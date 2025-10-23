Colonisation, islam, nationalisme : une lecture complète de l’histoire du Maghreb

Ce livre cherche à restituer une histoire totale du Maghreb, en s’intéressant non seulement aux périodes de violence, de radicalité religieuse ou d’affrontements armés, mais aussi aux dynamiques sociales, économiques et culturelles qui ont façonné la région.

Majid Embarech y présente les grands concepts et modèles qui structurent la compréhension du Maghreb : colonisation, islam, civilisation, impérialisme, religion, nationalisme, guerre civile , afin de proposer une synthèse intégrant les connaissances historiques les plus récentes.

L’ouvrage met en lumière le profond renouvellement historiographique des études consacrées à cette région, en analysant les interactions complexes du Maghreb avec l’Europe, l’Afrique et le monde arabe. Cette approche vise à mieux comprendre une région marquée par les héritages arabo-berbères et l’islam, mais également transformée par les évolutions du monde contemporain : colonisation, révolution technico-économique, mondialisation, entre autres.

En s’appuyant sur une temporalité de longue durée, l’auteur retrace l’histoire du Maghreb depuis la période précoloniale, la présence coloniale, jusqu’à la construction des modèles nationaux après les indépendances, pour aboutir aux mutations les plus récentes, jusqu’aux Printemps arabes.

Les éditions Armand Colin nous en proposent les premières pages :



Majid Embarech est maître de conférences en histoire du Maghreb contemporain à l’université Côte d’Azur et membre du Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine.

