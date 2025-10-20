Mi-Livre Mi-Raisin : un week-end d'ivresse littéraire à la Bellevilloise

Comme à son habitude, le salon rassemblera plus de soixante exposants. Une trentaine de maisons d’édition indépendantes, choisies pour la qualité et l’engagement de leur ligne éditoriale – parmi elles : La Fabrique, La Déferlante, Libertalia, Le Nouvel Attila, Les Liens qui Libèrent, Goutte d’Or, Anamosa, L’Ogre, Divergences, Daronnes, La Volte, Cambourakis ou encore Zulma.

Et une trentaine de vignerons et vigneronnes nature de haut vol, venus de France, mais aussi de Suisse, d’Italie, d’Autriche, d’Allemagne, de Géorgie et même de Tunisie. Les premiers proposeront leurs livres, les seconds leurs vins, dans un jeu d’accords aussi poétique que gustatif : un éditeur suisse voisinant un vigneron helvète, ou des correspondances plus fines entre titres d’ouvrages et noms de cuvées. L’idée : faire dialoguer ces deux formes d’artisanat autour du vivant et du vibrant, pour créer, le temps d’un week-end, un espace unique à la croisée du livre et du vin.

Alice Zeniter et Titiou Lecoq en dégustation

Le salon accueillera plus de 50 auteurs et autrices en dédicace continue, et proposera plusieurs moments festifs. Le samedi, à 16 h, aura lieu la remise du Prix de la page 20, qui distingue littéralement la meilleure page 20 d’un ouvrage parmi ceux des éditeurs présents. Le jury, composé de professionnels du vin – parmi lesquels le journaliste Dominique Hutin, la caviste Émilie Menguy, la spécialiste du vin Camille Arbib et l’auteur Olivier Grosjean – incarne l’esprit de mélange cher à l’événement.

Toujours le samedi, à 17 h, ce sera au tour du « Binge Reading ! », une performance menée par le vigneron-slameur David Large, enchaînant trente lectures éclairs d’une page chacune, pour séduire le public en un instant.

Le dimanche à 16 h se tiendra la remise d'une autre récompense, le Prix du vin d’auteur ou d’autrice 2025, qui couronne le meilleur vin du salon. Cette fois, c’est un jury de professionnels du livre – avec notamment Alice Zeniter, Titiou Lecoq, Aurélie Champagne, la libraire Margot Lapujade et Harriet Seegmuller (créatrice de Filéas) – qui décernera la distinction.

Mi-Livre Mi-Raisin aura lieu le samedi 6 et dimanche 7 décembre 2025, de 11 h à 20 h à La Bellevilloise (21 rue Boyer, Paris 20ᵉ). Le prix d'entrée est de 10 € pour la journée ou 15 € le pass week-end, comprenant un verre griffé offert et l’accès à toutes les dégustations, dédicaces, animations et rencontres.

Le programme complet et plan du salon à cette adresse.

