On connait la sélection du Prix Khôra-Institut de France de l’essai littéraire 2025

Ce prix récompense un essai littéraire, entendu comme un texte dans lequel un écrivain, à partir de sa propre expérience de la création, interroge la littérature à travers les ressources de la langue littéraire.

Le jury se réunira à la fin de l’année 2025 pour délibérer et désigner le lauréat.

Sélection 2025

Marianne Alphant, L’Atelier des poussières (P.O.L)

Cyril Azouvi, L’Invention de la musique moderne, Vienne-Paris 1913 (Perrin)

Patrick Chamoiseau, Que peut Littérature quand elle ne peut ? (Seuil)

Francis Grembert, Les Deux Tilleuls (Arléa)

Olivia Rosenthal, Une femme sur le fil (Verticales)

Le comité de sélection réunit les académiciens Michel Zink (de l’Académie française, Secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie des inscriptions et belles-lettres), Jean Clair (de l’Académie française) et Pierre Brunel (Académie des sciences morales et politiques) ; et des personnalités extérieures : Chantal de Galbert, Jean-Michel Delacomptée, Alexandre Grandazzi et Belinda Cannone.

Les éditions antérieures ont récompensé Clément Bénech pour Une essentielle fragilité. Le roman à l’ère de l’image (Plein Jour) ; Alexandre Blaineau pour Les Chevaux de Rimbaud (Actes Sud) ; Christophe Etemadzadeh pour La Vie sans savoir (Arléa) ; Mathilde Brézet pour Le grand monde de Proust, (Grasset) ; Claude Arnaud pour Picasso tout contre Cocteau (Grasset) ; et Jean-François Roseau Les Rêveries de Barbey (Le Cherche Midi).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com