Le Prix Littéraire 30 Millions d’Amis révèle ses sélections 2025

Créé en 1982, le Prix Littéraire 30 Millions d’Amis récompense chaque année des œuvres qui célèbrent la relation entre l’homme et l’animal. Pour cette 43ᵉ édition, les jurés se réuniront le mercredi 26 novembre pour délibérer et désigner les lauréats des deux catégories.

« Le nombre de livres reçus ne cesse d’augmenter chaque année, et de plus en plus d’auteurs choisissent de donner une place essentielle aux animaux, en France comme ailleurs », se réjouit Reha Hutin, présidente de la Fondation 30 Millions d’Amis. Le Prix du Roman est doté de 3000 euros, et le Prix de l’Essai de 1000 euros — des sommes que les lauréats s’engagent à reverser intégralement à une association de protection animale de leur choix.

L’an dernier, le Prix du Roman avait couronné Zoographie de Frédéric Joignot (Éditions Maurice Nadeau), tandis que le Prix de l’Essai revenait à Françoise Malby-Anthony pour La sagesse des éléphants (Albin Michel).

Le jury 2025 réunit plusieurs figures du monde littéraire : Irène Frain, Teresa Cremisi, Didier Decoin (président de l’Académie Goncourt), Frédéric Lenoir, Didier van Cauwelaert, Frédéric Vitoux (de l’Académie française) et Reha Hutin, présidente de la Fondation 30 Millions d’Amis.

La sélection Romans 2025 :



Florence Stevenson, Le ballet d’Augustine (Les Lauréats)

Sophie Noël, Le serment de l’homme rouge (Evalou)

Chloé Dalton, Ce que ton regard promet (Fayard)

Hélène Gestern, Toi (Seuil)

Caryl Férey, Grindadráp (Gallimard)

Christian Signol, D’une beauté sauvage (Albin Michel)

Sophie Pointurier, Notre part féroce (Phébus)

Olivier de Robert, La dernière danse de l’ours (De Borée)

Laura Jean McKay, Les animaux de ce pays (Dalva)

Catherine Levesque, En attendant Neko (Cités livres)

Isabela Figueiredo, Un chien au milieu du chemin (Chandeigne & Lima)

Essais :

Benoît Grison, Le sourire du chimpanzé (Delachaux et Niestlé)

Sandra Kollender, Snoopy, un chien qui fait du bien (Solar)

Françoise Armengaud, Christian Bodin – Écrire aux animaux (L’Harmattan)

Éric Baratay, Une histoire animale du monde (Tallandier)

Olivier Weber, Un été en mer. Voyage en Pélagos, sanctuaire de la Méditerranée (Actes Sud)

Jul & Minh, Trente millions d’orgasmes. La vie sexuelle des animaux (Robert Laffont)

Réjane Sénac, Par effraction. Rendre visible la question animale (Stock)

Marc Lomazzi, Le livre noir de la criminalité verte (Calmann-Lévy)

Rupert Sheldrake, Les pouvoirs inexpliqués des animaux (J’ai Lu)

Bertrand Prévost, L’élégance animale (Éditions de Minuit)

Les lauréats 2025 seront dévoilés le 26 novembre prochain, au terme des délibérations du jury dans le salon Goncourt, fidèle à la tradition qui fait du Prix Littéraire 30 Millions d’Amis l’un des rendez-vous incontournables de la rentrée d’automne pour tous les amoureux des animaux et des lettres.

