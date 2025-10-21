Cette semaine dans La Grande Librairie, la France sous toutes ses facettes

Le photographe et cinéaste Yann Arthus-Bertrand, aux plus de 4,5 millions de lecteurs pour son livre La terre vue du ciel (Éditions de la Martinière), a sillonné la France pendant plus de deux ans pour en saisir les mille visages… et les mille sourires !

Il en tire France, un album de famille (Actes Sud), une archive optimiste du présent autant qu’une très belle déclaration d’amour à notre pays. Le livre est accompagné d’un film, France, une histoire d’amour, en salles le 5 novembre, mais aussi d’une exposition, à l’Hôtel de Ville de Paris, à partir du 20 octobre !



À quoi ça tient, un destin français ? Dans son très réussi nouveau roman, Et toute la vie devant nous (Flammarion), Olivier Adam met en scène trois amis qui se perdent et se retrouvent, trois versions d’une même vie. De 1985 à aujourd’hui, cette autofiction où l’intime résonne avec le collectif est aussi pour le romancier une manière de faire le portrait sensible d’une génération : la sienne.

Parce que parler de la France, c’est aussi convoquer son patrimoine… Le duo que forment l’écrivain Fabcaro et le dessinateur Didier Conrad rempile pour un nouvel Astérix (Éditions Albert René). On y retrouve l’Irréductible Gaulois, rêvé par René Goscinny et Albert Uderzo et vendu à près de 400 millions d’exemplaires dans le monde, en Lusitanie, l’actuel Portugal. Un évènement français, et une sortie mondiale…

Comment raconter ces Françaises et Français qu’on a si souvent laissés dans l’ombre ? Peut-être, tout simplement, en leur donnant la parole. C’est ce que propose l’écrivaine Salomé Berlioux, qui depuis des années s’engage pour mettre en lumière la jeunesse des campagnes. Dans Celle qui part (L’Aube), elle fait dialoguer six femmes, de 14 à 50 ans, reliées par un territoire : l’Allier, en Auvergne. Un territoire où elles ont grandi, qu’elles ont quitté ou qu’elles retrouvent. Et un livre plein de rêves et de colères qui dessine, en creux, une condition féminine rurale…

Salomé Berlioux s’est également rendue au collège Henri Laugier à Forcalquier dans les Alpes-de-Haute-Provence rencontrer une classe de 3ème. Elle est venue leur parler de son association Ruramais et aussi les écouter lire un extrait du roman Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu.



Enfin, dans le premier roman de Camille Bordenet, Sous leurs pas, les années (Robert Laffont), il est aussi question de territoires à la marge, d’où l’on part, pour mieux y retourner... C’est l’histoire d’une amitié entre deux jeunes femmes : l’une, qui n’a jamais quitté son village natal d’Isère, et l’autre, journaliste à succès à Paris, forcée d’y revenir. C’est surtout un livre vibrant sur la culpabilité, les espoirs de la jeunesse, et sur deux France qui peuvent encore, peut-être, se comprendre…

Les libraires, comme chaque semaine, seront bien sûr au rendez-vous. À Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine, où Mélanie Chesnais de La Droguerie de Marine et Brice Vauthier de L’étagère nous conseilleront des livres qui racontent, eux aussi, La France.

