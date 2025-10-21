Radio France crée le Prix Clémentine Vergnaud pour les jeunes journalistes

Le Prix Clémentine Vergnaud porte le nom d’une journaliste dont la voix et le regard ont marqué la rédaction de franceinfo. En lançant ce concours, Radio France souhaite honorer la mémoire de Clémentine Vergnaud et transmettre aux nouvelles générations les valeurs qu’elle incarnait : sincérité du témoignage, curiosité du terrain et sens de l’écoute. L’initiative entend ainsi encourager les étudiants à s’approprier les codes du reportage audio, en plaçant la narration et le récit humain au cœur de leur démarche.

Ouvert aux étudiants en journalisme, le concours a suscité près d’une trentaine de candidatures individuelles ou collectives. Dix projets de podcasts ont été retenus pour être soumis au jury, composé de personnalités de Radio France.

Entre le 1er et le 12 décembre, les membres du jury désigneront le ou la lauréate du premier Prix Clémentine Vergnaud. Le gagnant recevra un chèque, du matériel d’enregistrement et surtout la diffusion de son podcast sur l’application Radio France, une visibilité précieuse pour de jeunes journalistes en devenir.

Mettre la nouvelle génération sur le devant de la scène

Avec ce nouveau prix, Radio France suit sa mission de service public : accompagner les jeunes talents et défendre un journalisme exigeant et indépendant. Il incarne l’héritage de Clémentine Vergnaud, dont le podcast Ma vie face au cancer, un récit en 16 épisodes sur son combat contre la maladie, a marqué les auditeurs et obtenu le Grand Prix Michèle Léridon en 2024.

Son témoignage se prolonge dans Le journal de Clémentine (Éditions du Seuil), dont une édition poche paraîtra en janvier 2026. Les droits d’auteur seront reversés au Fonds Clémentine Vergnaud, destiné à soutenir la recherche sur le cholangiocarcinome.

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com