Bat-Fam, sur Amazon Prime : Gotham, cette grande famille

Merry Little Batman, ou L'Étrange Noël du petit Batman, avait été diffusé en décembre 2023 sur Prime Vidéo. Ce long-métrage d'animation mettait en scène Damian Wayne, 6 ans, resté seul dans le Manoir Wayne et contraint de défendre celui-ci et la fête de Noël tout entière de super-vilains.

Bat-Fam, en 10 épisodes, reprend le graphisme de la série d'animation et son point de vue parodique sur un des super-héros les plus célèbres du catalogue DC.

Cette fois, Batman, Alfred et le jeune Damian Wayne se retrouvent contraints d'accueillir des colocataires un peu particuliers au sein du manoir de la famille Wayne...

