Contrarié par un livre, Donald Trump persiste et signe, au tribunal

Le 15 septembre 2025, Donald Trump portait plainte contre Susanne Craig, Russ Buettner, Peter Baker et Michael S. Schmidt, journalistes du New York Times, et visait également le quotidien et l'éditeur Penguin Random House. Le président des États-Unis estimait alors que le travail d'enquête mené par ces quatre personnalités, les publications du journal et le livre Lucky Loser, publié en septembre 2024 par une filiale de PRH, relevaient de la « diffamation ».

La procédure était tournée vers les articles publiés par le New York Times sur la gestion de sa fortune, ses choix économiques malheureux ou encore le récit de son succès, fabriqué à des fins médiatiques. L'ouvrage Lucky Loser : How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created The Illusion of Success [Le bienheureux perdant : comment Donald Trump a dilapidé la fortune de son père et créé l'illusion du succès, NdR], cosigné par Susanne Craig et Russ Buettner, prolongeait ces articles.

La plainte pour « diffamation » de Donald Trump décrivait Lucky Loser comme « un livre malintentionné, diffamatoire et insultant » et visait par ailleurs trois autres articles publiés par le New York Times, ainsi que deux autres journalistes de la rédaction, Peter Baker et Michael S. Schmidt, aux côtés de Craig et Buettner. Trump réclamait, au minimum, 15 milliards $ de dommages et intérêts.

Une réputation « durement acquise »

Dès le 19 septembre, cependant, le juge Steven D. Merryday rejetait les demandes de Donald Trump, disqualifiant la plainte en raison d'une rédaction « inappropriée ». Sans avoir étudié le fond du dossier, il estimait alors que le document de 80 pages ne répond pas aux exigences formelles pour ce type de démarche.

« Comme le sait tout avocat (ou devrait le savoir), une plainte n'est pas une démonstration publique pour déverser des invectives et des injures », avait-il rappelé...

Le juge Merryday laissait cependant la possibilité à Trump et ses avocats de revoir leur copie, en présentant une nouvelle plainte, au volume réduit de moitié. Ceux-ci se sont exécutés, en respectant à la lettre ses recommandations, comme le montre le document accessible en fin d'article.

La plainte ne cite plus Michael S. Schmidt, mais évoque toujours un montant de 15 milliards $ au titre des dommages et intérêts. Elle vise des passages des articles et du livre cités, assurant qu'ils « diffament et dénigrent la réputation professionnelle durement acquise par le président Trump, qu'il s'est forgée avec application pendant des décennies en tant que simple citoyen avant de devenir président des États-Unis, comme homme d'affaires prospère et star de l'émission de téléréalité la plus populaire de tous les temps, The Apprentice ».

