Vincent Jendly remporte le Prix des libraires du livre de photographie 2025

L'ouvrage, accompagné de textes d’Aurélien Delpirou et du photographe, a été réalisé à Dunkerque en 2021–2022. Il explore la zone industrielle du port comme symbole de l’anthropocène, à travers 76 photographies en noir et blanc d’une puissance brute.

Entre documentaire et réflexion géographique, l’ouvrage montre la transformation radicale d’un territoire façonné par l’industrie lourde. Imprimé avec soin sur trois papiers différents, il offre une matérialité forte, à l’image du paysage qu’il capture. Soutenu par plusieurs institutions culturelles suisses, le livre s’impose comme une méditation visuelle sur les traces humaines dans le monde contemporain.

Le jury a distingué ce livre « pour la force de l'expérience sensorielle où esthétique du noir et blanc atteint son paroxysme. A travers la portée politique du sujet et la qualité d'impression de l'ouvrage, ce livre propose une vision singulière et profondément contemporaine du monde industriel ».

Ses images révèlent « un territoire de l' "anthropocène", où l'homme ne subsiste qu'à l'abri du verre face aux machines qu'il a créées ».

Vincent Jendly, né à Fribourg en 1969, vit et travaille à Lausanne. Photographe professionnel depuis 2009, il développe une œuvre centrée sur les paysages urbains et industriels. Ses séries — New York, Sharks, Lux in Tenebris, Anthropocène et Belle Époque — ont été présentées dans de nombreux lieux et festivals internationaux, dont les Rencontres d’Arles, Images Vevey, Musée de la photographie de Charleroi et Images Gibellina. Son travail, mêlant rigueur documentaire et approche poétique, explore les traces de l’activité humaine sur les territoires.

Créé en 2023, le Prix des libraires du livre de photographie distingue chaque année un ouvrage de création photographique, choisi par un jury de quinze libraires répartis sur tout le territoire français. Pour cette édition 2025, la présidence du jury a été confiée à Marie-Hélène Lafon, écrivaine reconnue et familière du travail sur l’image et le territoire.

Doté de 3000 €, le prix récompense le photographe lauréat. La maison d’édition reçoit également un soutien à la promotion de l’ouvrage, notamment à travers l’organisation de rencontres en librairie.

La sélection 2025 comprenait dix ouvrages représentatifs de la vitalité éditoriale du livre de photographie en France :

One Millimeter of Black Dirt and a Veil of Dead Cows, Vincent Jendly, André Frère Éditions

Plates I–XXXI, Lia Darjes, Chose Commune

Le Lac, Antoine Picard, Créaphis Éditions

Transbordeuses, Marjorie Gosset, Éditions Hartpon

African Memories, Jean-Christophe Béchet, LOCO

Politique, Jeanne Lucas, Rue du Bouquet

Troisième Nature, Grégoire Eloy, Textuel

Histoire d’un féminicide, “AUDE, un jour de septembre”, Thierry Ledoux, Trans Photographic Press

Wild Rose, Gabrielle Duplantier, Lamaindonne

Marges, Jérémie Lenoir, Light Motiv

Les cinq finalistes avaient été annoncés début octobre, avant la révélation du lauréat le 20 octobre 2025.

Le jury, présidé par Marie-Hélène Lafon, rassemblait quinze librairies partenaires du réseau France PhotoBook : L’Atelier (Paris), La Librairie (Clermont-Ferrand), La Méridienne (Fleurance), Les Halles (Niort), Les Traversées (Paris), Librairie de la MEP (Paris), Librairie Durance (Nantes), Librairie la Petite Égypte (Paris), Librairie Le Failler (Rennes), Librairie Les Arts de Lire (Lagrasse), Librairie Sensations (Douai), Librairie Masséna (Nice), Millepages (Vincennes), Ombres Blanches (Toulouse) et Librairie 7L (Paris).

En 2024, la photographe Laure Tiberghien a été distinguée lors de la deuxième édition du Prix des libraires du livre de photographie, pour l'ouvrage qui porte son nom, publié chez RVB Books.

