Les difficultés financières préoccupent les organisateurs de festivals

Quelques semaines après la fin de la saison estivale, particulièrement importante pour les festivals musicaux, le ministère de la Culture a présenté les premières données de son baromètre, établies à partir des réponses de 1503 festivals, collectées entre le 1er janvier et le 31 août 2025.

Cet outil d’observation, reconduit pour la 3e année consécutive par la rue de Valois, interroge plus de 7000 organisateurs d'événements — chiffre de la session 2024. Cette même année, 1700 répondants ont fourni des informations exploitables, parmi lesquels 8 % de festivals du livre et de la littérature. Sans communiquer pour l'instant sur la part que ces derniers représentent au sein du baromètre 2025, le ministère de la Culture avait promis « un effort » pour les inciter à participer plus largement.

À LIRE - Festivals littéraires : état des lieux de la saison 2024

Sans aucun doute, les premières données du baromètre 2025 expriment encore principalement les réponses des festivals du spectacle vivant et de la musique : néanmoins, leurs préoccupations recoupent généralement celles des salons et événements littéraires.

Peu d'annulations, mais des difficultés

Le ministère de la Culture se félicite d'un faible nombre d'annulations (1,4 % des festivals) lors de la saison 2025, globalement moins touchée par les aléas climatiques que la précédente, et du bon taux de remplissage : la moitié des festivals ont rempli à plus de 90 % leur jauge et un tiers ont dépassé leur jauge maximale.

Néanmoins, « les tensions économiques restent vives », observe le ministère de la Culture. 79 % des festivals répondants déclarent avoir rencontré des difficultés lors de cette édition 2025, d'ordre économique pour un tiers des répondants, comme l'année dernière.

Parmi les postes particulièrement coûteux, les organisateurs pointent la hausse des frais de voyage, d’hébergement et de restauration (48 %), suivis — comme en 2024 — par les dépenses techniques, logistiques (45 %), et artistiques (41 %). Les coûts liés aux assurances sont aussi de plus en plus importants.

La baisse des subventions publiques se confirme en 2025, relève le ministère de la Culture : 39 % des répondants pointent un recul des aides départementales, 36 % des aides régionales. Les recettes de billetterie et de restauration sont toutefois dynamiques, se félicitent un tiers à la moitié des répondants, mais les manifestations littéraires, ici, sont moins concernées : elles sont généralement gratuites d'accès.

77 % des festivals prévoient un budget excédentaire ou équilibré en 2025, indique le ministère de la Culture, quand 33 % s'attendent à un résultat déficitaire à l’issue de leur édition.

Une nouvelle année d'austérité ?

Le ministère de la Culture partagera les données sur les festivals se déroulant entre septembre et décembre au printemps 2026. Elles risquent de confirmer les craintes déjà exprimées, d'autant plus que l'année s'annonce une nouvelle fois marquée par l'austérité budgétaire, au niveau de l'État et, probablement, des collectivités territoriales.

Le projet de loi de finances pour 2026 présenté par Sébastien Lecornu le 14 octobre dernier prévoit ainsi une baisse de 300 millions € en autorisations d'engagement et de près de 200 millions € en crédits de paiement pour le ministère de la Culture.

Au sein du budget de la rue de Valois, le programme Patrimoines, particulièrement touché, passe de 1,2 milliard € en AE en 2025 à 1,04 milliard € en 2026, et celui dédié à la Transmission des savoirs et démocratisation de la culture de 810 millions € à 737 millions €.

La mission « Médias, livre et industries culturelles » accuse aussi le coup, avec 707 millions € en AE, contre 728 millions € en 2025. La politique en faveur du livre, via le programme « Livre et industries culturelles », échappe toutefois à l'austérité, en affichant des autorisations d'engagement à hauteur de 360 millions € dans le PLF 2026, contre 357 millions € en 2025. Cependant, les crédits de paiement sont en baisse, passant de 350 millions € en 2025 à 343 millions € en 2026.

Par ailleurs, le gouvernement entend faire contribuer les collectivités territoriales à la réduction des dépenses publiques, à hauteur de « 4,6 ou 4,7 milliards d'euros », selon Françoise Gatel, ministre de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation.

À LIRE - Afdas en panne de budget : “On est abandonnés”, alertent les artistes-auteurs

Les élus locaux ont largement critiqué le projet de budget et les annonces gouvernementales. « Alors que l’État affronte une situation budgétaire dégradée, il semble vouloir entraîner avec lui les finances des villes et intercommunalités », a dénoncé l'association Villes de France.

« Malgré toutes ses déclarations sur la liberté locale et la volonté de partage des pouvoirs entre l'État et les collectivités, le Premier ministre présente le même budget que son prédécesseur François Bayrou, avec toujours autant de ponctions sur les collectivités pour alimenter les dépenses d'un État qui ne se réforme pas », déplore pour sa part David Lisnard, président de l'Association des Maires de France.

Photographie : Le Festival Lire en Poche de Gradignan, en octobre 2025 (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com