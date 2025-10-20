Naissance du Prix Senghor des lycéens, 20 ans après le lancement du Prix Senghor

Le Prix Senghor des Lycéens a pour ambition d’inciter les jeunes auteurs francophones et francophiles à utiliser la langue française comme outil d’expression et de création littéraire. Parallèlement, il rend hommage au « poète-président » Léopold Sédar Senghor, grand défenseur de la francophonie, agrégé de grammaire française (1935) et membre de l’Académie française (1983-2001).

Pour cette première édition, la sélection s’est portée sur des premiers romans publiés entre septembre 2024 et janvier 2025, représentatifs de la diversité de la Francophonie, du Nord au Sud. La coordination et l’animation du prix ont été confiées à Jean-Luc Raharimanana, écrivain, poète et dramaturge, qui a accompagné durant plusieurs mois les enseignants et les lycéens tout au long du processus de lecture et d’échanges.

Au terme des lectures, cinq ouvrages finalistes ont été retenus. Ils ont été mis à disposition des classes participantes en version papier, PDF ou ePub, selon leur localisation géographique. Les jurés étaient des élèves de seconde, première et terminale issus de différents établissements de la Francophonie, parmi lesquels le lycée européen de Bruxelles, qui réunissait des élèves hispanophones, néerlandophones et anglophones.

Le prix est doté d’une résidence d’écriture, offerte au lauréat dans un pays francophone. Les délibérations finales se sont tenues fin septembre 2025 en visioconférence, avant une remise officielle à Paris, réunissant les professeurs et délégués lycéens autour d’un même enthousiasme pour la littérature francophone.

Cinq premiers romans ont concouru pour cette édition inaugurale :

Amiante, de Sébastien Dulude, Éditions La Peuplade (Québec)

Challah la danse, de Dalya Daoud, Éditions Le Nouvel Attila (France–Algérie)

La saison du silence, de Claire Mathot, Éditions Actes Sud (Belgique)

La loi du moins fort, de David Ducreux Sincey, Éditions Gallimard (France)

La solitude des notes bleues, de Katia Dansoko Touré, Éditions JC Lattès (France–Guinée)

À l’issue des délibérations, Katia Dansoko Touré a été élue lauréate du Prix Senghor des Lycéens 2025, remportant le scrutin par 4 voix contre 2, après deux tours de vote. Une expérience qualifiée de « ludo-pédagogique et enrichissante » par les professeurs et les élèves participant à cette première édition.

Son roman, La solitude des notes bleues (JC Lattès), a séduit le jury par sa sensibilité et son écriture musicale.

Une autrice entre journalisme et musique

Katia Dansoko Touré est journaliste à Libération. Elle a collaboré avec L’Obs, Slate Afrique, Jeune Afrique, Les Inrockuptibles, France-Antilles Guadeloupe, ainsi qu’avec des médias musicaux tels que Jazz Magazine, Magic Revue RPM, Radio Nova et TSF Jazz. Elle a également travaillé pour la programmation de festivals et des musiciens.

La solitude des notes bleues est son premier roman, fruit d’une double passion pour la musique et les mots. Une enfant grandit sans ses parents, d’un territoire à l’autre, au gré de décisions familiales obscures : la Bretagne, la Guadeloupe, la Guinée, Paris... Plus tard, elle cherche à comprendre et se construit, pas à pas, par les mots, les lieux, les êtres et la musique qui les anime.

À travers cette quête d’identité, l’autrice explore la solitude, la mémoire et la puissance de la musique. Le roman, qualifié de “reconstruction intime et géographique”, dresse le portrait d’une héroïne marquée par l’absence et l’exil, cherchant dans la note bleue – celle du blues et du jazz – la clé de sa liberté.

Le jury et les lycées participants

Les établissements participants provenaient de plusieurs pays francophones :

Belgique – Véronique Henry, professeure de français, École européenne de Bruxelles III

Canada (Québec) – Philippe Yong, professeur de littérature, lycée français de Montréal (Collège Stanislas)

France métropolitaine – Lycée René Cassin (Paris 16ᵉ), Lycée Édouard Branly (Créteil, 94)

Mme Haingo Zafimahova

Anthony Cutini

Diane Bousquié

Outre-mer – Perrine Chambaud, professeure-documentaliste, lycée Lama-Prévot (Rémire-Montjoly, Guyane)

Mali (Bamako) – Jean-Baptiste Adjibi, professeur de lettres, lycée français “Liberté”

Le jury était par ailleurs composé de :

Jean-Luc Raharimanana, coordinateur et animateur du Prix Senghor des Lycéens 2025

Catherine Le Brun, Service des Bibliothèques et du Livre – Mairie de Paris (DAC)

Dominique Loubao, ingénieure interculturelle, responsable du Prix Senghor et du Prix Senghor des Lycéens



La première édition du Prix Senghor des Lycéens a bénéficié du soutien de nombreux partenaires :

DRAC Île-de-France (Préfet de la Région IDF)

Délégation Wallonie-Bruxelles

Mairie de Paris (DGRI et DAC)

Dictionnaire Le Robert

Promolivres (Guyane)

Centre Wallonie-Bruxelles

Femmes Au-delà des Mers

ONYA – Culture du Monde

Université fédérale de Ouro Preto (Brésil)

La Plume Noire

#[pub-7]

À LIRE - Catherine Perreault, Prix Senghor 2025 pour L'élu

Cette première édition du Prix Senghor des Lycéens s’achève sur une note d’enthousiasme et d’avenir, partagent les organisateurs. En associant lecture, débat et francophonie, elle offre aux jeunes lecteurs une expérience à la fois littéraire, linguistique et citoyenne, fidèle à l’esprit de Léopold Sédar Senghor et à l’ambition de La Plume Noire : faire vivre et rayonner la langue française à travers le monde.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Katia Dansoko Touré (Dorian Prost, Prix Senghor des lycéens)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com