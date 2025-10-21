Nora Bussigny lauréate du Prix Edgar Faure 2025 pour Les nouveaux antisémites

L’édition 2025 du Prix Edgar Faure n’aura pas manqué de rebondissements. Dès la fin du mois d’août, la sélection initiale, dévoilée par le président du jury Rodolphe Oppenheimer, avait suscité l’attention : neuf ouvrages, presque exclusivement masculins, figuraient dans la première liste. Quelques jours plus tard, un dixième titre s’ajoutait : Père patrie de Thierry Beinstingel (Fayard), avant d’être finalement retiré au profit du livre de Nora Bussigny.

Le président fondateur de l’association, Rodolphe Oppenheimer, expliquait alors cette décision par un nouveau vote du comité : « Eu égard aux nombres d'ouvrages, le comité de lecture se réunissant a voté pour la troisième fois. »

Avec Les nouveaux antisémites, Nora Bussigny entend explorer les mutations contemporaines de l’antisémitisme, entre discours politiques, réseaux sociaux et fractures idéologiques.

Le jury de cette 18e édition réunissait douze personnalités issues du monde politique, universitaire et médiatique : Bernard Granger, Antoine Santoni, Haddad-Farhana, Philippe Benguigui, Jean-Philippe Pierre, Magali Duval, Patrick de Carolis, Jean-Philippe Morel, Viviane Neiter, Nathalie Bordeau, Vincent Prieux et David-Xavier Weiss.

Un second prix pour « l’œuvre engagée »

Outre la récompense principale, l’Association Edgar Faure a remis le Prix de l’œuvre engagée à Jean Hingray, sénateur et auteur de D’un sommet à l’autre (Éditions de l’Éclaireur). Cet ouvrage retrace un parcours personnel et politique, que le jury a souhaité saluer.

Les auteurs succèdent ainsi à Rachel Khan, récompensée en 2024 pour Encore debout : la République à l’épreuve des mots (Éditions de l’Observatoire) et Frédéric Dabi et Brice Soccol pour leur ouvrage Parlons-nous tous la même langue (Éditions de l’Aube).

Crédits photo : Samuel Kirszenbaum (Albin Michel)

