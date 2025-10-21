Audrey Fleurot prépare une adaptation féministe d'Alexandre Dumas

Cette adaptation, soutenue par TF1 et Netflix, proposera une relecture féministe du roman. Aux côtés de Fleurot, qui incarnera Mercédès Herrera, on retrouvera Simon Ehrlacher, Zabou Breitman, Kad Merad, Thierry Godard, Éric Elmosnino et Olivia Côte.

Initialement publié en feuilleton entre 1844 et 1846, Le Comte de Monte Cristo est progressivement devenu un des plus grands classiques de la littérature du XIXe siècle. À la fois récit d’aventure, drame romantique et réflexion sur la justice, il retrace la destinée d’Edmond Dantès, jeune marin injustement emprisonné au Château d’If. Après quatorze ans de captivité, il s’évade, découvre un fabuleux trésor sur l’île de Monte-Cristo et revient sous une nouvelle identité pour se venger de ceux qui l’ont trahi.

Un roman qui inspire les cinéastes

Dès le muet, le cinéma s’empare du mythe. La première adaptation connue date de 1908, avec le film américain The Count of Monte Cristo, réalisé par Francis Boggs avec Hobart Bosworth. Depuis, plus d’une trentaine de films ont revisité l’histoire, du Monte-Cristo d’Henri Fescourt (1929) jusqu'au long métrage de Kevin Reynolds en 2002 avec Jim Caviezel et Guy Pearce.

Sans oublier le plus récent et le plus remarqué : Le Comte de Monte-Cristo, écrit et réalisé par Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière, avec Pierre Niney dans le rôle d'Edmond Dantès. Avec plus de 9 millions d'entrées en France, il fait partie des 20 films français les plus vus de l'histoire du cinéma français. Selon les chiffres de Gallimard, les ventes des versions poches des deux tomes du roman ont été multipliées par 10 après la sortie du long-métrage.

Côté petit écran, une autre série adaptée de l'oeuvre de Dumas est en cours de préparation. Il s'agit d'une production européenne, menée par le réalisateur oscarisé et lauréat de la Palme d'Or 1988 avec Pelle le Conquérant. Il sera accompagné par les acteurs Sam Claflin, Ana Girardot, Mikkel Boe Følsgaard, Blake Ritson, Karla-Simone Spence, Michele Riondino, Lino Guanciale, Gabriella Pession et Nicolas Maupas. Les 8 épisodes seront diffusés sur France Télévisions.

Dantès mort, Mercédès en quête de vengeance

Dans la mini-série d'Audrey Fleurot, l’intrigue se déroule à Marseille, en 1815. Mercédès, passionnément amoureuse d’Edmond Dantès, un jeune marin promis à un bel avenir, voit sa vie basculer lorsque celui-ci est injustement emprisonné sur la base d’un faux témoignage. En tentant de le libérer, elle provoque accidentellement sa mort et se retrouve elle-même incarcérée.

À sa sortie, elle n’a plus qu’un but : se venger de ceux qui ont détruit son existence — Fernand, son cousin épris d’elle, Danglars, manipulateur ambitieux, et surtout Héloïse de Villefort, l’impitoyable épouse du procureur.

La série est réalisée par Djibril Glissant et Leonardo D’Antoni, avec un tournage entre Malte et la République tchèque. Audrey Fleurot produit le projet via Bahia Blanca, la société qu’elle a fondée avec Glissant, en collaboration avec Itinéraire Productions, à l’origine de HPI.

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com