Le Guide Michelin célèbre les femmes de la gastronomie avec Oui, Cheffes !

Après le succès rencontré par la première saison du podcast Oui, Cheffes !, le Guide Michelin poursuit son engagement en faveur d’une gastronomie plus inclusive. Le livre reprend la parole donnée aux femmes du secteur et en fait un objet durable, pensé comme un prolongement des témoignages entendus.

« Après la puissance des mots entendus, nous voulions que ces récits s’ancrent durablement sur le papier. Ce livre est une passerelle entre générations, un manifeste pour celles et ceux qui font le souhait d’une gastronomie plus inclusive, où chaque talent peut s’épanouir librement », explique Gwendal Poullennec, directeur international du Guide Michelin.

Cinq parcours pour incarner la diversité des talents

L’ouvrage met en lumière cinq femmes aux parcours complémentaires. Chacune partage son expérience, ses doutes et ses réussites dans un secteur en pleine évolution.

Parmi elles, Anne-Sophie Pic, cheffe triplement étoilée à la Maison Pic à Valence, Nadia Sammut, engagée pour une gastronomie durable à l’Auberge La Fenière, Blanche Loiseau, cheffe du développement du Groupe Bernard Loiseau, Georgina Viou, cheffe autodidacte aux influences multiculturelles, et Sarah Benahmed, cheffe de salle double lauréate du Prix Michelin du Service.

Le livre s’enrichit de recettes emblématiques, de portraits de femmes marquantes et de réflexions sur la transmission et le leadership féminin, dans un secteur encore marqué par les inégalités.

Oui, Cheffes ! se veut avant tout un hommage à la diversité des parcours et à la force du lien entre générations. En mêlant récits intimes et regards professionnels, il invite à repenser la place des femmes dans la gastronomie et à encourager celles qui souhaitent y faire carrière.

Édité par Michelin Éditions, le livre compte 128 pages et est proposé au prix de 19,95 €.

