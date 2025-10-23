Les secrets de La Dame aux oiseaux

« [...] je m’étais promis, en reprenant le bar du village, d’ouvrir toute l’année. Tel était mon projet, ma folie peut-être, ma boussole en tout cas, et je n’entendais pas y déroger. »

Tous les jours, sauf le lundi, il ouvre donc son bar et y voit passer les gens, tous différents. Certains y ont des habitudes déjà bien ancrées, comme Léon. Ancien d’Algérie, il marmonne et baragouine des phrases sans queue ni tête, du moins quand il ne se limite pas à un grognement monocorde. Léon est un personnage du village qui observe, en silence. Mais personne ne sait, ne peut savoir les fantômes qui l'habitent ou les secrets qu’il garde enfouis en lui…

« Je suis un passeur. Je fais contrebande de mots entre les morts et les vivants. Je ne suis pas responsable de ce qu’ils en font ensuite. Je leur prête mon oreille et ma bouche. Ils comptent sur moi et me font confiance. »

Le quotidien paisible de Thomas prend un tournant inattendu lorsque Léon lui indique qu’il doit aller rendre visite à la dame de la Pointe. Cette sexagénaire, Élise, ne met jamais les pieds au village. Pour l'apercevoir, il faut la guetter sur les plages...

« La dame qui habitait la Pointe... Lorsque nous étions mômes, elle nous faisait peur. Jo, Louis, Al, Théo et moi avions beau faire les fiers, on n'en menait pas large si nous la voyons. Tous les jours de l'année, elle arpentait les plages – plage du Grand Bec, plage des Espagnols, plages des Alleux. Vêtue été comme hiver d'un grand manteau gris, elle portait toujours un panier. Elle inspectait le sable d'un pas lent, n'allait jamais sur les talus. Souvent elle rentrait bredouille. Quand elle découvrait un oiseau mort, elle le ramassait et l'emportait. »

Elle ne s’approche jamais ; au contraire, elle maintient une distance entre elle et le reste du monde, préférant le silence de sa demeure. Pourquoi tant d’isolement ? D'où lui vient cet étrange rituel qui la mène face à la mer tous les matins ? Que cache-t-elle en elle ? Sans savoir ce qui l’attend, Thomas obéit au conseil – à l’ordre ? – de Léon et décide d’aller sonner à la porte de la dame aux oiseaux. En un instant, tout bascule. Pour lui, pour elle, comme pour Annie.

Cette rencontre va marquer un retour en arrière de 30 ans.

Thomas a grandi sans connaître son père. Ce dernier, décédé dans un accident de la route quand il était encore tout petit, n’a rien laissé derrière lui. Annie n’a jamais réellement pris le temps de parler de lui, ni même de garder des photos de lui sur les murs. Cette absence, devenue normalité, faisait partie de Thomas. Il ne l’avait donc pas remise en question… sans savoir que son père allait réapparaître dans sa vie, au détour d’une conversation déstabilisante et chargée d’émotions.

La Dame aux oiseaux est un roman choral dans lequel quatre voix se croisent, se dévoilent, se contredisent, s’additionnent pour créer une histoire de secrets et de vérités. Avec un style simple et chaleureux, François Garde nous propose des personnages touchants, au réalisme apprécié.

Au fil des pages, nous découvrons les mystères du passé – certains sans surprise, tandis que d’autres sont vécus comme de grands déséquilibres – et explorons les états d’âme de ce quatuor éclectique. Si la première partie de ce récit emprunte des éléments de mélodrame relativement classiques, la seconde prend un tournant surprenant, aux airs de roman policier. Nous n’en dirons pas plus…

Par Valentine Costantini

