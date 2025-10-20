Histoire de Lire 2025 : plus de 200 auteurs réunis à Versailles

Cette nouvelle édition accueillera une impressionnante diversité d’auteurs, parmi lesquels Éric-Emmanuel Schmitt, Alexandra Lapierre, Emmanuel de Waresquiel, Sylvie Bermann, Patrice Duhamel, Benjamin Stora, ou encore Lorànt Deutsch. Durant deux jours, le salon proposera près de 80 rendez-vous : débats entre historiens, cafés d’auteurs, lectures théâtralisées et animations pour petits et grands.

Une programation multimédia et multi-âges

Les plus jeunes ne seront pas oubliés avec le Village Jeunesse, consacré à la découverte de l’Histoire par le jeu et l’imaginaire. Les enfants pourront rencontrer Teddy Stehly, créateur de Belfort & Lupin, ou encore explorer la cour d’Élisabeth Iʳᵉ avec Shakespeare. Les héroïnes et héros de la Résistance, d’Anne Frank au général de Gaulle, seront également à l’honneur à travers les livres de Sophie de Mullenheim et Gwenaële Barussaud.

Le salon mettra également en lumière la bande dessinée historique avec la quatrième édition du prix Pierre Lafue / Histoire de Lire. Les auteurs Marko, Alfred de Montesquiou, Jean-Yves Le Naour et les créateurs du nouveau Blake et Mortimer figureront parmi les invités. Le lauréat du prix sera dévoilé le samedi 22 novembre à 14h30 à l’Ancienne Poste.

La nouvelle médiathèque de l’Ancienne Poste proposera un espace innovant baptisé Les passeurs d’Histoire d’aujourd’hui. Jeux vidéo, réalité virtuelle et rencontres avec des vidéastes permettront d’explorer d’autres manières de raconter le passé. Le public pourra ainsi se plonger dans le Moyen-Âge avec Kingdome Come 2 ou revivre la Révolution française à travers des expériences interactives.

Une soirée spéciale, le vendredi 21 novembre au cinéma UGC Le Cyrano, récompensera les meilleurs créateurs de contenus historiques lors de la remise du prix Histoire 2.0.

Informations pratiques

Cette 18ᵉ édition se tiendra dans plusieurs lieux emblématiques de Versailles : l’hôtel de ville, l’Ancienne Poste, l’hôtel du département et la préfecture des Yvelines. Les auteurs en dédicace seront répartis entre l’hôtel de ville et l’Ancienne Poste.

Entrée : 2 euros en ligne, 3 euros sur place.

Plus d'informations et billeterie sur le site Histoire de lire.

