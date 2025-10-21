De Balzac à Picasso, "les voies ardentes de la création"

Elle met en évidence la pluralité des processus de création et la part de labeur inhérente aux œuvres. Depuis le XVIIᵉ siècle et la célèbre formule de Boileau : « Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage », le regard sur l’art a évolué : commentateurs et critiques saluent souvent la beauté d’un geste ou la réussite d’une prestation, dans les arts comme dans le sport, sans revenir sur les nombreuses heures de recherche ou d’entraînement qui les sous-tendent.

Le talent est ainsi volontiers associé à la spontanéité plutôt qu’à l’endurance nécessaire à une performance hors du commun. À rebours de ces idées, l’exposition montre la diversité des cheminements créatifs.

Balzac et la journée de 16 heures

Le perfectionnisme de Balzac se traduit par un rythme de travail pouvant atteindre 16 à 18 heures d’écriture quotidiennes. Son talent se nourrit autant d’un don que d’une capacité de travail exceptionnelle, d’un désir constant d’amélioration et d’innovation. Le musée expose sa méthode, faite de reprises continues, édition après édition, dans une quête ininterrompue de perfection.

Une ébauche manuscrite donnait lieu à une première version imprimée, à partir de laquelle commençait le véritable travail : des corrections poursuivies inlassablement. Balzac écrit en 1834 avoir repris La Recherche de l’absolu jusqu’à dix ou douze fois. En 1839, il mentionne dix-sept épreuves entre le manuscrit et la première édition de César Birotteau ; en 1843, à propos d’Illusions perdues, il porte ce chiffre à dix-neuf.

Les neuf jeux d’épreuves de La Vieille Fille illustrent ce mode d’écriture : entre le manuscrit et la première édition, le volume du texte est multiplié par plus de 6. Ces feuillets matérialisent la manière d’un écrivain qui polit sans cesse son texte.

Cette exigence ne se limite pas à Balzac. Proposant une réflexion sur le lien entre travail et création — le travail étant un dénominateur commun à la plupart des grands artistes — l’exposition confronte les théories de Balzac à ses pratiques et à celles d’artistes ayant œuvré d’après lui ou ses romans : Rodin, Picasso et Alechinsky.

Olivier BLANCKART, Moi en : Balzac [d'après un daguerréotype de 1842 de Louis-Auguste Bisson]

© Olivier Blanckart, Adagp Paris 2025

Alechinsky, Balzac, Picasso, Rodin…

Le Balzac monumental d’Auguste Rodin — dont un bronze se trouve boulevard Raspail — est familier des Parisiens. On sait moins qu’il a été précédé d’environ 120 versions réalisées sur sept années, dont une vingtaine sont présentées.

De nombreuses ébauches en terre ou sur papier et des essais multiples s’appuient sur une enquête approfondie : l’artiste veut connaître au mieux le physique et l’allure de l’écrivain. S’il n’a pas connu Balzac, il ambitionne d’accorder l’homme au créateur de La Comédie humaine.

« Le sentiment, l’intimité de l’homme, voilà ce qu’il faudrait rendre. Et là, pensez si c’est commode, l’âme de Balzac ! Je cherche, je cherche, c’est très difficile. Mais je pense bien que j’y arriverai. » disait Auguste Rodin en novembre 1894.

Dans une diversité d’esquisses, Rodin imagine Balzac debout, assis, statique ou en marche, gras ou maigre, souriant ou sérieux. Pour approcher sa vérité artistique, il explore des voies toujours différentes, là où Balzac part d’un scénario embryonnaire qu’il complète et affine au fil des corrections.

Les voies ardentes de la création

Dans une autre veine, les recherches de Picasso sur le portrait de Balzac — à l’instar des nombreux portraits gravés ou dessinés de l’écrivain — sont significatives de sa manière. Bourreau de travail, il réalise plus d’une dizaine de portraits, reprend le motif sur des cartes postales adressées à des amis et sur des gravures de formats variés. Qu’il simplifie ou densifie, il opère une métamorphose progressive jusqu’à une vision totalement neuve.

Chez Olivier Blanckart, la complexité du processus régit des œuvres d’apparente légèreté. Pour deux photographies relatives à Balzac de la série « Moi en… » (Moi en : Balzac et Moi en : Balzac modèle de Rodin) la recherche se traduit par un tâtonnement vers une formule mûrement réfléchie, jusqu’à l’expression la plus juste : l’artiste a attendu d’atteindre la corpulence qu’il jugeait adéquate pour s’autoreprésenter en Balzac.

Par la reprise d’un thème dans la durée, Pierre Alechinsky incarne une autre forme de création. Contacté en 1987 par l’éditeur Yves Rivière pour illustrer le Traité des excitants modernes de Balzac, il entreprend deux ans plus tard une première série de gravures sur cuivre en aquatinte. Insatisfait, il reporte au prix d’un travail pénible ses réalisations sur linoléum pour un encrage plus profond.

Pierre ALECHINSKY, Autour du Traité des excitants modernes de Balzac : du tabac, 2022

© Pierre Alechinsky, Adagp Paris 2025 – Photo : Fabrice Gibert

Cette dernière partie de l’exposition retrace l’histoire de l’un des dessins réalisés par Alechinsky pour le chapitre « Du tabac » , avec les essais préalables à l’édition, les matrices, une reprise gravée en 1991, la même gravure enrichie à la tempera en 2009, puis une reprise à l’acrylique en 2022. Réalisée à 95 ans et acquise en 2023 par le Cercle des Amis de la Maison de Balzac, l’œuvre est présentée pour la première fois dans l’institution depuis son entrée en collection.

Les événements de la Maison de Balzac

Cette exposition sera ponctuée de divers événements, masterclass, performances, tables rondes et ateliers. L'ensemble du programme est à découvrir ci-dessous :

Crédits image : Pablo PICASSO, balzacs en bas de casse et picassos sans majuscule, [Portrait de Balzac VIII], 1952 (© Pablo Picasso – Photo : Paris Musées) / Auguste RODIN, Étude pour la tête de Balzac, vers 1897 (© Photo : Paris Musées)

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com