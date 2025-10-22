Ce que cache Alger

À la faveur d’une intrigue quasi policière, d’Alger à Moretti en passant par la Kabylie, Djamel B. croise une galerie de portraits hauts en couleur, « tout droit sortis d’un film de Kusturica », où se mêlent argent, décadence et menaces.

Ainsi de Madame Samira, experte en parties fines, d’Abdelkader, self-made man fruste et opportuniste, de Sissy, vieille avocate aussi féroce que flétrie… Ce sera une plongée inquiétante dans l’oligarchie et les rouages d’un État-rentier. Mais dans ce monde de faux-semblants, entre l’écrivain et les puissants, qui mène le jeu en réalité ?

Avec audace et justesse, Samir Toumi capte les pulsations, l’âpreté et les paradoxes de l’Algérie moderne. Au-delà, il pose la question de la place de l’écrivain dans la Cité, des défis éthiques qu’il doit affronter, ainsi que du rôle des médias et des réseaux sociaux dans la fabrique de l’actualité.

Les éditions Elyzad et Barzakh nous en offrent les premières pages en avant-première :

Samir Toumi, né en 1968, vit et travaille à Alger où il dirige une entreprise de conseil. Il est l’auteur d’un récit, Alger, le cri (Barzakh, 2013), et d’un roman, L’Effacement (Barzakh, 2016). Ce dernier, adapté au cinéma par le réalisateur Karim Moussaoui, vient de sortir en France et a reçu les éloges de la critique.

Parution le 7 novembre 2025.



