité des cheminements créatifs.
Le perfectionnisme de Balzac se traduit par un rythme de travail pouvant atteindre 16 à 18 heures d’écriture quotidiennes. Son talent se nourrit autant d’un don que d’une capacité de travail exceptionnelle, d’un désir constant d’amélioration et d’innovation. Le musée expose sa méthode, faite de reprises continues, édition après édition, dans une quête ininterrompue de perfection.
Une ébauche manuscrite donnait lieu à une première version imprimée, à partir de laquelle commençait le véritable travail : des corrections poursuivies inlassablement. Balzac écrit en 1834 avoir repris La Recherche de l’absolu jusqu’à dix ou douze fois. En 1839, il mentionne dix-sept épreuves entre le manuscrit et la première édition de César Birotteau ; en 1843, à propos d’Illusions perdues, il porte ce chiffre à dix-neuf.
Les neuf jeux d’épreuves de La Vieille Fille illustrent ce mode d’écriture : entre le manuscrit et la première édition, le volume du texte est multiplié par plus de 6. Ces feuillets matérialisent la manière d’un écrivain qui polit sans cesse son texte.
Cette exigence ne se limite pas à Balzac. Proposant une réflexion sur le lien entre travail et création — le travail étant un dénominateur commun à la plupart des grands artistes — l’exposition confronte les théories de Balzac à ses pratiques et à celles d’artistes ayant œuvré d’après lui ou ses romans : Rodin, Picasso et Alechinsky.
Le Balzac monumental d’Auguste Rodin — dont un bronze se trouve boulevard Raspail — est familier des Parisiens. On sait moins qu’il a été précédé d’environ 120 versions réalisées sur sept années, dont une vingtaine sont présentées.
De nombreuses ébauches en terre ou sur papier et des essais multiples s’appuient sur une enquête approfondie : l’artiste veut connaître au mieux le physique et l’allure de l’écrivain. S’il n’a pas connu Balzac, il ambitionne d’accorder l’homme au créateur de La Comédie humaine.
« Le sentiment, l’intimité de l’homme, voilà ce qu’il faudrait rendre. Et là, pensez si c’est commode, l’âme de Balzac ! Je cherche, je cherche, c’est très difficile. Mais je pense bien que j’y arriverai. » disait Auguste Rodin en novembre 1894.
Dans une diversité d’esquisses, Rodin imagine Balzac debout, assis, statique ou en marche, gras ou maigre, souriant ou sérieux. Pour approcher sa vérité artistique, il explore des voies toujours différentes, là où Balzac part d’un scénario embryonnaire qu’il complète et affine au fil des corrections.
Dans une autre veine, les recherches de Picasso sur le portrait de Balzac — à l’instar des nombreux portraits gravés ou dessinés de l’écrivain — sont significatives de sa manière. Bourreau de travail, il réalise plus d’une dizaine de portraits, reprend le motif sur des cartes postales adressées à des amis et sur des gravures de formats variés. Qu’il simplifie ou densifie, il opère une métamorphose progressive jusqu’à une vision totalement neuve.
Chez Olivier Blanckart, la complexité du processus régit des œuvres d’apparente légèreté. Pour deux photographies relatives à Balzac de la série « Moi en… » (Moi en : Balzac et Moi en : Balzac modèle de Rodin) la recherche se traduit par un tâtonnement vers une formule mûrement réfléchie, jusqu’à l’expression la plus juste : l’artiste a attendu d’atteindre la corpulence qu’il jugeait adéquate pour s’autoreprésenter en Balzac.
Par la reprise d’un thème dans la durée, Pierre Alechinsky incarne une autre forme de création. Contacté en 1987 par l’éditeur Yves Rivière pour illustrer le Traité des excitants modernes de Balzac, il entreprend deux ans plus tard une première série de gravures sur cuivre en aquatinte. Insatisfait, il reporte au prix d’un travail pénible ses réalisations sur linoléum pour un encrage plus profond.
Cette dernière partie de l’exposition retrace l’histoire de l’un des dessins réalisés par Alechinsky pour le chapitre « Du tabac » , avec les essais préalables à l’édition, les matrices, une reprise gravée en 1991, la même gravure enrichie à la tempera en 2009, puis une reprise à l’acrylique en 2022. Réalisée à 95 ans et acquise en 2023 par le Cercle des Amis de la Maison de Balzac, l’œuvre est présentée pour la première fois dans l’institution depuis son entrée en collection.
Cette exposition sera ponctuée de divers événements, masterclass, performances, tables rondes et ateliers. L'ensemble du programme est à découvrir ci-dessous :
Crédits image : Pablo PICASSO, balzacs en bas de casse et picassos sans majuscule, [Portrait de Balzac VIII], 1952 (© Pablo Picasso – Photo : Paris Musées) / Auguste RODIN, Étude pour la tête de Balzac, vers 1897 (© Photo : Paris Musées)
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Le Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême consacrera en 2026 une grande exposition à l’œuvre de David Prudhomme. Intitulée La Vie d’un trait, cette rétrospective rassemblera plus de cent planches originales, des carnets, esquisses et croquis inédits. À travers ce parcours, le festival rendra hommage à un auteur qui, depuis plus de trente ans, explore le dessin sous toutes ses formes avec une curiosité et une liberté constantes.
14/10/2025, 10:00
Sous les plafonds de l’Hôtel de Ville de Saint-Étienne, le visiteur pénètre dans un monde d’enchantement et de symboles. Dragons, fées, ogres et licornes y côtoient sorcières et fantômes dans une exposition issue de L’Encyclopédie du Merveilleux, collection dirigée par Benjamin Lacombe aux éditions Albin Michel Jeunesse.
11/10/2025, 17:50
Sous les voûtes de la médiathèque municipale de Tarentaize, à Saint-Étienne, les contes s’éveillent, s’incarnent et s’inversent. À l’occasion de la Fête du Livre 2025, l’exposition Il était plusieurs fois invite le public, du 16 septembre au 31 octobre, à redécouvrir ces récits qui ont façonné notre imaginaire collectif.
11/10/2025, 09:32
Du 14 février au 20 septembre 2026, le Musée de l’Image d’Épinal consacrera une grande rétrospective à Frans Masereel (1889-1972), figure majeure de la gravure sur bois et pionnier du roman graphique sans paroles. Une exposition attendue qui s’annonce comme un événement incontournable de la saison culturelle.
01/10/2025, 16:41
Depuis le 20 septembre et jusqu’au 21 mars 2026, la Bibliothèque d’étude et du patrimoine de Grenoble propose une exposition inédite consacrée aux débuts de l’imprimerie et aux incunables, ces premiers livres imprimés avant 1501. Plus d’une cinquantaine d’ouvrages rares, issus des riches collections grenobloises, y sont présentés pour la première fois au public. L’exposition, inaugurée le 30 septembre, entend replacer cette révolution technique et culturelle dans le contexte de la Renaissance européenne.
01/10/2025, 13:10
Du 4 octobre 2025 au 20 septembre 2026, le Musée de la BD de Bruxelles consacre une exposition à Wauter Mannaert, auteur et illustrateur bruxellois né en 1978. Son travail, publié aussi bien en néerlandais qu’en français, s’est construit au fil des années entre observation sociale, fictions ancrées dans le réel et récits teintés de poésie.
30/09/2025, 15:04
Alors que L’École des Arts Joailliers lance à l’automne 2025 une programmation dédiée au monde minéral, elle présente du 6 novembre 2025 au 29 mars 2026 « Rêveries de pierres : Poésie et minéraux de Roger Caillois », en partenariat avec le MNHN. La rétrospective met en regard près de 200 minéraux de la collection Caillois et ses textes, dont des inédits. Le parcours éclaire l’un des esprits les plus singuliers du XXᵉ siècle, entre curiosité érudite et regard d’écrivain.
29/09/2025, 13:50
Chaque rentrée depuis 2023 met à l’honneur Arthur Rimbaud et ses Cahiers de Douai. Un poète au programme du Bac de français pour lycées technologique et général, ça donne des ailes. Ou le seum ? Rimbaud, poète au seum-ailes de vent ? Réponse (ou pas, mais alors pas du tout) dans une nouvelle exposition virtuelle interactive : Les Cahiers de Douai.
28/09/2025, 10:20
Le Centre culturel coréen à Paris, situé 20 rue La Boétie dans le 8e arrondissement, présente du 14 octobre 2025 au 28 mars 2026 l’exposition « Le Pouvoir de Parler ». Le parcours invite à découvrir la littérature coréenne contemporaine telle qu’elle se déploie depuis l’Indépendance de 1945. L’ensemble a été pensé comme un ciel étoilé où les constellations se forment au fil de 80 années d’histoire...
26/09/2025, 16:15
À l’occasion de la sortie de l’édition illustrée de Terre des hommes d’Antoine de Saint-Exupéry par Riad Sattouf, la Galerie Gallimard, située au 30/32 rue de l'Université, à Paris, organise du 3 octobre au 20 décembre 2025 une exposition-vente de tirages d’art originaux accompagnés de documents rares et inédits liés à l’écrivain-aviateur.
23/09/2025, 15:24
Du 22 novembre 2025 au 19 avril 2026, le musée de Grenoble, en partenariat avec le Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour la culture, consacre une vaste exposition à l’univers de la bande dessinée. Bandes dessinées, comics et mangas réunit plus de 500 œuvres emblématiques issues de la collection de Michel-Édouard Leclerc, enrichie de prêts privés et de la Cité internationale de la bande dessinée.
22/09/2025, 15:40
Du 15 octobre 2025 au 30 mars 2026, le Mucem consacre une grande exposition à l’un des personnages les plus universels de la littérature : Don Quichotte. Intitulée « Don Quichotte – Histoire de fou, histoire d’en rire », elle met en avant la dimension comique et populaire du roman de Cervantès, tout en montrant l’inépuisable richesse de ses réinterprétations à travers les siècles.
16/09/2025, 17:01
De son premier récit autobiographique, Du Goût du Paradis (Ego comme X, 2008), aux portraits fictionnels de Madones et putains (Dupuis, 2023), Nine Antico n’a cessé d’explorer les territoires du féminin. Avec la parution le 12 septembre dernier d'Une obsession (Dargaud), la galerie Martel propose une exposition d’originaux de l'autrice.
16/09/2025, 15:31
Du 20 septembre au 3 octobre 2025, la bibliothèque patrimoniale du Centre Culturel Irlandais accueille une exposition exceptionnelle, conçue en partenariat avec la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet (BLJD). Ce rendez-vous met en lumière un ensemble rare d’éditions originales, de correspondances et de portraits, réunis autour de quatre grandes figures irlandaises qui ont profondément marqué la vie artistique et intellectuelle parisienne : James Joyce, Samuel Beckett, Francis Bacon et Oscar Wilde.
11/09/2025, 13:16
Grâce au succès d’un appel au don et au mécénat, la BnF a fait cette année l’acquisition des 77 planches originales de La Bête est morte ! dessinées par Calvo. Acte de résistance et oeuvre mémorielle, ce chef-d’oeuvre est exposé à partir du 11 octobre dans la Rotonde du musée de la BnF, en regard d’une sélection de pièces conservées dans différents départements.
08/09/2025, 12:44
Du 16 septembre au 16 décembre 2025, le Musée de la BD de Bruxelles propose une plongée inédite dans un pan méconnu de l’histoire du neuvième art avec l’exposition « Les perles oubliées de la collection Van Passen », conçue par Maaheen Ahmed et Hugo Frey.
05/09/2025, 12:16
Dès le 14 novembre 2025, une silhouette bien connue aux moustaches effilées s’installe au Musée Maillol. Philippe Geluck y expose Le Chat, personnage emblématique qui l’a propulsé au sommet du 9e art. En sa compagnie, le public est convié à une déambulation teintée d’humour et de malice, entre hommage aux grands maîtres et réflexion sur l’art contemporain.
04/09/2025, 11:07
Publié il y a 70 ans, la collection « Terre humaine » des éditions Plon, Tristes tropiques a conféré à Claude Lévi-Strauss une célébrité immédiate et signé le début d’une des aventures intellectuelles majeures du XXe siècle. La Bibliothèque nationale de France célèbre cet anniversaire avec une exposition consacrée aux prémices de cet ouvrage : les expéditions que Claude Lévi-Strauss mena avec son épouse Dina au cœur du Brésil des années 1930.
03/09/2025, 11:54
L’exposition Polaraki – Mille Polaroids d’Araki Nobuyoshi, présentée au musée Guimet du 1er octobre 2025 au 12 janvier 2026, dévoile une donation du collectionneur Stéphane André : près d’un millier de polaroids du célèbre photographe japonais. Si elle met en avant son usage obsessionnel et poétique de la photographie instantanée, elle rappelle aussi combien le livre demeure au cœur de son œuvre, Araki ayant publié plus de 500 volumes qui prolongent et diffusent son travail à travers le monde.
02/09/2025, 16:52
La bande dessinée de science-fiction traverse aujourd’hui une profonde transformation, impulsée par une nouvelle génération d’auteurs et d’autrices qui en repensent les codes. Co-commissaire avec Julie Sicault Maillé de l’exposition Plus Loin – La Nouvelle science-fiction à la Cité de la BD d’Angoulême, Lloyd Chery nous livre son coup de coeur le plus personnel.
31/08/2025, 11:00
Du 27 septembre au 25 octobre 2025, la galerie Mathgoth, située dans le 13e arrondissement de Paris, accueille la première grande exposition parisienne consacrée à Miss.Tic depuis sa disparition. Intitulée Je suis partie pour rester, elle proposera une immersion dans l’univers unique de l'artiste, qui a marqué la scène du street art avec ses pochoirs féminins et ses aphorismes percutants.
27/08/2025, 12:38
À l’occasion des 150 ans des éditions Flammarion et du centenaire de la mort de Camille Flammarion, la Galerie Gallimard propose, du 3 au 24 septembre 2025, une exposition inédite. La Belle Époque des sciences populaires chez Flammarion (1875-1914) retrace l’alliance singulière entre un savant visionnaire et un éditeur audacieux.
19/08/2025, 17:05
Au cœur de la Cité Radieuse imaginée par Le Corbusier à Marseille se profile dès le 28 août 2025 une rencontre inattendue — et pourtant si évidente — entre geste humain et matière pérenne : MATERIAL MEMORY, la première française de Man in the Glass de Marcin Gierat.
15/08/2025, 07:30
Avant d’envahir nos fils Instagram, les chats régnaient sur un autre espace : les marges des manuscrits. Le Walters Art Museum, à Baltimore (États-Unis), leur consacre une exposition insolite, intitulée Paws on Parchment, du 6 août 2025 au 22 février 2026.
07/08/2025, 13:00
La bande dessinée de science-fiction traverse aujourd’hui une profonde transformation, impulsée par une nouvelle génération d’auteurs et d’autrices qui en repensent les codes. Co-commissaire avec Lloyd Chery de l’exposition Plus Loin – La Nouvelle science-fiction à la Cité de la BD d’Angoulême, Julie Sicault Maillé nous livre son coup de coeur le plus personnel.
03/08/2025, 08:36
Dès la rentrée 2025, la capitale accueillera La Cité Immersive des Fables, une exposition spectaculaire installée à deux pas des Champs-Élysées. Sur plus de 1000 m2, ce parcours immersif et ludique propose une relecture innovante de l'œuvre de Jean de La Fontaine à travers des décors foisonnants, des effets spéciaux de pointe et des performances d’acteurs de renom.
29/07/2025, 14:52
Jusqu'au 16 novembre 2025, le musée de la Bande Dessinée d’Angoulême présente l’exposition Plus loin — La nouvelle science-fiction. À travers une scénographie immersive, cette première rétrospective d’envergure en France retrace plus de quarante ans de création en bande dessinée. L'occasion de revenir sur la revue mythique du genre : Métal hurlant.
28/07/2025, 12:44
Pour la toute première fois, les univers des Vieux Fourneaux et du Loup en slip se côtoient au sein d’une exposition d’envergure, déployée sur près de 400 m2 à la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image - Musée de la bande dessinée d'Angoulême. Plus de 400 œuvres originales, croquis préparatoires et planches sont présentés jusqu'au 3 mai 2026 au public, offrant une immersion complète dans les mondes imaginés par Wilfrid Lupano, Paul Cauuet et Mayana Itoïz.
22/07/2025, 14:57
Le musée de Grenoble met à l’honneur la bande dessinée dans toute sa diversité avec une exposition d’envergure. Du 22 novembre 2025 au 19 avril 2026, Épopées graphiques : Bandes dessinées, comics et mangas propose un voyage en quatre temps à travers un siècle de création.
18/07/2025, 17:42
Du 5 novembre 2025 au 1er mars 2026, la Cité internationale de la langue française, installée dans le château de Villers-Cotterêts, accueillera une grande exposition coorganisée par le Centre des monuments nationaux et la Bibliothèque nationale de France.
18/07/2025, 15:15
À partir des Journées européennes du patrimoine 2025, qui se tiendront les 20 et 21 septembre 2025, les visiteurs du domaine de Saint-Point, en Saône-et-Loire, pourront découvrir un parcours sonore immersif consacré à l’œuvre d’Alphonse de Lamartine.
18/07/2025, 10:42
Du 13 novembre 2025 au 26 avril 2026, la Maison de Victor Hugo consacre une exposition exceptionnelle à une facette méconnue mais fascinante du génie hugolien : l’art du décor. Intitulée « Victor Hugo décorateur », elle explore un champ de création que l’écrivain, qui disait être « né pour être décorateur », a investi avec la même ferveur poétique que la littérature, au point de concevoir certains intérieurs comme de véritables œuvres d’art totales.
17/07/2025, 15:01
À Marseille, le Mac (Musée d'art contemporain) accueille jusqu’au 4 janvier 2026 une exposition d’Ali Cherri, Les Veilleurs, accompagnée d’un texte inédit de l’écrivain palestinien Karim Kattan. En investissant les réserves des Musées de Marseille, l’artiste met en dialogue ses œuvres contemporaines avec des objets archéologiques jamais exposés, hors des récits muséaux habituels.
16/07/2025, 17:36
À partir du 11 octobre 2025, le musée du Louvre inaugure un cycle de spectacles associant dessin, musique et théâtre. Destinées aux familles, ces performances proposent une relecture vivante et ludique de quelques-unes des œuvres majeures de ses collections.
16/07/2025, 17:35
Du 19 novembre 2025 au 9 mars 2026, le musée Guimet à Paris consacre une exposition d’envergure aux mangas. Intitulée Manga, tout un art !, cette manifestation, sous le commissariat d'Estelle Bauer occupe l’intégralité de ses galeries d'exposition. Elle retrace l’histoire de la bande dessinée japonaise depuis ses origines au XIXe siècle jusqu’à ses formes contemporaines, en dialogue étroit avec les œuvres de la collection permanente du musée.
16/07/2025, 13:57
Autres articles de la rubrique Sortir
D'une saison à l'autre, les préoccupations des organisateurs de festivals ne changent pas, d'après les données du baromètre du ministère de la Culture. Les réponses collectées sur la première moitié de l'année 2025 font état de tensions économiques, tandis que la tendance à la baisse des subventions publiques se confirme.
21/10/2025, 12:13
L'actrice, scénariste et réalisatrice Judith Godrèche tourne, du 20 octobre au 28 novembre, en Île-de-France et en Normandie, Mémoire de fille, une adaptation d'un roman d'Annie Ernaux paru en 2016 chez Gallimard. Devant sa caméra, la propre fille de la réalisatrice, Tess Barthelemy.
21/10/2025, 09:49
Le salon du livre d’histoire de Versailles, Histoire de Lire, revient pour sa 18ᵉ édition les samedi 22 et dimanche 23 novembre, de 14h à 18h30. Devenu un rendez-vous majeur en Île-de-France pour les amateurs d’Histoire, l’événement rassemblera plus de 200 auteurs, des romanciers aux historiens, en passant par des créateurs de bandes dessinées et des auteurs jeunesse. Entre conférences, débats et dédicaces, le public découvrira une programmation riche et variée au cœur de la ville royale.
20/10/2025, 16:56
À mi-chemin entre littérature et viticulture, le festival Mi-Livre Mi-Raisin revient à Paris pour sa 6ᵉ édition les 6 et 7 décembre 2025, à La Bellevilloise (Paris 20ᵉ). Un week-end où les mots et le raisin se répondent, dans un esprit résolument indépendant, vivant et joyeusement agri/culturel.
20/10/2025, 16:36
Le comédien Vincent Fernandel et le pianiste Franck Ciup interprètent Variations d’amour de Marcel Pagnol à l’Espace Georges Bernanos, à Paris, les 13, 14 et 15 novembre, dans une mise en scène de Nicolas Pagnol. Le spectacle réunit, pour la première fois, des textes d’amour issus des pièces, films, romans et correspondances de l’écrivain, portés par la voix de Vincent Fernandel et les créations au piano de Franck Ciup.
20/10/2025, 15:08
À l’occasion de son 15ᵉ anniversaire, l’Association Auteurs des Hauts-de-France (ADAN) organise, le 11 novembre 2025, une Marche pour la Paix à Ors, dans le Cambrésis. En partenariat avec la municipalité, l’événement réunira poètes, artistes et citoyens autour d’un hommage au poète britannique Wilfred Owen, tué sur ces terres en 1918. Cette initiative, apolitique et ouverte à tous, veut rappeler la fragilité de la paix et la force de la mémoire.
20/10/2025, 11:35
La 77ᵉ édition de la Frankfurter Buchmesse, qui s’est tenue du 15 au 19 octobre 2025, s’est conclue sur un constat unanime : le premier rendez-vous mondial de l’édition poursuit sa croissance et demeure un lieu de dialogue entre les professionnels du livre et les lecteurs du monde entier.
20/10/2025, 11:10
Dans le cadre de la Foire du livre de Francfort (15-19 octobre 2025), l’annonce retient l’attention : l’Ordre de Saint Augustin (O.S.A.) et la Libreria Editrice Vaticana (LEV) dévoilent un ouvrage encore jamais publié du Pape Léon XIV — alors connu sous le nom de Robert Francis Prevost, O.S.A. — dont les écrits couvrent la période 2001-2013, lorsqu’il était « priore général » de l’Ordre.
19/10/2025, 10:51
Le festival marseillais Oh les beaux jours ! inaugure un nouveau cycle de rencontres littéraires en collaboration avec les musées de la Ville de Marseille. Intitulée « Un auteur au musée ». Cette programmation annuelle fait dialoguer la littérature avec les expositions et les collections des musées marseillais. Le premier rendez-vous aura lieu ce samedi 18 octobre avec l’auteur-illustrateur Stéphane Kiehl au Château Borély.
17/10/2025, 15:43
Vendredi 14 novembre, la médiathèque Aragon ouvrira le Salon du livre d’Amour avec une lecture-concert du recueil Le Ciel ouvert de Nicolas Mathieu. Julien Allouf y prêtera sa voix aux poèmes, portés par les sons électroniques de Dorian Gallet, pour une soirée où texte et musique s’unissent autour des multiples visages de l’amour.
16/10/2025, 17:27
Dans le brouhaha feutré du festival Lire en Poche, Yasmina Khadra parle avec ce calme qu’ont les hommes qui ont traversé la fureur. Face à Sylvie Hazebroucq, il évoque son roman policier Morituri ainsi que son récit Cœur d’amande, sorti en 2024, et cette humanité qu’il ne cesse de défendre, livre après livre, comme on protège une flamme fragile.
16/10/2025, 10:21
Du 17 au 19 octobre 2025, l’Abbaye royale de Fontevraud accueillera la première édition de « Contretemps – Les rencontres qui parlent d’Histoire au présent », un nouveau rendez-vous culturel mêlant savoir, création et réflexion. Historiens, écrivains, philosophes et artistes se réuniront au cœur de l’Anjou pour interroger notre rapport au temps et à l’avenir, autour d’un thème inaugural : l’utopie et les visions du futur.
15/10/2025, 13:14
Le Salon du Livre Environnement, premier du nom, se tiendra les 29 et 30 novembre au Palais Lumière d’Évian-les-Bains, organisé par l’association De Rives en Pages. Lors de cette journée d’ouverture (10h–18h), les visiteurs pourront cheminer d’une exposition consacrée aux oiseaux et aux paysages du vivant — proposée par l’artiste plasticienne Élodie Tribut — à une série de temps forts mêlant sciences, éthique et littérature. Et à l’issue du Salon, sera remis le Prix Littéraire Environnement.
15/10/2025, 13:08
Coup de tonnerre dans le monde de la BD : la lauréate du Grand Prix 2025 du festival d’Angoulême, Anouk Ricard, annonce qu’elle ne participera pas à l’édition 2026 du FIBD. Et détaille sa position, alors que la manifestation est plus que jamais scrutée de près.
14/10/2025, 17:50
L'agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d'Azur annonce l'ouverture d'un cycle de recherches, formations et actions autour des enjeux d’inclusivité, de diversité et d’égalité dans le secteur du livre. Le 6 novembre, à Venelles, un premier rendez-vous lancera ce mouvement d'ouverture et d'échange.
14/10/2025, 13:02
Le Marathon des Mots tiendra sa 22ᵉ édition du 8 au 12 avril 2026 à Toulouse, dans sa Métropole et en Occitanie. Créé et présidé par Olivier Poivre d’Arvor, ce rendez-vous de la lecture à voix haute réunira plus d’une centaine d’autrices, auteurs et interprètes, sous la direction artistique de Tilla Rudel, avec la collaboration de Marie Castagnino et de l’équipe du festival.
14/10/2025, 12:51
L’auteur Franck Thilliez rencontrera ses lecteurs le vendredi 17 octobre, de 17h30 à 19h30, à la librairie Le Furet du Nord de Roubaix. Cette séance de dédicace, organisée à l’occasion de la sortie de son roman jeunesse Le roman maudit publié aux éditions Auzou, est accessible sur inscription et réservée aux clients adhérents du programme Fidélité.
14/10/2025, 10:03
Invité au Festival international de géographie pour présenter son livre Palestine, notre blessure, le journaliste Edwy Plenel s’est retrouvé au centre d’une polémique inattendue. Un arrêté préfectoral a instauré un périmètre de sécurité et interdit toute manifestation pendant l’événement, au nom de la « prévention du risque terroriste ». La mesure, dénoncée par La Découverte, qui publie l'ouvrage, et la Ligue des droits de l’homme, interroge également le journaliste sur l’état de la liberté d’expression en France.
13/10/2025, 17:42
Du 7 au 9 novembre 2025, Arles accueille la 42e édition des Assises de la traduction littéraire, organisées par ATLAS. Trois jours d’échanges, de conférences et d’ateliers où traducteurs, écrivains et lecteurs exploreront le thème « Traduire sous contraintes ». Entre censure, jeux de langue et défis formels, la manifestation invite à repenser la liberté créatrice qui naît parfois des entraves mêmes du langage.
13/10/2025, 17:18
Chaque mois, le musée de l’Orangerie ouvre la salle des Nymphéas à une rencontre entre littérature, musique et peinture. À partir d’octobre 2025, le cycle L’Écho des Nymphéas réunira des écrivains et écrivaines contemporains et des musiciens pour des lectures et créations musicales inspirées de l’œuvre de Claude Monet.
13/10/2025, 15:52
Ce vendredi 10 octobre, la Région Île-de-France donne le coup d’envoi de la 4ᵉ édition des Lectures à voix haute, un dispositif phare de sa politique de soutien au livre et à la lecture. L’événement sera lancé par Faten Hidri, déléguée spéciale chargée de l’éducation artistique et culturelle, à l’auditorium de la Région, à Saint-Ouen-sur-Seine.
10/10/2025, 09:58
Le géant américain Walt Disney Studios a acquis les droits d’adaptation de Impossible Creatures, la saga fantastique de l’auteure britannique Katherine Rundell, à l’issue d’une enchère estimée à plusieurs millions de dollars.
08/10/2025, 17:53
La Bibliothèque nationale de France (site Richelieu, salle Ovale) accueillera du 13 octobre 2025 au 8 juin 2026 la deuxième saison du cycle Chorégraphie pour une œuvre. Après une première série d’expériences chorégraphiques qui ont fait entrer le mouvement dans les collections, l’institution confie cette fois la direction artistique à Trajal Harrell. Le chorégraphe américain proposera une création en trois volets autour de Sonia Delaunay, Simone de Beauvoir et Édith Piaf.
08/10/2025, 12:48
Les Moomins, créatures imaginées par l’artiste finlandaise Tove Jansson, feront bientôt leur retour sur grand écran. Moomin Characters et le studio Annapurna annoncent en effet un film d’animation, réalisé et écrit par Rebecca Sugar, la créatrice de Steven Universe. Ce projet, le premier long-métrage consacré aux Moomins produit aux États-Unis, convoque aussi la productrice Julia Pistor (Bob l'éponge, Les Razmoket).
08/10/2025, 11:47
Pour sa 53e édition, le Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême consacre pour la première fois au monde une exposition entière à l’œuvre culte du mangaka Hitoshi Iwaaki : Parasite : la guerre des mondes.
07/10/2025, 18:02
Du 11 au 25 octobre 2025, les librairies indépendantes d’Occitanie s’unissent autour du festival Ensemble en librairie !, organisé par l’Association des Librairies Indépendantes d'Occitanie (ALIDO). Après une première édition sous un autre nom, l’événement revient avec une ambition élargie : affirmer le rôle essentiel de ces commerces comme lieux de lien, d’échange et de culture partagée. Pendant deux semaines, la région vibrera au rythme de rencontres, lectures, concerts, ateliers et animations pour tous les publics.
07/10/2025, 11:44
Le 24 octobre 2025, le Cabaret Sauvage à Paris accueillera Résistances poétiques, un projet imaginé par Cyril Dion et Sébastien Hoog. Cette soirée réunira chanteurs, poètes et artistes autour d’un même élan : résister poétiquement face aux dérèglements du monde. Au programme, une conférence sonore, des concerts et des performances où l’art se fera manifeste de solidarité et de beauté partagée.
06/10/2025, 17:25
Du 10 au 12 octobre 2025, la Halle des Blancs-Manteaux, à Paris (IVe), accueillera la 35e édition du Salon de la revue, organisé par l’association Ent’revues. Gratuit et ouvert à tous, l’événement réunira 200 exposants venus présenter plus de 300 revues papier et électroniques, reflet de la richesse intellectuelle et artistique du monde francophone.
06/10/2025, 17:03
Le lundi 13 octobre 2025 de 15h30 à 19h30, dans la salle de la bibliothèque Vaugirard (154 rue Lecourbe, Paris 15e), se tiendra la deuxième édition du salon du livre « Après l'école ». À chaque table, un auteur jeunesse sera installé à côté d’un auteur pour les adultes — une belle occasion de faire des découvertes pour petits et grands.
06/10/2025, 15:45
Les 11ᵉ Rencontres Littéraires Les Idées mènent le Monde se tiendront du 28 au 30 novembre 2025 au Palais Beaumont à Pau. Le thème choisi, « Renaître », a été dévoilé vendredi 3 octobre par François Bayrou, président de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées, et Philippe Lapousterle, commissaire de la manifestation. Cette nouvelle édition s’inscrira dans une réflexion sur les cycles de la vie, les transformations du monde et les secondes chances que les sociétés peuvent offrir.
06/10/2025, 13:21
Prolongement naturel des actions menées par l’association De Rives en Pages, le Salon du Livre Environnement réunit, le temps de deux journées, auteurs, éditeurs, chercheurs, penseurs, associations et lecteurs de tous horizons autour d’une question essentielle : comment la littérature peut-elle accompagner la transition écologique ?
06/10/2025, 12:17
Du 21 au 23 novembre 2025, la ville de Blois accueillera la 42ᵉ édition du festival bd BOUM, grand rendez-vous automnal des amateurs de bande dessinée. L’événement, qui rassemble chaque année plusieurs dizaines de milliers de visiteurs, sera cette fois placé sous la présidence de Dominique Bertail, lauréat du Grand Boum – Ville de Blois, récompensant un auteur pour l’ensemble de son œuvre.
06/10/2025, 11:56
Peut-on encore, en 2025, écrire ou dessiner librement, comme à l’époque des années 1970, lorsque la bande dessinée semblait s’affranchir de tout tabou ? La Cité de la bande dessinée et de l’image souhaite examiner ces enjeux, en France comme à l’international.
05/10/2025, 11:57
La 43e Foire du livre de Brive se déroulera du 7 au 9 novembre 2025. Comme chaque année, cet événement constitue le grand rendez-vous de la rentrée littéraire, venant clore la saison des grands prix et offrant aux lecteurs un panorama de l’actualité éditoriale française.
03/10/2025, 17:19
Du 17 au 18 octobre 2025, l’île de Djerba accueillera la première édition du Festival des Littératures du Sud – Kotouf. Placé sous le signe du dialogue Nord-Sud, l’événement entend célébrer la richesse des écritures du Sud et offrir une plateforme d’échanges entre autrices, auteurs et lecteurs venus du monde entier. Il se tiendra à Houmt Souk, au Centre des ressources associatives.
02/10/2025, 13:00
Organisées pour la cinquième année consécutive par le Centre national du livre (CNL), sur une proposition du ministère de la Culture, les Nuits de la lecture célèbrent en 2026 leur dixième édition. Du 21 au 25 janvier, le public sera invité à participer à des milliers d’événements, physiques comme numériques, autour du thème « Villes et campagnes ».
02/10/2025, 11:38
Top ArticlesScandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère
Commenter cet article