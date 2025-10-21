Annie Ernaux par Judith Godrèche : début de tournage pour Mémoire de fille

L'actrice, scénariste et réalisatrice Judith Godrèche tourne, du 20 octobre au 28 novembre, en Île-de-France et en Normandie, Mémoire de fille, une adaptation d'un roman d'Annie Ernaux paru en 2016 chez Gallimard. Devant sa caméra, la propre fille de la réalisatrice, Tess Barthelemy.
21/10/2025
Produit par Moana Films et Windy Productions, en association avec France 2 Cinéma, le nouveau film de Judith Godrèche porte à l'écran un récit d'Annie Ernaux, autrice lauréate du Prix Nobel de Littérature en 2022. Le projet avait été annoncé pour la première fois en juin dernier.
À la faveur d'une dédicace en Normandie, Annie Ernaux, 70 ans, replonge dans les souvenirs de l'été de ses 17 ans, en 1958. Cet été-là, elle quitte sa bourgade natale pour être monitrice en colonie de vacances. Dès la première fête, le moniteur chef, entreprend de la dépuceler. Le trouvant beau, elle le laisse faire, comme malgré elle… Son corps devient pour elle un lieu étranger, une offrande à sacrifier.
– Le synopsis de Mémoire de fille
La distribution du film réunit Tess Barthelemy, Valérie Dreville, Ariane Labed, Marguerite Dedeyan, Louis Peres, Lancelot Courcieras, Maïwenn Barthemy, Louise Labeque, Esther Archambault, Marilou Aussilloux, Guslagie Malandra, Alice Da Ruz, ou encore Anna Mouglalis.
Plusieurs ouvrages d'Annie Ernaux ont déjà été adaptés au cinéma : citons Passion simple, réalisé par Danielle Arbid et sorti en 2020, ainsi que L'Événement, porté à l'écran par Audrey Diwan en 2021.
Il s'agit du deuxième long-métrage de Judith Godrèche, après Toutes les filles pleurent, sorti en 2010. Entre-temps, elle a écrit et réalisé Icon of French Cinema, série diffusée en 2023 par Arte, puis le court-métrage Moi aussi, en 2024, où elle mettait déjà en scène sa fille, Tess Barthelemy.
Ces précédentes réalisations, comme Mémoire de fille, résonnent avec l'histoire personnelle de Judith Godrèche, qui a fait partie des actrices qui ont dénoncé, en 2017, des agressions du producteur américain Harvey Weinstein. Ces témoignages ont été le point de départ du mouvement #MeToo, qui a permis de mettre au jour les violences sexistes et sexuelles endémiques dans le milieu du cinéma et d'autres domaines artistiques.
En 2023, au moment de la promotion de la série Icon of French Cinema, elle évoque une relation abusive vécue lors de sa jeunesse, sans apporter de précisions, puis, en 2024, porte plainte contre le réalisateur Benoît Jacquot pour « viols avec violences sur mineur de moins de 15 ans ». Le même jour, elle dépose une plainte contre Jacques Doillon pour « viol sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité ».
12 femmes accusent le fondateur de Capricci de violences sexuelles
Mis en examen pour viols, Benoît Jacquot est également visé par des plaintes de Julia Roy pour « agression sexuelle » et Isild le Besco pour « viols sur mineure de plus de 15 ans » et « viols ». Jacques Doillon, pour sa part, est cité par des plaintes de trois autres femmes, et avait été placé sous le statut de témoin assisté fin 2024.
En novembre 2024, Jacques Doillon avait porté plainte contre Judith Godrèche pour diffamation.
Photographie : Judith Godrèche, au Festival de Cannes 2024 (fabien macloed, CC BY NC 2.0)
